Casio bringt die VIRTUAL G-SHOCK NFTs auf den Markt, inspiriert vom Konzept futuristischer stoßfester Strukturen

TOKIO, 28. November 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. gab heute bekannt, dass es am 15. Dezember eine limitierte Auflage von 2000 VIRTUAL G-SHOCK NFTs (Non-Fungible Token) zum Verkauf anbieten wird. Die NFTs zeigen Bilder der Marke G-SHOCK, die als futuristische, stoßfeste Uhren in einem virtuellem Raum dargestellt sind. Im Vorfeld des Verkaufsstarts beginnt am 28. November die Verteilung des G-SHOCK CREATOR PASS, der den Inhabern unter anderem Vorzugsrechte beim Kauf bietet.

Im September 2023 startete Casio das „VIRTUAL G-SHOCK"-Projekt, das die Kommunikation in einem virtuellen Raum ermöglicht und als Kontaktpunkt mit der Generation Z und anderen neuen Nutzern dient. Zunächst wurden kostenlose G-SHOCK CREATOR PASS NFTs verteilt, die es den Inhabern ermöglichten, an der Community auf Discord teilzunehmen.*[1] Die erste Ausgabe von 15.000 NFTs in limitierter Auflage war innerhalb von sechs Stunden vollständig verteilt, und es wurden auch eine Reihe von co-kreativen Projekten durchgeführt.

*[1] Ein in den USA ansässiger Sprach-, Video- und Textkommunikationsdienst

Am 15. Dezember werden die VIRTUAL G-SHOCKG-SHOCK NFTs, inspiriert vom Thema der futuristischen, stoßfesten G-SHOCK-Strukturen, im Rahmen einer neuen Entwicklung des VIRTUAL G-SHOCK-Projekts zum Verkauf angeboten.

Es werden zwei verschiedene Designmuster angeboten: Die VGA-001 zeigt ein Ballonkonzept, bei dem eine bunte, mit Ballons bedeckte G-SHOCK frei tanzt. Die VGA-002 hingegen zeigt ein Blattfederkonzept, das eine G-SHOCK mit einer futuristischen stoßfesten Struktur darstellt, die die Kraft von Federn nutzt, um Stöße kraftvoll zu absorbieren.

Im Vorfeld des Verkaufsstarts der VIRTUAL G-SHOCK NFTs werden ab dem 28. November weitere G-SHOCK CREATOR PASS NFTs kostenlos verteilt, die einen partizipativen Zugang zur Community ermöglichen. Die G-SHOCK CREATOR PASS NFTs sind beim ersten Start sehr gut angekommen. Inhaber werden beim Kauf von VIRTUAL G-SHOCK NFTs während des Vorverkaufszeitraums bevorzugt behandelt.

Casio setzt sich weiterhin für die Einführung einer Vielzahl von Co-Creation-Projekten ein, um durch das VIRTUAL G-SHOCK-Projekt neue Nutzererfahrungen zu machen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: Website (VIRTUAL G-SHOCK NFT) | Discord | X

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2284820/vg_banner_pc_casio_top_231120__1.jpg