Berxel Photonics präsentiert auf der CIOE 2023 einen 800G-Sendeempfänger mit einer Übertragungsdistanz von 100 Metern, der von einem 106 Gbit/s VCSEL angetrieben wird

SHENZHEN, China, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Berxel Photonics („Berxel"), Vorreiter in der VCSEL-Halbleiter-Forschung und Hersteller von Hochgeschwindigkeits-VCSELs für optische Kommunikation und 3D-Tiefenkameras, kündigt heute eine Live-Demonstration seines 106 Gbit/s VCSEL-angetriebenen 800G-Sendeempfängers am Stand 12D71 der China International Optoelectronic Exposition (CIOE) in Shenzhen, vom 6. bis 8. September 2023 an.

Berxel Photonics 106 Gbps PAM4 Eye Diagram

Angesichts des anhaltenden globalen Chipmangels und der hohen Preise ist der kosteneffiziente und energieeffiziente 106 Gbit/s VCSEL eine bewährte Lösung für kommerzielle Hochgeschwindigkeits-Sendeempfänger mit 4 x 100G und 8 x 100G für kurze Entfernungen, sowie für Anwendungen mit aktiven optischen Kabeln (AOC).

Berxels 106 Gbit/s VCSEL-betriebener 800G-Sendeempfänger hat erfolgreich eine OM4-Übertragungsdistanz von 100 Metern erreicht, mit einer Bitfehlerrate (BER) von weniger als 1E-8 bei einer Modulgehäusetemperatur von 0 °C – 70 °C, und entspricht damit den IEEE-Standards. Darüber hinaus zeigte Berxel eine 60–100-Meter-Übertragung über kostengünstige herkömmliche OM2– und OM3- MMF-Fasern mit niedriger BER.

Die 106 Gbit/s PAM4 pro Lane von Berxel wurde von führenden Modulintegratoren in Musterprüfungen getestet. Dank unserer Design- und Testfähigkeiten, unserer 6-Zoll-Prozessfertigung und unserer globalen Lieferkette, ist Berxel optimal positioniert, um die skalierbarste und kosteneffektivste Lösung für die zukünftige Nachfrage an 800 Gbit/s SR8 und AOC in verschiedenen Arten von Rechenzentren bereitzustellen. Wir können eine Volumenlieferung von 4x 53 Gbit/s gewährleisten. Im Jahr 2024 wird Berxel die innovative High Contrast Grating-Technologie auf dem 106 Gbit/s VCSEL anwenden, um die Übertragungsdistanz um das 3- bis 5-fache zu vergrößern.

Berxels 106 Gbit/s VCSEL ist ab sofort für Kundenmuster verfügbar. Das 53 Gbit/s PAM4 pro Lane VCSEL-Array befindet sich in der Massenproduktionsphase für den kommerziellen Gebrauch. Bitte kontaktieren Sie uns für eine Live-Demonstration des 106 Gbit/s VCSEL auf der CIOE vom 6. bis 8. September 2023 in Shenzhen.

Berxel Photonics ist ein führendes optoelektronisches Halbleiterunternehmen.Das Gründungsteam verfügt über mehr als 20 Jahre Fachwissen in den Bereichen Vertical Cavity Surface Emitting Laser (VCSEL), Epitaxiedesigns, Herstellungsprozesse, Hochgeschwindigkeits- und Zuverlässigkeitscharakterisierungen.

Wir sind bestrebt, modernste Hochleistungs-VCSEL-Chips für die optische Hochgeschwindigkeitskommunikation in Rechenzentren bereitzustellen. Zudem bieten wir hochpräzise 3D-Kameras an, die gängige Probleme wie Mehrwege-Reflexionsgeräusche lösen. Unsere Technologie stärkt weltweit Robotik- und AIoT-Anwendungen und ermöglicht so bahnbrechende Fortschritte in diesen Bereichen.

