Casio lancia gli NFT VIRTUAL G-SHOCK ispirati al concetto di strutture futuristiche e resistenti agli urti

TOKYO, 28 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Casio Computer Co., Ltd. oggi ha annunciato che il 15 dicembre proporrà in vendita 2.000 NFT (token non fungibili) VIRTUAL G-SHOCK in edizione limitata. Gli NFT rappresentano il brand G-SHOCK come orologi futuristici resistenti agli urti in uno spazio virtuale. In anteprima sul lancio commerciale, la distribuzione degli G-SHOCK CREATOR PASS inizierà il 28 novembre, con vantaggi per i clienti come privilegi d'acquisto in anteprima.

Casio nel mese di settembre 2023 ha lanciato il progetto VIRTUAL G-SHOCK, per promuovere la comunicazione in uno spazio virtuale con funzione di touchpoint con la Generazione Z e con altri nuovi utenti. Inizialmente gli NFT G-SHOCK CREATOR PASS sono stati distribuiti gratuitamente e hanno consentito ai clienti di partecipare alla community su Discord.*[1] Accompagnati da diversi progetti co-creativi, i 15.000 NFT dell'emissione iniziale in edizione limitata sono andati totalmente esauriti in circa sei ore.

*[1] Un servizio di comunicazione vocale, video e di testo attivo negli Stati Uniti

Il 15 dicembre saranno proposti in vendita gli NFT VIRTUAL G-SHOCK ispirati al tema di futuristiche strutture G-SHOCK resistenti all'urto, nell'ambito di un nuovo sviluppo del progetto VIRTUAL G-SHOCK.

Saranno messi in offerta due diversi modelli progettuali. La versione VGA-001 presenta il concetto di un palloncino, che richiama un G-SHOCK colorato e ricoperto di palloncini che danza liberamente. VGA-002 invece propone il concetto di una molla a balestra che illustra uno G-SHOCK dotato di una struttura futuristica e resistente agli urti che, grazie alla forza delle molle, assorbe potentemente gli shock.

In previsione del lancio commerciale degli NFT VIRTUAL G-SHOCK, a partire dal 28 novembre saranno distribuiti gratuitamente altri NFT G-SHOCK CREATOR PASS che garantiscono l'accesso e la partecipazione alla community. Il lancio iniziale degli NFT G-SHOCK CREATOR PASS è stato accolto con notevole favore. I titolari avranno la precedenza nell'acquisto di NFT VIRTUAL G-SHOCK per la durata dell'anteprima di vendita.

Casio resta impegnata nella diffusione di diversi progetti di co-creazione, per offrire nuove esperienze utente grazie al progetto VIRTUAL G-SHOCK.

