Atlinks acquiert 5Gen Care et Chillax dans un tournant révolutionnaire vers le développement de technologies avancées d'IA et d'IoVT

L'entreprise vise une expansion agressive sur le marché nord-américain

HONG KONG, 10 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Atlinks Group Limited (« Atlinks » ou « la Société »), avec ses filiales (« le Groupe » ; code boursier : 8043.HK), a le plaisir d'annoncer la conclusion d'accords d'achat et de vente visant à acquérir la totalité du capital social émis de 5Gen Care Limited et 5GenCare.com Limited (dénommés collectivement « 5Gen Care »), ainsi que la totalité du capital social émis de Chillax Care Limited et Chillax Technology Limited (dénommés collectivement « Chillax ») le 2 janvier 2024.

M. Tong Chi Hoi, PDG d'Atlinks, a déclaré : « Nous sommes ravis que ces acquisitions s'alignent sur l'objectif stratégique du groupe en matière de développement technologique innovant. Cette transformation nous permet de devenir une entreprise intégrée spécialisée dans le développement de logiciels et d'appareils de diffusion vidéo intelligents, avec un fort accent sur l'intelligence artificielle (IA) et l'Internet des Objets Vidéo (IoVT). En capitalisant sur les capacités de recherche et développement dans des domaines clés tels que l'IA, l'IoVT, les solutions de bout en bout et le développement logiciel de 5Gen Care, nous sommes en mesure d'étendre nos gammes de produits, passant du développement et de la vente de produits de télécommunication et de produits pour seniors à la diffusion vidéo sur des babyphones intelligents destinés aux appareils mobiles sur les marchés nord-américains. Ces secteurs deviendront nos nouveaux moteurs de croissance à long terme. »

La société acquise, 5Gen Care et 5GenCare.com Limited, a été établie à Hong Kong entre 2020 et 2022. Ces entreprises spécialisées dans le développement de logiciels offrent des solutions intégrées, stables et sécurisées de bout en bout pour l'Internet des Objets Vidéo (IoVT). Leurs services facilitent la connexion en ligne des dispositifs électroniques et la création d'applications mobiles pour le contrôle et la gestion à distance. Les solutions complètes incluent le micrologiciel, le logiciel de connectivité cloud, ainsi que les services de développement de logiciels d'application, avec la vente d'identifiants uniques de dispositifs (UDID) à chaque appareil électronique, assortis de services correspondants. Actuellement, 5Gen Care fournit ses solutions à de nombreux clients, y compris des marques multinationales, et les a déployées sur des centaines de milliers d'appareils dans le monde entier. Récemment, elle a introduit avec succès un modèle d'abonnement utilisateur pour des fonctionnalités payantes.

Chillax et ses sociétés affiliées, créées à Hong Kong entre 2021 et 2022, se concentrent principalement sur la vente de babyphones pour appareils mobiles sous la marque « Chillax » en Amérique du Nord.

À la finalisation des acquisitions, 5Gen Care et Chillax, ainsi que leurs filiales respectives, deviendront des filiales indirectes à part entière de la Société.

Le groupe est persuadé que ces acquisitions seront révolutionnaires et jetteront les bases d'une présence renforcée sur le marché, de produits et services diversifiés, ainsi que d'une innovation accélérée. Le groupe anticipe que ces intégrations stratégiques consolideront non seulement sa position sur les marchés existants, mais ouvriront également de nouvelles perspectives de croissance et d'engagement client.

Du point de vue commercial, le groupe se prépare à une expansion grâce à l'acquisition de 5Gen Care et Chillax, toutes deux apportant des atouts précieux. 5Gen Care a élaboré un logiciel IoVT fiable et sécurisé et a constitué une équipe de recherche qualifiée à Hong Kong et au Vietnam. Son logiciel est largement utilisé dans de nombreux pays, et son nouveau service d'abonnement payant connaît déjà un succès notable. Les babyphones de Chillax s'intègrent parfaitement à la feuille de route des produits existants du groupe, et ses ventes en ligne solides faciliteront l'expansion du groupe dans le domaine du commerce en ligne. Simultanément, le groupe exploitera sa force dans la distribution pour stimuler les ventes de Chillax. Avec Chillax opérant principalement aux États-Unis et le groupe principalement en Europe, cette démarche représente une stratégie judicieuse pour développer l'entreprise sur de nouveaux marchés.

En matière opérationnelle, en tirant parti des capacités de production et de logistique d'Atlinks, le groupe vise à accroître son efficacité et son efficacité opérationnelle. Cette intégration stratégique est conçue pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité globale des produits Chillax, avec des avantages ultimes pour la rentabilité.

Sur le plan technologique, la fusion des équipes de R&D des deux entreprises accélérera l'innovation et l'adaptabilité. Cette collaboration synergique vise à développer des solutions rentables et flexibles répondant aux besoins des marchés des soins pour bébés et seniors. L'expertise et les ressources combinées devraient entraîner des cycles d'innovation plus rapides, des offres de produits améliorées et une meilleure capacité à s'adapter aux évolutions du marché.

M. Tong a ajouté : « En envisageant l'avenir, le Groupe prévoit d'utiliser les capacités de R&D du Groupe et d'appliquer l'IA et l'IoVT à d'autres domaines pour enrichir davantage nos gammes de produits, en particulier dans les dispositifs intelligents au-delà des marchés des télécommunications, des soins pour seniors et des babyphones. Notre mission est de développer des produits de diffusion vidéo innovants et intelligents, caractérisés par des fonctionnalités avancées, une durabilité, une fiabilité, une sécurité et un rapport qualité-prix. Notre objectif est d'améliorer la qualité de vie du public grâce à un accès et une utilisation généralisés. »

À propos d'Atlinks Group Limited

L'activité principale du groupe consiste en la conception, le développement et la commercialisation de produits de télécommunication destinés à la maison et au bureau, à l'attention de détaillants, d'opérateurs de télécommunication et de distributeurs à travers le monde (à l'exception de l'Amérique du Nord) sous trois marques, à savoir Alcatel, Swissvoice et Amplicomms. Atlinks a été inscrit au GEM Board de la HKEx le 19 janvier 2018 (code boursier : 8043.HK).