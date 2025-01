Branchenvordenker definieren in einer neuen Video-Reihe erzielbare Vorteile und Verfahren für die digitale Transformation

In den Interviews mit Führungskräften erläutern Innovationslustige und Visionäre welche entscheidende Rolle digitale Technologien für Nachhaltigkeit, Wachstum und die Befähigung der Mitarbeiter spielen

BRÜSSEL, 8. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat die informative ROKStudios-Videoserie erweitert, die sich mit der Frage befasst, wie wesentlich digitale Technologien dafür sind, geschäftskritische Ergebnisse in verschiedenen Anwendungen zu erzielen.

Nicolas Heuzé (right), CEO of Sweetch Energy, is interviewed by Stanley Miller of Rockwell Automation, explaining his company’s osmotic energy technology, which will revolutionize clean-energy production. Heuzé goes on to discuss how scalable automation and control is critical for start-ups as they leave the lab and continue their journey to commercialization.

Die neuen ROKStudios-Episoden bieten ein Überblick über die Veranstaltung Automation Fair 2024: von aufregenden Nachhaltigkeits-Start-ups über die etablierte Schokoladen- und Stahlproduktion bis hin zu digital transformierten Pharmaunternehmen. Die Gespräche umfassen Interviews mit Gründern, Geschäftsführern, Vorstandsvorsitzenden, Geschäftsentwicklungsmanagern und Teamleitern, die vor besonderen Herausforderungen stehen, aber dennoch in dem gemeinsamen Bestreben vereint sind, nachhaltiger zu arbeiten – nicht nur für sie selbst, sondern auch für ihre Kunden.

„Digitale Technologien sind von Natur aus sehr anpassungsfähig und schaffen eine solide, aber skalierbare Grundlage, auf der alle Elemente eines Unternehmens gedeihen und wachsen können", sagt Gustavo Zecharies, Präsident, Europa, Naher Osten und Afrika, Rockwell Automation. „Die Vielfalt der Teilnehmer auf der Automation Fair hat gezeigt, dass alle Facetten des globalen Fertigungsuniversums die Digitalisierung als die Zukunft betrachten, und diese ROKStudios-Interviews zeigen, wie Branchenführer und Visionäre ihre Ergebnisse erreicht haben."

Eloisa de Castro und Dr. Samer Nameer erklären, wie ihr Unternehmen Enerpoly dank einer innovativen, nachhaltigeren und leicht zugänglichen Batteriechemie in Kombination mit hoch skalierbaren Automatisierungslösungen ein schnelles Wachstum auf globaler Ebene erreicht, was einen großen Einfluss auf den Markt für erneuerbare Energien haben wird.

Ebenfalls im Zeichen der Nachhaltigkeit spricht Nicolas Heuzé, Geschäftsführer von Sweetch Energy, über das enorme Potenzial der osmotischen Energietechnologie seines Unternehmens, die die Erzeugung sauberer Energie revolutionieren wird. Heuzé erklärt weiter, wie wichtig eine skalierbare Automatisierung und Steuerung für Start-ups ist, wenn sie das Labor verlassen und sich auf den Weg zur Kommerzialisierung machen.

Antonio Ambra, Geschäftsführer der AIC Group, Nordamerika, erklärt, wie sein Unternehmen, ein führender Systemintegrator für die Stahlindustrie, traditionellen Stahlunternehmen hilft, moderne Technologien zu nutzen. Ambra erläuert, wie man diese Technologien mit Menschen zusammenbringen kann, um nicht nur Herausforderungen bei der Nachhaltigkeitzu bewältigen, sondern auch Verbesserungen in Echtzeit durch Datenerfassung und -analyse zu erzielen.

Dermot Carragher und Peter McGinnity, Gründer des irischen Unternehmens ControlSoft Automation Systems, erörtern, wie veraltete Systeme den Fortschritt behindern können, und erläutern, dass es für die Modernisierung und das Wachstum unerlässlich ist, mit Lösungen zu arbeiten, die Menschen und Technologien vereinen. Diese so genannte Single-Plan-Zusammenarbeit ist auch für die Lieferkette entscheidend.

Ein Vertreter eines weltweit tätigen Süßwarenherstellers erklärt, wie wichtig die Digitalisierung für die Geschäftskontinuität ist – nicht nur, um Unterbrechungen der Lieferkette und Auswirkungen globaler Ereignisse zu managen, sondern auch für die Bewältigung des Drucks durch organisches und anorganisches Wachstum. Weiter erläutert er die Denkweise seines Unternehmens im Hinblick auf die digitale Transformation.

Schließlich erklärt Marti Cortada, US-Geschäftsentwicklungsmanager von Adasoft, einem Unternehmen, das sich auf Fabrikmanagement und Industrie 4.0 spezialisiert hat, wie Best-in-Class-Pharmabetriebe aussehen und wie das Mantra seines Unternehmens „weil Menschen Fabriken ermöglichen" eine echte Wirkung hat.

Die Videointerviews – und mehr als 100 weitere sind auf dem ROKStudios-Portal verfügbar, das inspirierende Einblicke von Branchenführern, Technologieexperten, Fachleuten und visionären Innovatoren enthält.

