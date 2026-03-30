Aurzen stellt den tragbaren EAZZE D1 Air vor, der einfaches Smart TV mit integriertem Streaming und USB-C-Stromversorgung bietet

IRVINE, Kalifornien, 30. März 2026 /PRNewswire/ -- Aurzen hat heute den EAZZE D1 Air Smart-Projektor vorgestellt, ein tragbares Heimkino für alle, die das Erlebnis eines Smart-TVs genießen möchten, ohne an einen bestimmten Raum gebunden zu sein. Der D1 Air ist für die mühelose Nutzung von beliebten Streaming-Apps wie Netflix und YouTube konzipiert und ist sofort voll lizenziert und einsatzbereit – ohne zusätzliche Sticks, ohne Umwege und ohne komplizierte Einrichtung. Schalten Sie das Gerät ein und Ihre Lieblingsinhalte werden sofort gestartet, genau wie beim Einschalten eines Fernsehers.

Aurzen unveils portable D1 air to deliver smart TV simplicity

Ein versenkter USB-C-Anschluss mit 65-W-PD-Unterstützung ermöglicht den Betrieb des D1 Air über gängige Laptop-Ladegeräte oder tragbare Powerbanks, sodass es problemlos von Raum zu Raum transportiert oder im Freien eingesetzt werden kann. Der integrierte kardanische 180-Grad-Ständer sorgt dafür, dass die Kabel nicht sichtbar sind, und ermöglicht mit einer einfachen Einstellung fließende Übergänge zwischen Wand- und Deckenprojektion.

Das Setup bleibt unauffällig, selbst wenn der Projektor neu positioniert wird. Ein ToF-Laser-Autofokussystem (Time of Flight) reagiert sofort auf Entfernungsänderungen, während die automatische Trapezkorrektur dafür sorgt, dass das Bild auf unterschiedlichen Oberflächen korrekt ausgerichtet ist. Mit einer nativen Auflösung von 1080p, einer Helligkeit von 300 ANSI-Lumen und Dolby Audio-Optimierung bietet der D1 Air ein klares, ausgewogenes Seherlebnis in den unterschiedlichsten Alltagsumgebungen. Ein versiegeltes optisches Design trägt außerdem dazu bei, dass die Leistung über lange Zeit konstant bleibt.

Der D1 Air ist ab sofort auf Amazon US für 199,99 $ erhältlich und wird zu einem zeitlich begrenzten Einführungspreis von 129,99 $ angeboten. Er wird auch über Amazon UK, Deutschland und Frankreich vertrieben. Die Preise liegen bei 179,99 £ (129,99 £ Intro) und 199,99 € (149,99 € Intro).

Informationen zu Aurzen

Aurzen ist ein weltweiter Innovator im Bereich der intelligenten Projektionstechnologie. Durch die Kombination von modernster Optiktechnik mit intuitiver Software und benutzerorientiertem Design bietet Aurzen Produkte, die in jedem Raum ein Erlebnis wie auf einer großen Leinwand ermöglichen. Das Unternehmen leistete Pionierarbeit mit dem weltweit ersten wirklich tragbaren Dreifach-Faltprojektor ZIP und seine Designs wurden mit zahlreichen internationalen Preisen ausgezeichnet, darunter der iF Design Award, der G-Mark Award und der IDEA Award. Alle Aurzen-Produkte sind SGS-zertifiziert nach ANSI/ISO 21118 und gewährleisten eine transparente, genau gemessene Helligkeit ohne übertriebene Angaben.

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