Casio lanzará NFT de VIRTUAL G-SHOCK inspirados en el concepto de estructuras futuristas resistentes a golpes

TOKIO, 28 de noviembre de 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. anunció hoy que ofrecerá una edición limitada de 2000 NFT (tokens no descartables) de VIRTUAL G-SHOCK a la venta el 15 de diciembre. Los NFT cuentan con imágenes de la marca G-SHOCK representados como relojes futuristas resistentes a los golpes en un espacio virtual. Antes de salir a la venta, la distribución de G-SHOCK CREATOR PASS comenzará el 28 de noviembre y ofrecerá a quienes accedan privilegios de compra anticipada.

En septiembre de 2023, Casio lanzó el proyecto VIRTUAL G-SHOCK para facilitar la comunicación en un espacio virtual y servir como punto de contacto con la Generación Z y otros nuevos usuarios. En primer lugar, los NFT de G-SHOCK CREATOR PASS se distribuyeron de forma gratuita y, así los titulares pudieron participar en la comunidad en Discord.*[1] El número inicial de 15 000 NFT de edición limitada se distribuyó por completo en unas seis horas y también se han llevado a cabo una variedad de proyectos de creatividad conjunta.

*[1] Servicio de comunicación de voz, vídeo y texto basado en los Estados Unidos

El 15 de diciembre se ofrecerán a la venta los NFT de VIRTUAL G-SHOCK inspirados en el tema de las estructuras G-SHOCK futuristas resistentes a golpes, en un nuevo desarrollo del proyecto VIRTUAL G-SHOCK.

Se ofrecerán dos patrones de diseño diferentes. El VGA-001 presenta un concepto de globo que evoca un colorido G-SHOCK cubierto de globos que se mueve libremente. Mientras tanto, el VGA-002 presenta un concepto de resorte de hoja que expresa un G-SHOCK con una estructura futurista resistente a los golpes que utiliza la fuerza de los resortes para absorber poderosamente los golpes.

Antes de salir a la venta, los NFT de VIRTUAL G-SHOCK, más los NFT de G-SHOCK CREATOR PASS con acceso participativo a la comunidad se distribuirán de forma gratuita a partir del 28 de noviembre. Los NFT de G-SHOCK CREATOR PASS fueron muy bien recibidos en el lanzamiento inicial. Los titulares tendrán prioridad en la compra de NFT de VIRTUAL G-SHOCK durante el período de venta anticipada.

Casio mantiene su compromiso con la introducción de una variedad de proyectos de creación conjunta para ofrecer nuevas experiencias de usuario a través del proyecto VIRTUAL G-SHOCK.

Para obtener más información, visite: Sitio web (VIRTUAL G-SHOCK NFT) | Discord | X