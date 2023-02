CentralNic Group gibt Partnerschaft mit WHMCS bekannt, um mehr als 1.100 Domainnamen-Erweiterungen für Webhosts anzubieten

CentralNic Reseller ist jetzt ein bevorzugter Partner für die Registrierung von Domainnnamen und hilft WHMCS-Kunden, sowohl beliebte als auch seltene Domainnamen-Erweiterungen zum Weiterverkauf zu erhalten.

LONDON, 1. Februar 2023 /PRNewswire/ -- CentralNic Group PLC (AIM: CNIC), das Unternehmen, das sich dem Aufbau einer besseren globalen digitalen Wirtschaft verschrieben hat, gab heute bekannt, dass es ein bevorzugter Partner von WHMCS ist, dem führenden Anbieter von Webhosting-Automatisierung. Mit dieser Partnerschaft werden Webhosting-Unternehmen, die WHMCS verwenden, in der Lage sein, auf einfache Weise mehr als 1.100 Domainnamen zusammen mit ihren bestehenden Hosting- und Web-Produktportfolios zu verkaufen.

Als bevorzugter WHMCS-Partner bietet CentralNic Reseller kostenlose WHMCS-Module an, um das Weiterverkaufen von Domain-Namen über neue Domain-Registrierungen und Domain-Verlängerungen hinweg zu optimieren und zu automatisieren. WHMCS-Kunden können auch einfach Domain-Übertragungen über verschiedene Registrare zu Zwecken der Unternehmenskonsolidierung durchführen.

WHMCS-Kunden können mit CentralNic Reseller innerhalb von Minuten von der Einrichtung zum Verkauf Hunderter Domains wechseln. Die maßgeschneiderte, auf Vertriebspartner ausgerichtete Marke verfügt über ein engagiertes Entwicklungsteam, das sich dem Aufbau funktionsreicher Module für WHMCS verschrieben hat. Durch die regelmäßige Aktualisierung dieser Funktionen hat sich CentralNic Reseller dazu verpflichtet, seinen Kunden die neuesten Registrar-Änderungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit zur Verfügung zu stellen, was Zeit, Geld und Aufwand spart.

Die Integration für CentralNic Reseller steht für alle WHMCS-Benutzer in der nächsten Version von WHMCS bereit, die derzeit als BETA-Version verfügbar ist und zum Ende dieses Quartals erhältlich sein wird.

Michael Riedl, CEO der CentralNic Group, erklärte: „Unser klares Ziel bei CentralNic Reseller war es, das beste Vertriebspartnerprogramm zu entwickeln, das heute in der Branche erhältlich ist. Und diese Partnerschaft mit WHMCS ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir sind stolz darauf, ein bevorzugter Partner für WHMCS zu werden und Kunden von WHMCS unsere White-Label-Lösungen anzubieten. Wir laden sie ein, aus erster Hand zu erfahren, wie einfach es ist, ein erfolgreiches Domainnamen-Geschäft mit dem CentralNic Reseller zu führen."

Matt Pugh, CEO/Director von WHMCS, sagte zur Partnerschaft: „Unsere Mission bei WHMCS war es seit jeher, den Betrieb für Webhosting-Unternehmen zu vereinfachen und zu automatisieren und gleichzeitig diesen Unternehmen zu Wachstum und Erfolg durch die von uns angebotenen Dienste zu verhelfen. Diese neueste Partnerschaft mit der CentralNic Group als Domain-Registrar wird über ihre CentralNic-Reseller-Plattform eine weitere großartige Wahl für Hosting-Unternehmen bieten, die ihre Domain-Angebote hinzufügen oder erweitern möchten, und all dies mit einer offiziellen Integration, die von unserem internen Team entwickelt und gepflegt wird."

Informationen zu CentralNic Reseller

Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung und engagierten Teams auf der ganzen Welt hat sich CentralNic Reseller stolz seine Position als bevorzugte Wahl für viele führende Marken weltweit gesichert, und einige der branchenweit führenden Registrare zählen zu seinen Kunden. CentralNic Reseller ist die zuverlässige Domain-Plattform für mehr als 20.000 Partner in mehr als 125 Ländern und verwaltet mehr als 14,6 Millionen Domains für ihre Kunden. Das Team von CentralNic Reseller konzentriert sich darauf, den Kunden die besten Lösungen, TLD-Angebote, Kundensupport und Domain-Produkte zu bieten, um ihr Leben leichter zu machen, ihr Geschäft zu erweitern und noch effizienter zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.centralnicreseller.com/en

Informationen zur CentralNic Group

CentralNic (AIM: CNIC) ist ein in London ansässiges, börsennotiertes Unternehmen, das das Wachstum der globalen digitalen Wirtschaft vorantreibt, indem es Online-Marktplätze entwickelt und verwaltet, die es Unternehmen weltweit ermöglichen, Subskriptionen für Domainnamen für Websites und E-Mail zu kaufen, ihre Websites zu monetarisieren und Kunden online zu akquirieren. Der Schwerpunkt seiner Wachstumsstrategie besteht darin, Cashflow-generierende Unternehmen in seiner Branche zu identifizieren und zu erwerben, mit Annuitäts-Umsatzströmen und Engagement in Wachstumsmärkten, und sie auf die CentralNic-Software und Betriebsplattformen zu migrieren. Weitere Informationen finden Sie auf: www.centralnicgroup.com

Informationen zu WHMCS

WHMCS, ein WebPros-Unternehmen, ist die branchenweit führende Automatisierungs- und Orchestrierungsplattform für Webhosting und Domain-Vertriebspartner. Seit 2005 bietet WHMCS eine integrierte Rechnungs- und Automatisierungsplattform an, die es Hosting- und digitalen Serviceunternehmen ermöglicht, mehr ihrer Abläufe zu automatisieren, Kosten zu senken und ihren Nutzern ein besseres Erlebnis zu bieten. Weitere Informationen finden Sie auf: https://www.whmcs.com/

Medienkontakt:

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1509583/CentralNic__Logo.jpg

SOURCE CentralNic Group