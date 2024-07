Baseus freut sich, seine neueste erweiterbare lokale Speicher- und langlebige Sicherheitskamera N1 Outdoor Camera 2K 2-Cam Kit vorzustellen, die für garantierte Sicherheit sorgt

BERLIN, 3. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Baseus ist eine weltweit anerkannte Marke für Unterhaltungselektronik, die sich der Entwicklung von Technologien verschrieben hat, welche das Leben einfacher und besser gestalten sollen. Das Unternehmen freut sich, die Einführung des wegweisenden Baseus Security N1 Outdoor Camera 2K 2-Cam Kits in einem eleganten weißen Design bekannt zu geben. Dieser bahnbrechende Fortschritt in der Überwachungstechnologie verspricht eine lange Akkulaufzeit und verbesserte Bildqualität für einen sichereren und effizienteren Lebensstil zu Hause.

Baseus Security N1 Outdoor Camera 2K 2-Cam Kit

Exzellente 2K Klarheit mit 145° Abdeckung: Das Baseus Security N1 Outdoor Camera 2K 2-Cam Kit bietet eine ultraweite 145°-Objektivabdeckung für makellose 2K-Hochauflösungsbilder. Behalten Sie Ihre Umgebung rund um die Uhr im Detail im Blick, sogar aus einer Entfernung von bis zu 27 Fuß. Die N1 Kamera verfügt zudem über fortschrittliche Bildkorrekturtechnologie, um Fischaugenverzerrungen zu reduzieren und eine detaillierte und erweiterte Ansicht Ihres Grundstücks zu ermöglichen.

Lebhafte Farb-Nachtsicht: Das Baseus N1 Sicherheitskamera-Set bietet auch eine vollständige Farb-Nachtsicht mit einem 100lm Scheinwerfer, der selbst bei schlechten Lichtverhältnissen kleinste Details einfängt. Die effektive Reichweite beträgt dabei 20 Fuß in Farbe und 26 Fuß in Schwarz-Weiß. Dank der verbesserten Farb-Nachtsichterkennung und sofortigen Benachrichtigungen über verdächtiges Verhalten können Sie Ihre Abende entspannter genießen.

Erweiterbarer lokaler Speicher, zuverlässige langanhaltende Energie: Sicherheitskameras haben oft Probleme mit begrenzter Lebensdauer und Speicherkapazität, was dazu führt, dass Sie häufig Kameras austauschen oder Batterien aufladen müssen, um eine kontinuierliche Überwachung sicherzustellen. Das Baseus N1 Sicherheitskamera-Set löst diese Probleme: Es bietet 16 GB eingebauten eMMC-Speicher, mit dem Sie bis zu 3 Monate Filmmaterial ohne teure Abonnements oder versteckte Gebühren speichern können. Zudem können Sie Ihren Speicher durch den Einsatz einer separat erhältlichen externen Festplatte mit bis zu 16 TB weiter ausbauen und erweitern. Die Outdoor-Kamera ist außerdem für eine lange Lebensdauer konzipiert und verfügt über einen beeindruckenden 7.800 mAh Akku, der mit einer einzigen Ladung für 210 Tage kristallklare Überwachung sorgt.

Militärtaugliche Verschlüsselung für Daten: Ihre Daten haben für uns höchste Priorität, deshalb setzt die Baseus N1 Outdoor-Sicherheitskamera auf TÜV Rheinland zertifizierte, militärtaugliche Verschlüsselungstechnologie, um sie sicher zu halten. Die fortschrittliche AES+RSA-Verschlüsselung verhindert Datenlecks und stellt sicher, dass Ihre privaten Informationen und Aufnahmen nur von Ihnen zugänglich sind. Genießen Sie volle Kontrolle über Ihr Sicherheitssystem mit zertifiziertem Datenschutz von Baseus.

