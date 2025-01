BICV debütiert auf der CES 2025: Präsentation von Full-Stack- und All-Domain-Produkten auf der internationalen Bühne

LAS VEGAS, 10. Januar 2025 /PRNewswire/ – Vom 7. bis 10. Januar gab BICV Technology Co., Ltd. (BICV) sein Debüt auf der CES 2025. BICV präsentierte über 30 selbst entwickelte Produkte aus den Bereichen Intelligentes Cockpit, Intelligentes Fahren, Cockpit-Driving Fusion sowie Telematik und Kommunikation. Diese Produkte, die von Massenprodukten bis hin zu hochmodernen Innovationen reichten, unterstrichen die führende Position von BICV im Bereich der intelligenten Vernetzung von Autos. Dieser Auftritt auf der CES läutete eine neue Phase der internationalen Expansion des Unternehmens ein.

BICV stellte auf dieser Messe Produkte wie das Intelligent Cockpit der MARS-Serie, den IntelliDrive 2.0 Cockpit-Driving Fusion Domain Controller, den elektronischen Außenspiegel CMS, den Driving-Parking Fusion Domain Controller, den 5G+V2X+High Precision Navigation Controller, die Smart Antenna, die 4G/5G T-BOX und die ECALL - BOX vor. Der auf SA8775 basierende IntelliDrive 2.0 Cockpit-Driving Fusion Domain Controller demonstriert die technologische Innovationskraft von BICV im Bereich der domänenübergreifenden Fusion. IntelliDrive 2.0 verbessert die Systemsynergie und -leistung, ermöglicht High-Level-Funktionen wie High-Speed-NOA, MNP Memory Driving und HPA Memory Parking und optimiert das Fahrerlebnis.

Das MARS 06 Intelligent Cockpit, das auf der MT8678-Plattform basiert, kann eine interaktive 3D-Vollbildschnittstelle darstellen und vier Bildschirme gleichzeitig steuern. Seine hohe Rechenleistung ermöglicht natürliche Mensch-Maschine-Interaktionsfunktionen. Es integriert Funktionen wie IVI, Instrumententafel, AVM, DMS, IMS, KI-Großmodelle und APA. Das in Zusammenarbeit mit Pioneer entwickelte Infrarot-Nachtsichtprodukt unterstützt die Erweiterung mehrerer Produktkategorien und kann DMS/IMS-Funktionen erfüllen. Das Acute 2.0 CMS zeichnet sich durch hohe Bildqualität, geringen Stromverbrauch und niedrige Latenzzeiten aus. Mit starken technischen Fähigkeiten integriert es ISP-Tuning und Algorithmusintegration.

Auf der Grundlage seiner Erfahrung in der Projektentwicklung hat BICV viele Projekte im Bereich Cockpit und andere intelligente vernetzte Projekte auf der Basis von Plattformen wie Qualcomm und MTK erfolgreich auf den Weg gebracht und damit die positive Anerkennung der weltweiten Automobilkunden gewonnen. Im Jahr 2024 verzeichnete BICV einen bemerkenswerten Verkaufsanstieg in Übersee. Einige Cockpit-Produkte haben die AA/CA-Zertifizierung erhalten und werden nach Europa und Nordamerika exportiert. Das Unternehmen ist auch im Nahen Osten, in Südostasien und anderen Überseemärkten tätig. Mit einer Fabrik in Thailand, einem Büro in Japan und expandierenden Geschäften in Deutschland und Südkorea erstreckt sich die Auslandsreichweite von BICV mittlerweile auf über 10 Länder und Regionen.

Als Technologieinnovationsunternehmen mit umfangreicher Erfahrung und starkem Entwicklungspotenzial in der Branche für intelligente, vernetzte Fahrzeuge erfüllt BICV die Anforderungen des globalen Marktes, durchbricht technologische Grenzen und bietet Verbrauchern weltweit bequemere, komfortablere und intelligentere Reiseerlebnisse.

