Black Friday Weeks bei Jackery: Über 50 % Rabatt, 2 Solarpanels für nur 1 Euro, Geschenke-Leiter und gepflanzte Bäume on top

DÜSSELDORF, Deutschland, 13. November 2025 /PRNewswire/ -- Die diesjährigen Black Friday Weeks bei Jackery haben es in sich: Vom 13. November bis 2. Dezember 2025 senkt der Spezialist für mobile und stationäre Solarlösungen die Preise für zahlreiche Powerstations, Solargeneratoren sowie Balkonkraftwerke um teils über 50 Prozent und belohnt seine Kundinnen und Kunden zusätzlich mit klimafreundlichen Aktionen und geschenktem Zubehör.

Balkonkraftwerk mit Speicher, integriertem Wechselrichter und zwei Solarpanels für weniger als die Hälfte

Besonders attraktiv sind die Angebote rund um den intelligenten Balkonkraftwerkspeicher mit integriertem Wechselrichter HomePower 2000 Ultra : Während der Aktionswochen ist das Gerät mit 2 kWh für 549 statt 1.099 Euro im Jackery Onlineshop zu haben. Weit mehr als die Hälfte reduziert ist das Komplettset in Kombination mit zwei bifazialen 500-Watt-Solarpanels, denn diese gibt es für nur 1 Euro – statt UVP von 399 Euro – dazu. Die hocheffizienten starren Module hat Jackery pünktlich zu Black Friday neu als Erweiterung zu seinen flexiblen Modellen ins Portfolio aufgenommen.

Wer bereits Panels besitzt, aber mehr Speicherkapazität benötigt, greift zum energetischen Bundle mit 4 kWh, bestehend aus dem Basisgerät Jackery HomePower 2000 Ultra plus Battery Pack für 1048 statt 1798 Euro.

Bestseller-Solargeneratoren und Powerstations zu Schnäppchenpreisen

Auch bei den Klassikern purzeln die Preise: So kommt der Solargenerator 2000 v2 als Set mit zuverlässiger LiFePO4-Powerstation und mobilem 200-Watt-Solarpanel mit 49 % Discount für nur 1.044 Euro (statt 2.049 Euro) daher. Die Kombination aus 2.042 Wh Kapazität und 2.200 W Dauerleistung versorgt gleich mehrere Geräte zuverlässig mit Strom – ob unterwegs oder zu Hause.

Auch die beliebte Explorer 1000 v2 Powerstation gibt es im Aktionszeitraum günstiger. Das kompakte Kraftpaket mit 1.070 Wh Kapazität und 1.500 W Dauerleistung wandert um 38 % reduziert für 494 Euro in den Warenkorb.

Geschenke sichern und dabei Gutes tun

Rabatte kann jeder – bei Jackery gibt es das gute Gefühl gleich mit dazu. Denn der Experte für Solarlösungen verbindet attraktive Angebote mit aktivem Klimaschutz: In Kooperation mit der Nachhaltigkeitsplattform Greenspark wird für jeweils 100 Euro Einkaufswert ein Mangrovenbaum in Kenia gepflanzt. Die Aktion schafft faire Arbeitsplätze vor Ort und bindet langfristig CO₂. So werden aus Schnäppchen echte Beiträge zu Umwelt- und Naturschutzprojekten weltweit.

Nicht zuletzt profitieren Kundinnen und Kunden während der Black Friday Weeks von der Jackery Geschenke-Leiter. Je nach Einkaufswert gibt es hochwertige Extras gratis zu jeder Bestellung dazu, darunter beispielsweise eine schicke Campinglampe, mobile Solarpanels oder einen Mini-Solargenerator im Wert von 249 Euro.

Mit den Black Friday Weeks zeigt Jackery, dass starke Preisnachlässe und gelebter Klimaschutz Hand in Hand gehen können – ein Gewinn für Kundinnen, Kunden und Umwelt gleichermaßen. Alle Black Friday Deals gibt es im Jackery Onlineshop.

