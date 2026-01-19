Brook Gaming dévoile Wingman P5 : découvrez le jeu en mode natif sur PS5, PS4 et PC avec la liberté du « sans fil véritable » et une latence proche de zéro.

NEW TAIPEI CITY, 19 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Brook Gaming, le leader mondial des solutions de contrôleurs multiplateformes, a annoncé aujourd'hui le lancement mondial de Wingman P5. Ce convertisseur haute performance permet aux passionnés de PlayStation d'utiliser leurs manettes professionnelles préférées, notamment les manettes Xbox Elite Series 2, PS4 et Switch Pro, sur la PS5, la PS4 et le PC (X-Input) dans tous les genres de jeux et avec une précision irréprochable.

Brook Gaming Unveils Wingman P5: Experience Native Gaming Across PS5, PS4, and PC with "True Wireless" Freedom and Near-Zero Latency

Alors que de nombreuses solutions du marché utilisent des solutions de contournement « Remote Play » qui nécessitent des configurations réseau complexes et introduisent un décalage important, le Wingman P5 utilise la technologie propriétaire Direct Connection Technology. En se connectant directement au matériel, le convertisseur offre une expérience à latence quasi nulle adaptée aux parties amicales et compétitives.

« Nous avons conçu le Wingman P5 pour tous les joueurs qui apprécient le choix et la performance », déclare l'équipe stratégique de Brook. « En supprimant la « pénalité de fonction », qui consiste pour les concurrents à désactiver des fonctions essentielles en mode sans fil, nous garantissons que chaque titre de la PS5 correspond exactement à ce que les développeurs avaient prévu. »

Avantages du Wingman P5 :

Prise en charge de tous les jeux PS5 : contrairement aux adaptateurs « PS4 uniquement », le Wingman P5 est entièrement compatible avec tous les titres de la bibliothèque PS5, ainsi qu'avec les plates-formes PC (X-Input).

contrairement aux adaptateurs « PS4 uniquement », le Wingman P5 est entièrement compatible avec tous les titres de la bibliothèque PS5, ainsi qu'avec les plates-formes PC (X-Input). Sans fil véritable, sans compromis : alors que d'autres convertisseurs désactivent souvent la détection des vibrations et des mouvements, le Wingman P5 prend en charge toutes les fonctionnalités, y compris le feedback tactile et la détection des mouvements sur six axes en mode sans fil.

alors que d'autres convertisseurs désactivent souvent la détection des vibrations et des mouvements, le Wingman P5 prend en charge toutes les fonctionnalités, y compris le feedback tactile et la détection des mouvements sur six axes en mode sans fil. Lien matériel natif : contourne le cauchemar de la « lecture à distance ». Aucun câble LAN ni configuration réseau complexe n'est nécessaire - seulement des performances pures et stables.

contourne le cauchemar de la « lecture à distance ». Aucun câble LAN ni configuration réseau complexe n'est nécessaire - seulement des performances pures et stables. Conception intelligente : pesant seulement 11,0 g et mesurant 7,7 x 2,14 x 1,1 cm, il est ultra-portable. Le convertisseur comprend également un câble USB-A vers Type-C pour garantir un accès universel aux ports et éviter de bloquer les bouches d'aération de la console.

pesant seulement 11,0 g et mesurant 7,7 x 2,14 x 1,1 cm, il est ultra-portable. Le convertisseur comprend également un câble USB-A vers Type-C pour garantir un accès universel aux ports et éviter de bloquer les bouches d'aération de la console. Fiabilité professionnelle : développé avec le même ADN de haute performance que l'équipement de tournoi Brook de renommée mondiale, il garantit la cohérence et la stabilité au gré des mises à jour du système.

développé avec le même ADN de haute performance que l'équipement de tournoi Brook de renommée mondiale, il garantit la cohérence et la stabilité au gré des mises à jour du système. Personnalisation professionnelle : grâce au logiciel PC «Converter Center », les joueurs peuvent affiner leur expérience avec des fonctions Turbo, Remap et Macro de qualité professionnelle.

Disponibilité

Le Wingman P5 est disponible dès maintenant chez les revendeurs internationaux et sur Amazon. Pour plus d'informations ou pour acheter directement, veuillez consulter la page officielle du produit à l'adresse suivante : https://brook.gg/4pyQ3Z3

À propos de Brook Gaming

Avec plus de 20 ans d'expertise dans le domaine du matériel, Brook Gaming se consacre à l'autonomisation des joueurs grâce à une connectivité innovante. Brook s'engage à fournir une assistance technique rapide pour que votre équipement préféré reste prêt à relever tous les défis.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2862526/Brook_Gaming_Unveils_Wingman_P5_Experience_Native_Gaming_Across_PS5.jpg