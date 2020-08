Brandheißer Merch Drop: Zippo x NRG Chicago Huntsmen HeatBank™ 9s

Das Chicago-Huntsmen-Team hat in Zusammenarbeit mit Zippo eine Auswahl an drei HeatBank™-Designs in limitierter Auflage kreiert, die einige ihrer besten Spieler würdigt. Das Design Be The Hunter – auf der schwarzen HeatBank™ 9s – präsentiert die Namen aller fünf Chicago Huntsmen, sowie das NRG-Globuslogo, welches aus der Bekleidungskollektion des Teams bekannt ist. Das zweite Design verfügt über die Namen aller Spieler und dem klassischen NRG-Logo darunter – erhältlich ist es in Schwarz und Silber.