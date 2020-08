Présentation du HeatBank 9s de Zippo et des Chicago Huntsmen de NRG

L'équipe des Chicago Huntsmen a collaboré avec Zippo pour créer une sélection de trois designs HeatBank en édition limitée mettant en avant certains des meilleurs joueurs du jeu. Le modèle Be The Hunter HeatBank arbore les noms des cinq Chicago Huntsmen, et le logo en forme de globe NRG de la collection de vêtements de l'équipe. Les fans peuvent également choisir entre un design noir ou argent avec le nom de chaque joueur et le logo emblématique NRG.

Essayer de jouer avec les mains froides n'est pas facile ! La température des mains peut faire la différence entre un teamkill et une victoire totale. Les mains froides réduisent les temps de réaction, impactent la dextérité et provoquent de la raideur. Les gamers utilisent toujours d'innombrables chauffe-mains jetables pendant leurs sessions de jeu, mais le chauffe-mains rechargeable HeatBank 9s offre un moyen fiable et réutilisable de maintenir les performances et l'énergie au plus haut pendant neuf heures.

Le HeatBank 9s sert également de chargeur portable, alimentant des appareils mobiles tels que des casques, des manettes de jeu, des téléphones et des appareils de jeu portables, afin que les gamers puissent se concentrer sur leurs performances et non sur l'autonomie de leur batterie. Associant six niveaux d'intensité thermique, un chauffage double-face et une conception ergonomique, le HeatBank 9s est le produit électrique de jeu idéal pour préparer les mains et les appareils afin de remporter la plus grande des victoires.

L'équipe basée dans l'Illinois, composée des stars d'e-sports Seth « Scump » Abner, Matthew « FormaL » Piper, Preston « Prestinni » Sanderson, Dylan « Envoy » Hannon et Alec « Arcitys » Sanderson, est à seulement quelques semaines de la grande finale qui lui permettra peut-être de remporter la Call of Duty League 2020. Et ces équipes savent (comme n'importe quel gamer) que des fractions de secondes peuvent faire la différence entre la victoire et la défaite. Les Chicago Huntsmen de NRG seront équipés de HeatBanks rechargeables Zippo pour que leurs mains restent chaudes et agiles.

La collection est désormais disponible en précommande via les pages Twitch de chacun des joueurs et à l'achat jusqu'à la fin janvier 2021 – chacun des nouveaux designs coûtent 59,95 €. Pour tout complément d'information, et pour voir la collection Zippo HeatBank, veuillez consulter la page http://www.zippo.fr/gaming.

*Pour tous les non-gamers : GOAT signifie Greatest of All Time, le meilleur de tous les temps

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1229365/Zippo_HeatBank.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1165481/Zippo_Logo.jpg

