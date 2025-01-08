روكويل أوتوميشن تطلق سلسلة جديدة من فيديوهات ROKStudios تستضيف نخبة من قادة الصناعات لاستعراض أفضل ممارسات التحول الرقمي.

السلسلة الحديدة تغطى مجموعة من القطاعات الصناعية وكيف تساهم التقنيات الجديدة في تعزيز الاستدامة وفرص النمو

بروكسل، بلجيكا، 8 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة روكويل أوتوميشن (Rockwell Automation)، أكبر شركة عالمية متخصصة في الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن إضافة حلقات جديدة إلى سلسلة الفيديوهات التعليمية ROKStudios، التي تبرز دور التقنيات الرقمية في تحقيق نتائج حاسمة للأعمال عبر مختلف التطبيقات.

Nicolas Heuzé (right), CEO of Sweetch Energy, is interviewed by Stanley Miller of Rockwell Automation, explaining his company’s osmotic energy technology, which will revolutionize clean-energy production. Heuzé goes on to discuss how scalable automation and control is critical for start-ups as they leave the lab and continue their journey to commercialization.

الحلقات الجديدة من سلسلة ROKStudios تستعرض مجموعة مختارة من الشركات المشاركة في فعاليات Automation Fair 2024 التي نظمتها الشركة، حيث تغطي مواضيع متنوعة بدءًا من الشركات الناشئة المبتكرة في مجال الاستدامة، مرورًا بشركات إنتاج الشوكولاتة والصلب التي ذات الباع الطويل في هذا المجال، وصولًا إلى التحول الرقمي في العمليات الصيدلانية. تتضمن النقاشات مقابلات مع مؤسسين، ومديرين عامين، ومديرين تنفيذيين، ومديري تطوير الأعمال، وقادة فرق، الذين يواجهون تحديات فريدة، لكنهم يتحدون في سعيهم نحو تحقيق عمليات أكثر استدامة لصالحهم ولصالح عملائهم

وفي هذا الاطار، قال غستافو زكارياس Gustavo Zecharies، رئيس شركة روكويل أوتوميشن في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "تتميز التقنيات الرقمية بقدرتها العالية على التكيف، حيث توفر أسسًا قوية وقابلة للتوسع مما يسمح لكل جوانب الأعمال بالازدهار والنمو." وأضاف: "التنوع الواسع بين الحاضرين في معرض Automation Fair أبرز كيف أن الرقمنة تُعتبر المستقبل في جميع جوانب عالم التصنيع العالمي، كما تظهر مقابلات ROKStudios كيف استطاع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى تحقيق أهدافهم.

وفي هذا الاطار، قالت إيلويزا دي كاسترو Eloisa de Castro والدكتور سامر نمير كيف تعمل شركتهما، Enerpoly، على لحداث تأثير كبير في سوق الطاقة المتجددة بفضل كيمياء البطاريات المبتكرة التي تتميز بالاستدامة وسهولة الوصول، إلى جانب حلول الأتمتة التي يمكن توسيعها بشكل كبير لتلبية احتياجات النمو السريع على مستوى العالم.

وفي مجال الاستدامة أيضًا، يتحدث نيكولا هويز Nicolas Heuzé، الرئيس التنفيذي لشركة Sweetch Energy، عن الإمكانات الهائلة لتقنية الطاقة الأسموزية التي تطورها شركته، والتي ستحدث ثورة في إنتاج الطاقة النظيفة. وأبرز هويز أهمية الأتمتة والتحكم القابلة للتوسع كعناصر أساسية لدعم الشركات الناشئة بعد انتقالها من مرحلة البحث العلمي إلى مرحلة التسويق.

وفي سياق آخر، أبرز أنطونيو أمبرا (Antonio Ambra)، المدير العام لمجموعة AIC في منطقة أمريكا الشمالية، كيف تساعد شركته، احدى الشركات الرائدة في مجال تكامل الأنظمة لصناعة الصلب، الشركات التقليدية في هذا القطاع على الاستفادة من التقنيات الحديثة. كما يوضح كيف يمكن دمج هذه التقنيات مع فرق العمل لمواجهة تحديات الاستدامة، ولتحقيق التحسينات الفورية من خلال جمع البيانات وتحليلها.

كما يناقش ديرموت كاراغر (Dermot Carragher) وبيتر ماكنينيتي (Peter McGinnity)، مؤسسا شركة ControlSoft Automation Systems الأيرلندية،، تأثير الأنظمة القديمة على عرقلة التقدم ، ويسلطان الضوء على أهمية الانتقال إلى الحلول التي تتجمع بين الناس والتكنولوجيا لأجل التحديث والنمو، كما يستعرضان كيف أن التعاون المبني على خطة موحدة لا يقل أهمية عن التعاون في سلسلة التوريد.

كما يتحدث ممثل إحدى شركات الحلويات العالمية أهمية الرقمنة في ضمان استمرارية الأعمال، موضحًا أنها لا تقتصر على مواجهة اضطرابات سلسلة التوريد وتأثيرات الأحداث العالمية، بل تمتد أيضًا إلى التعامل مع تحديات التوسع، سواء العضوي أو غير العضوي. كما يستعرض نهج شركته في تبني التحول الرقمي.

أخيرًا، يستعرض مارتي كورتادا (Marti Cortada)، مدير تطوير الأعمال في منطقة أمريكا لشركة Adasoft، المتخصصة في إدارة المصانع وحلول الثورة الصناعية الرابعة،

ملامح أفضل الممارسات في قطاع الصناعة الصيدلانية في فئتهاكما يوضح كيف يجسد شعار شركته، "الناس هم من يمكّنون المصانع"، تأثيرًا ملموسًا على الأداء والابتكار.

هذه المقابلات المصورة - وأكثر من 100 غيرها - متوفرة في بوابة ROKStudios، التي تحتوي على رؤى ملهمة من قادة الصناعة وخبراء التكنولوجيا ومتخصصي المجال والمبتكرين ذوي الرؤى.

نبذة عن Rockwell Automation

شركة Rockwell Automation، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال الأتمتة الصناعية والتحوُّل الرقمي. نعمل على ربط ما يدور في خيال الأشخاص بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة "Rockwell Automation" في مدينة ميلووكي، بولاية ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 27,000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة بنهاية العام المالي 2024. لمعرفة المزيد حول كيفية تنفيذنا لنظام "Connected Enterprise" في المؤسسات الصناعية المختلفة، تفضلوا بزيارة http://www.rockwellautomation.com.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2584018/Sweetch_ROKStudios_AF_2024.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1981317/Rockwell_Automation_Logo.jpg