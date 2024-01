Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen von Forschern für ein gemeinsames Forschungsprojekt zwischen Ono Pharmaceutical und BioMed X

- Forschungsthema: Neue Strategien zum Einsatz von Neurophilen bei soliden Tumoren -

OSAKA, Japan, 9. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Ono Pharmaceutical Co., Ltd. (Osaka, Japan) teilte mit, dass es eine neue Zusammenarbeit mit BioMed X (Heidelberg, Deutschland) auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapien begonnen hat und Forscher, die an diesem Forschungsprojekt interessiert sind, über BioMed X eingeladen hat.

Einzelheiten entnehmen Sie bitte der folgenden BioMed-X-Pressemitteilung und den Antragsrichtlinien für das Forschungsprojekt:

Die Pressemitteilung von BioMed X vom 19. Dezember 2023: BioMed X Institute und Ono Pharmaceutical starten neue Zusammenarbeit in der Krebsforschung

Bewerbungsrichtlinien für das Forschungsprojekt: Aufruf zur Einreichung von Anträgen #2023-BMX-C03 offen bis 18. Februar 2024

(Zusammenfassung der Anträge) Weitere Informationen finden Sie unter dem oben genannten Link.

Forschungsthema: Neue Strategien zum Einsatz von Neutrophilen in soliden Tumoren

Projektbezeichnung: 3 - 5 Jahre

Einreichungsfrist für Anträge: 18. Februar 2024