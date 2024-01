Atlinks übernimmt 5Gen Care und Chillax im Rahmen einer revolutionären Neuausrichtung auf die Entwicklung fortschrittlicher KI- und IoVT-Technologie

Aggressive Expansion auf dem nordamerikanischen Markt

HONGKONG, 10. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Atlinks Group Limited („Atlinks" oder „das Unternehmen"), freut sich, gemeinsam mit ihren Tochtergesellschaften („die Unternehmensgruppe"; Börsenkürzel: 8043.HK) bekannt zu geben, dass die Unternehmensgruppe am 2. Januar 2024 die Verträge über den Erwerb von 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von 5Gen Care Limited und 5GenCare.com Limited („5Gen Care") sowie 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von Chillax Care Limited und Chillax Technology Limited („Chillax") unterzeichnet hat.

Tong Chi Hoi, CEO von Atlinks, sagte: „Wir sind begeistert, dass die Übernahmen mit dem strategischen Ziel der Unternehmensgruppe, innovative Technologien zu entwickeln, konform gehen. Dieser revolutionäre Schritt ermöglicht es uns, uns zu einem integrierten Unternehmen für die Entwicklung von Software und intelligenten Videostreaming-Geräten mit Fokus auf künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Video Things (IoVT) weiterzuentwickeln. Durch die Nutzung der Forschungs- und Entwicklungskapazitäten von 5Gen Care in Schlüsselbereichen wie KI, IoVT, End-to-End-Lösungen und Softwareentwicklung können wir unsere Produktlinien in den nordamerikanischen Märkten von der Entwicklung und dem Verkauf von Telekommunikationsprodukten und Produkten für Senioren auf Video-Streaming auf intelligenten Babyphones für mobile Geräte erweitern. Diese werden auf lange Sicht unsere neuen Wachstumsmotoren sein."

Die übernommenen 5Gen Care und 5GenCare.com Limited sind zwischen 2020 und 2022 in Hongkong gegründete Softwareentwicklungsunternehmen, die vollständig integrierte, stabile und sichere End-to-End-Lösungen für IoVT anbieten. Ihre Dienste bringen elektronische Geräte online und ermöglichen die Erstellung mobiler Anwendungen zur Fernsteuerung und -verwaltung. Die End-to-End-Lösungen umfassen Firmware, Cloud-Konnektivitätssoftware und Entwicklungsdienste für Anwendungssoftware. Außerdem verkauft das Unternehmen UDID (Unique Device Identification) für jedes elektronische Gerät und bietet zugehörige Dienstleistungen an. 5Gen Care bedient derzeit zahlreiche Kunden, darunter multinationale Marken, deren Lösungen in Hunderttausenden von Geräten weltweit installiert sind. Vor kurzem wurde zudem ein Abonnementmodell für kostenpflichtige Funktionen eingeführt, das erste Erfolge zeigt.

Chillax und seine Konzerngesellschaften wurden 2021 bis 2022 in Hongkong gegründet. Hauptgeschäftsfeld ist der Verkauf von Babyüberwachungssystemen für mobile Geräte unter der Marke „Chillax" in Nordamerika.

Nach Abschluss der Übernahmen werden 5Gen Care und Chillax, zusammen mit ihren jeweiligen Konzerngesellschaften, indirekte hundertprozentige Tochtergesellschaften des Unternehmens.

Die Unternehmensgruppe ist davon überzeugt, dass die Übernahmen einen grundlegenden Wandel herbeiführen und die Voraussetzungen für eine verstärkte Marktpräsenz, diversifizierte Produkte und Dienstleistungen sowie kürzere Innovationszyklen schaffen werden. Die Unternehmensgruppe erwartet, dass die strategischen Integrationen nicht nur ihre Position in den bestehenden Märkten festigen, sondern auch neue Möglichkeiten für Wachstum und Kundenbindung schaffen werden.

Auf kommerzieller Ebene wird die Unternehmensgruppe durch die Übernahme von 5Gen Care und Chillax wachsen, da beide bedeutende Vermögenswerte einbringen. 5Gen Care hat zuverlässige und sichere IoVT-Software entwickelt und ein qualifiziertes Forschungsteam in Hongkong und Vietnam aufgebaut. Die Software ist weit verbreitet und wird in vielen Ländern genutzt, und der neue kostenpflichtige Abonnementdienst ist schon jetzt sehr erfolgreich. Die Babyüberwachungsprodukte von Chillax fügen sich perfekt in die bestehende Produktpalette der Gruppe ein, und der starke Online-Vertrieb wird die Expansion der Unternehmensgruppe im Online-Geschäft unterstützen. Zugleich wird die Gruppe ihre Stärke im Einzelhandel nutzen, um den Umsatz von Chillax zu steigern. Da Chillax hauptsächlich in den USA und die Unternehmensgruppe hauptsächlich in Europa tätig ist, ist diese Transaktion ein sinnvoller Schritt, um das Geschäft auf neue Märkte auszuweiten.

Aus betrieblicher Sicht erwartet die Unternehmensgruppe, dass sie durch die Nutzung der Produktions- und Logistikkapazitäten von Atlinks eine höhere Kosteneffizienz und betriebliche Effektivität erreichen wird. Es wird davon ausgegangen, dass die strategische Integration die Kosten senken und die Gesamteffizienz der Chillax-Produkte verbessern wird, was letztlich dem Ergebnis zugute kommen wird.

Was die technologischen Aspekte betrifft, so wird die Zusammenlegung der Forschungs- und Entwicklungsteams beider Unternehmen die Innovationskraft und Anpassungsfähigkeit fördern. Die resultierende synergetische Zusammenarbeit zielt darauf ab, sowohl kosteneffiziente Lösungen als auch eine Flexibilität zu entwickeln, die den Bedürfnissen sowohl des Baby- als auch des Altenpflegemarktes entsprechen. Das kombinierte Fachwissen und die zusammengelegten Ressourcen werden voraussichtlich zu kürzeren Innovationszyklen, besseren Produktangeboten und einer verbesserten Anpassungsfähigkeit an Marktveränderungen führen.

Tong fügte hinzu: „In Zukunft wird die Gruppe die F&E-Kapazitäten der Gruppe nutzen und KI und IoVT auf andere Bereiche anwenden, um unsere Produktlinien weiter zu verbessern, insbesondere bei intelligenten Geräten außerhalb der Telekommunikations-, Senioren- und Babyphone-Märkte. Unser Mission ist es, innovative und intelligente Video-Streaming-Produkte zu entwickeln, die sich durch fortschrittliche Funktionen, Langlebigkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit und ein gutes Preis-Leistungsverhältnis auszeichnen. Unser Ziel ist es, die Lebensqualität möglichst vieler Menschen durch einen breiten Zugang und eine breite Nutzung zu verbessern."

Informationen zu Atlinks Group Limited

Die Unternehmensgruppe beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entwicklung und dem Verkauf von Telekommunikationsprodukten für den Heim- und Bürobereich an Einzelhändler, Telekommunikationsbetreiber und Vertriebskunden in der ganzen Welt (außer Nordamerika) unter drei Marken: Alcatel, Swissvoice und Amplicomms. Atlinks wurde am 19. Januar 2018 am GEM-Board der HKEx notiert (Börsenkürzel: 8043.HK).