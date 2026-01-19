Brook Gaming stellt den Wingman P5 vor: Erleben Sie Native Gaming auf PS5, PS4 und PC mit „True Wireless"-Freiheit und nahezu null Latenz

NEW TAIPEI CITY, 19. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Brook Gaming, der weltweit führende Anbieter von plattformübergreifenden Controller-Lösungen, gab heute die weltweite Einführung des Wingman P5 bekannt. Dieser Hochleistungskonverter ermöglicht es PlayStation-Fans, ihre bevorzugten professionellen Controller – einschließlich Xbox Elite Series 2, PS4 und Switch Pro – auf PS5, PS4 und PC (X-Input) in allen Spielgenres mit kompromissloser Präzision zu verwenden.

Während viele andere Marktlösungen auf „RemotePlay"-Workarounds setzen, die komplizierte Netzwerkeinstellungen brauchen und zu erheblichen Verzögerungen führen, nutzt der Wingman P5 eine eigene Technologie namens Direct Connection Technology. Durch die direkte Verbindung mit der Hardware bietet er ein Erlebnis mit nahezu null Latenz, das sowohl für Freizeitspieler als auch für Wettkämpfe geeignet ist.

„Wir haben den Wingman P5 für jeden Gamer entwickelt, der Wert auf Auswahl und Leistung legt", sagt das strategische Team von Brook. „Indem wir die ,Funktionsbeschränkung' abschaffen – bei der Konkurrenten wichtige Funktionen im kabellosen Modus deaktivieren – stellen wir sicher, dass sich jeder PS5-Titel genau so anfühlt, wie es die Entwickler beabsichtigt haben."

Der Vorteil des Wingman P5:

Unterstützung für alle PS5-Spiele: Anders als die reinen PS4-Adapter funktioniert der Wingman P5 mit allen Spielen aus der PS5-Bibliothek und auch mit PC-Plattformen (X-Input).

Anders als die reinen PS4-Adapter funktioniert der Wingman P5 mit allen Spielen aus der PS5-Bibliothek und auch mit PC-Plattformen (X-Input). True Wireless ohne Kompromisse: Während andere Konverter oft die Vibrations- und Bewegungssensoren deaktivieren, bietet der Wingman P5 eine 100%ige Unterstützung aller Funktionen, einschließlich haptischem Feedback und sechsachsigem Bewegungssensor im drahtlosen Modus.

Native Hardware-Verbindung: Kein Ärger mit „Remote Play". Es sind keine LAN-Kabel oder komplexe Netzwerkkonfigurationen erforderlich - nur reine, stabile Leistung.

Kein Ärger mit „Remote Play". Es sind keine LAN-Kabel oder komplexe Netzwerkkonfigurationen erforderlich - nur reine, stabile Leistung. Intelligentes Design: Mit einem Gewicht von nur 11,0 g und den Maßen 7,7 x 2,14 x 1,1 cm ist er sehr handlich. Außerdem ist ein USB-A-auf-Typ-C-Kabel im Lieferumfang enthalten, um einen universellen Zugang zu den Anschlüssen zu gewährleisten und zu verhindern, dass die Lüftungsschlitze der Konsole blockiert werden.

Professionelle Verlässlichkeit: Entwickelt mit derselben Hochleistungs-DNA wie die weltberühmte Turnierausrüstung von Brook, die für Beständigkeit und Stabilität bei System-Updates sorgt.

Entwickelt mit derselben Hochleistungs-DNA wie die weltberühmte Turnierausrüstung von Brook, die für Beständigkeit und Stabilität bei System-Updates sorgt. Professionelle Anpassung: Mit der PC-Software „Converter Center" können die Spieler ihr Spielerlebnis mit professionellen Turbo-, Remap- und Makrofunktionen verfeinern.

Verfügbarkeit

Der Wingman P5 ist ab sofort im weltweiten Handel und bei Amazon erhältlich. Für weitere Informationen oder um ihn direkt zu erwerben, besuchen Sie bitte die offizielle Produktseite unter: https://brook.gg/4pyQ3Z3

Informationen zu Brook Gaming

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Bereich Hardware hat sich Brook Gaming der Aufgabe verschrieben, Gamer durch innovative Konnektivität zu unterstützen. Brook verpflichtet sich, schnellen Firmware-Support zu bieten, damit Ihre Lieblingsausrüstung für jede Herausforderung bereit ist.

