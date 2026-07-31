Berlin ist Deutschlands blumenfreundlichste Stadt: Freddie's Flowers

LONDON, 31. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Freddie's Flowers hat eine umfassende Studie durchgeführt, um die blumenfreundlichsten Städte Deutschlands zu identifizieren. Die Analyse bewertet, wo Einwohner im Alltag den besten Zugang zu Blumen haben, basierend auf Faktoren wie der Dichte der Floristen sowie öffentlichen Gärten und Grünflächen.

Berlin ist Spitzenreiter in Bezug auf Blumenfreundlichkeit

Die Hauptstadt Berlin sichert sich den ersten Platz in Deutschland mit einer gewichteten Gesamtpunktzahl von 90 aus 100. Berlin überzeugt mit einer starken Infrastruktur für urbanes Gärtnern und Blumenmärkte. Es gibt 180 Gemeinschaftsgartenprojekte und 15 aktive Blumenmärkte, was gleichauf mit Bremen bundesweit der höchste Wert ist. Zudem bietet Berlin mit acht öffentlichen Blumen- und Botanischen Gärten den Bewohnern täglichen Zugang zur Natur.

Metropolen als Vorreiter der grünen Bewegung

Die Analyse zeigt, dass Deutschlands große Metropolen bei der Integration von grünem Leben Vorreiter sind. Städte mit über 500.000 Einwohnern erreichten einen deutlich höheren Durchschnittswert von 76,27 im Vergleich zu 63,95 für kleinere Städte. Dresden belegt mit 89,75 Punkten den zweiten Platz und beeindruckt mit stolzen 58 % Parkflächen und 80–120 m² Grünfläche pro Kopf. Bremen landet auf Platz vier (88,50 Punkte), gestützt durch 15 Blumenmärkte und 65 % Parkflächenabdeckung.

Regionale Besonderheiten

Freiburg im Breisgau erreicht Platz drei (88,75 Punkte) und sticht mit 26 Blumenläden und 66 % Parkflächenabdeckung hervor. Oldenburg, obwohl insgesamt auf Platz 18, weist die höchste Dichte an Blumenläden auf, mit 27 Floristen. Leipzig (Platz sieben, 86,25 Punkte) etabliert sich mit 85 Gemeinschaftsgartenprojekten und 60 % Grünflächenabdeckung als wichtiges Wellness-Zentrum im Osten Deutschlands.

Top 10 der blumenfreundlichsten Städte Deutschlands

Die folgende Tabelle zeigt die führenden Städte basierend auf ihren gewichteten Gesamtpunktzahlen und Metriken:

Berlin: 90,00 Punkte. Besondere Merkmale: 180 Gemeinschaftsgärten, 15 Blumenmärkte, 8 öffentliche Blumengärten.

90,00 Punkte. 180 Gemeinschaftsgärten, 15 Blumenmärkte, 8 öffentliche Blumengärten. Dresden: 89,75 Punkte. Besondere Merkmale: 58 % Parklandschaft, 80–120 m² Grünfläche pro Kopf.

89,75 Punkte. 58 % Parklandschaft, 80–120 m² Grünfläche pro Kopf. Freiburg im Breisgau: 88,75 Punkte. Besondere Merkmale: 26 Floristen, 66 % Parklandschaft.

88,75 Punkte. 26 Floristen, 66 % Parklandschaft. Bremen: 88,50 Punkte. Besondere Merkmale: 15 Blumenmärkte, 65 % Parklandschaft.

88,50 Punkte. 15 Blumenmärkte, 65 % Parklandschaft. Hamburg: 87,75 Punkte. Besondere Merkmale: 8 öffentliche Blumengärten, 140 Gemeinschaftsgärten.

87,75 Punkte. 8 öffentliche Blumengärten, 140 Gemeinschaftsgärten. Hannover: 87,75 Punkte. Besondere Merkmale: 80–120 m² Grünfläche pro Kopf, 62 % Parklandschaft.

87,75 Punkte. 80–120 m² Grünfläche pro Kopf, 62 % Parklandschaft. Leipzig: 86,25 Punkte. Besondere Merkmale: 85 Gemeinschaftsgärten, 60 % Parklandschaft.

86,25 Punkte. 85 Gemeinschaftsgärten, 60 % Parklandschaft. Erfurt: 83,25 Punkte. Besondere Merkmale: 60 % Parklandschaft, 40 Gemeinschaftsgärten.

83,25 Punkte. 60 % Parklandschaft, 40 Gemeinschaftsgärten. Rostock: 81,75 Punkte. Besondere Merkmale: 63 % Parklandschaft, 21 Floristen.

81,75 Punkte. 63 % Parklandschaft, 21 Floristen. Bonn: 80,25 Punkte. Besondere Merkmale: 7 öffentliche Blumengärten, 45 Gemeinschaftsgärten.

Methodik der Studie

Für die Erstellung des Index wurden sechs Kernsäulen gewichtet: Dichte der Floristen (20 %), Grünfläche pro Kopf (20 %), öffentliche Blumen- und Botanische Gärten (15 %), Blumenmärkte (15 %), Gemeinschaftsgartenprojekte (15 %) und Parklandschaftsabdeckung (15 %). Die Daten stammen aus verifizierten Quellen wie OpenStreetMap, dem Copernicus Urban Atlas, städtischen Statistikämtern und Verzeichnissen von Botanischen Gärten.

Diese Studie unterstreicht das Engagement von Freddie's Flowers, das Bewusstsein für die Bedeutung von Blumen und Grünflächen im urbanen Raum zu schärfen und die Lebensqualität in deutschen Städten zu beleuchten.