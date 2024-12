CES 2025: Hyundai Mobis präsentiert das weltweit erste holografische Windschutzscheiben-Display

Das zukunftsweisende Display projiziert wichtige Fahrinformationen über die gesamte Breite der Windschutzscheibe und bietet so ein beeindruckendes Panoramaerlebnis, das sich vom Fahrer- bis zum Beifahrersitz erstreckt

Hyundai Mobis wird auf der CES 2025 auch eine Reihe von Technologien vorstellen, die den Menschen in den Mittelpunkt stellen, darunter adaptive Innenbeleuchtung und M.Brain – ein erweitertes System, das auf Hirnwellen basiert

SEOUL, Südkorea, 12. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis, ein weltweit führender Automobilzulieferer, wird seine Vision für die Zukunft der Mobilität auf der CES 2025 vorstellen, die vom 7. bis 10. Januar 2025 im Las Vegas Convention Center ausgerichtet wird.

Hyundai Mobis Booth at CES 2025

Bei der CES wird das Unternehmen sein Holographic Windshield Display vorstellen – eine bahnbrechende Innovation, die die Sichtbarkeit beim Fahren durch Augmented Reality verbessert. Dieses einzigartige Display projiziert wichtige Fahrinformationen wie Navigation, Infotainment oder Sicherheitswarnungen auf die gesamte Breite der Frontscheibe. Das Ergebnis ist ein beeindruckendes Panorama-Erlebnis, das nahtlos vom Fahrersitz zum Beifahrersitz übergeht.

Das in Zusammenarbeit mit dem führenden deutschen Optikunternehmen ZEISS entwickelte Display wird in Kias Elektromodell EV9 verbaut, das exklusiv auf der CES vorgestellt wird. Durch die Integration spezieller optischer Folien bietet das System einen einfachen Zugang zu wichtigen Informationen und vermittelt zugleich ein offenes, räumliches Gefühl, das die allgemeine Fahrsicherheit verbessert. Hyundai Mobis plant, die Massenproduktion dieser fortschrittlichen Technologie bereits im Jahr 2027 zu starten.

Unter dem Motto „Beyond and More" wird Hyundai Mobis mit seiner „Human Tech"-Initiative ein einzigartiges Benutzererlebnis auf der CES präsentieren – eine Reihe von Technologien, die die Kluft zwischen Mensch und Technik überbrücken und dabei Sicherheit und Komfort durch nahtlose, adaptive Verbindungen verbessern sollen. Neben dem holografischen Windschutzscheiben-Display wird das Unternehmen ein auf den Menschen ausgerichtetes Innenbeleuchtungssystem vorstellen, das sich intelligent an die Bedürfnisse des Fahrers anpasst. M.Brain, ein erweitertes, auf Hirnwellen basierendes System, überwacht und verbessert die Aufmerksamkeit des Fahrers.

Hyundai Mobis wird seine Human-Centric Interior Lighting-Technologie vorstellen – eine adaptive Beleuchtungslösung, die sich der jeweiligen Stimmung und Umgebung des Nutzers anpasst. Dieses innovative System bietet 32 situationsabhängige Modi, darunter Funktionen, die den Fahrer entlasten, die Reisekrankheit lindern, Gefahren beim Aussteigen vermeiden und sogar eine UV-C-Sterilisation ermöglichen. Besucher des Hyundai Mobis-Standes erfahren aus erster Hand, wie diese fortschrittliche Lichttechnologie dynamisch auf biologische Rhythmen, Gesundheitszustände und die Umgebung des Fahrzeugs reagiert.

Eine weitere herausragende Innovation ist M.Brain, die Flaggschiff-Technologie von Hyundai Mobis, die auf Hirnwellen basiert. Dieses fortschrittliche System überwacht die Konzentration des Fahrers in Echtzeit, indem es die Hirnwellen analysiert und bei Schläfrigkeit oder Unaufmerksamkeit Warnungen ausgibt. Live-Demonstrationen während der CES werden den Besuchern die Möglichkeit geben, M.Brain in Aktion zu erleben und sein Potenzial zur Verbesserung der Fahrsicherheit zu erkunden.

Mit der CES 2025 nimmt Hyundai Mobis zum zehnten Mal in Folge an der weltgrößten Technikmesse teil. Im Verlauf der Jahre hat das Unternehmen immer wieder bahnbrechende Mobilitätsinnovationen und serienreife Technologien vorgestellt. Bei der CES 2025 wird Hyundai Mobis seine führende Position bei der Gestaltung der Zukunft der Mobilität weiter festigen.