Fortgeschrittene Konnektivität und Integration: In einer fortschrittlichen digitalen Ära ist Konnektivität für Ihre Sicherheitsgeräte von entscheidender Bedeutung. Die Baseus N1 Sicherheitskamera bietet schnellere und stabilere 2,4 GHz Signalübertragungen, um sicherzustellen, dass Ihr Zuhause kontinuierlich geschützt ist. Die hochwertige Kamera kann nahtlos mit Sprachassistenten wie Google Home und Amazon Alexa integriert werden, was eine interaktivere und bequemere Benutzererfahrung ermöglicht und Ihr Leben vereinfacht.

Für Alle Jahreszeiten konzipiert: Das Baseus N1 Outdoor-Sicherheitskamera-Set wurde für eine lange Lebensdauer konzipiert und ist nahtlos für die härtesten Wetterbedingungen ausgelegt. Die Kamera ist nach IP67 zertifiziert und widersteht extremen Temperaturen von -20°C bis 50°C. Mit Baseus können Sie sicher sein, dass Ihre Kamera bei jedem Wetter zuverlässig funktioniert.

Sofortige Benachrichtigungen mit intelligenten Mitteilungen: Ihre Sicherheitskamera ist nur so effektiv wie ihre Fähigkeit, Sie rechtzeitig zu informieren. Daher nutzt das Baseus N1 Sicherheitskamera-Set die fortschrittliche NeuralNex Technologie und intelligente Erkennung, um Ihnen rasche Benachrichtigungen und Vorschauen von Personen und Fahrzeugen in Ihrer Umgebung zu bieten. Das drahtlose Kamerasystem erkennt, bewertet und reagiert automatisch, um Ihnen ausreichend Zeit zur Reaktion zu geben. Eine Zwei-Wege-Audio-Funktion ermöglicht es Ihnen zudem, in Echtzeit mit Personen auf der anderen Seite der Kamera zu kommunizieren, ohne direkten Kontakt - für maximale Sicherheit und Bequemlichkeit.

Einfache und flexible Installation: Das kabellose Design des Baseus N1 Outdoor Sicherheitskamera-Sets ermöglicht eine nahtlose und einfache Installation innerhalb weniger Minuten an jedem Ort. Genießen Sie die verbesserte Bequemlichkeit, die durch eine 2-jährige Garantie abgesichert ist.

Baseus strebt danach, durch die Entwicklung innovativer und langlebiger Produkte eine sicherere und fortschrittlichere Gesellschaft zu fördern, die das Leben bereichert und vereinfacht. Das Baseus Security N1 Outdoor Camera 2K 2-Cam Kit unterstreicht das Engagement des Unternehmens für eine führende Marke von Überwachungsprodukten, die sich durch Funktionalität, Ästhetik und Benutzerfreundlichkeit dem modernen Lebensstil anpasst.

Verfügbarkeit:

Auf Amazon US ist die Baseus Security N1 zum empfohlenen Verkaufspreis von 199,99 USD erhältlich. Kunden können einen Rabatt von 40% nutzen, wodurch der endgültige Preis auf 149,99 USD reduziert wird, bis zum 14. Juli.

Auf Amazon DE ist die Baseus Security N1 zum empfohlenen Verkaufspreis von 199,99 EUR erhältlich. Kunden können einen Rabatt von 30 EUR nutzen, wodurch der endgültige Preis auf 159,99 EUR reduziert wird, bis zum 15. Juli.

Über Baseus

Baseus ist eine führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik, die im Jahr 2011 gegründet wurde. Das Unternehmen steht für das Motto "Simple for More", was bedeutet, dass es sich darauf konzentriert, praktische und ästhetische Produkte zu entwickeln, die den Bedürfnissen der technikbegeisterten jungen Generation gerecht werden. Baseus bietet eine vielfältige Produktpalette an, darunter tragbare Ladegeräte, Desktop-Ladegeräte, Wandladegeräte, kabellose Ohrhörer und Docking-Stationen. Werden Sie noch heute Teil der Baseus-Familie und entdecken Sie eine neue Welt technologischer Innovation.

