Hyundai Mobis présentera le premier écran holographique de pare-brise au monde au CES 2025

Cet écran révolutionnaire projette les informations essentielles à la conduite sur toute la largeur du pare-brise, offrant une expérience panoramique et immersive qui va du siège du conducteur à celui du passager.

Hyundai Mobis présentera également sa gamme de technologies centrées sur l'humain au CES 2025, notamment l'éclairage intérieur adaptatif et M.Brain, un système avancé basé sur les ondes cérébrales.

SÉOUL, Corée du Sud, 12 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hyundai Mobis, un fournisseur automobile mondial de premier plan, dévoilera sa vision de l'avenir de la mobilité au CES 2025, qui se tiendra au Las Vegas Convention Center du 7 au 10 janvier 2025.

Hyundai Mobis Booth at CES 2025

Au CES, l'entreprise dévoilera son écran holographique pour pare-brise, une innovation révolutionnaire qui améliore la visibilité au volant grâce à la réalité augmentée. Cet écran, le premier du genre, projette les informations essentielles à la conduite, telles que la navigation, l'infodivertissement et les alertes de sécurité, sur toute la largeur du pare-brise avant. Le résultat est une expérience panoramique et immersive qui va du siège du conducteur à celui du passager.

Développé en collaboration avec la société allemande d'optique ZEISS, l'écran sera installé dans le véhicule électrique de Kia, l'EV9, en exclusivité pour sa présentation au CES. Grâce à l'intégration d'un film optique spécialisé, le système permet d'accéder facilement aux informations essentielles tout en conservant une sensation d'ouverture et d'espace et en améliorant la sécurité globale de la conduite. Hyundai Mobis prévoit de commencer la production en série de cette technologie avancée dès 2027.

Sous le thème « Beyond and More », Hyundai Mobis présentera une expérience utilisateur unique au CES dans le cadre de son initiative « Human Tech », une suite technologique conçue lancer des passerelles entre l'humain et la technologie tout en améliorant la sécurité et la commodité grâce à des connexions optimales et adaptatives. Outre l'affichage holographique du pare-brise, l'entreprise dévoilera un système d'éclairage intérieur centré sur l'humain qui s'adapte intelligemment aux besoins de l'utilisateur, et M.Brain, un système avancé basé sur les ondes cérébrales qui surveille et réagit aux distractions du conducteur.

Hyundai Mobis dévoilera sa technologie d'éclairage intérieur centré sur l'homme, une solution d'éclairage adaptative conçue pour s'adapter à l'humeur et à l'environnement de l'utilisateur. Ce système innovant propose 32 modes situationnels, y compris des fonctions visant à réduire le stress du conducteur, à atténuer le mal des transports, à prévenir les risques liés à la descente de voiture et même à assurer la stérilisation par UV-C. Les visiteurs du stand Hyundai Mobis pourront découvrir par eux-mêmes comment cette technologie d'éclairage avancée réagit de manière dynamique aux rythmes biologiques, aux conditions de santé et à l'environnement du véhicule.

Une autre innovation marquante est M.Brain, la technologie phare de Hyundai Mobis basée sur les ondes cérébrales. Ce système avancé surveille la concentration du conducteur en temps réel en analysant les données relatives aux ondes cérébrales et en émettant des alertes en cas de somnolence ou d'inattention. Des démonstrations en direct au CES permettront aux visiteurs de voir M.Brain en action et d'explorer son potentiel pour améliorer la sécurité des conducteurs.

Le CES 2025 marquera la dixième participation consécutive de Hyundai Mobis au plus grand salon technologique du monde. Au fil des ans, l'entreprise n'a cessé de mettre en avant des innovations révolutionnaires en matière de mobilité et des technologies prêtes pour la production. Au CES 2025, Hyundai Mobis réaffirmera sa position de chef de file de l'avenir de la mobilité.

Contact avec les médias

Choon Kee Hwang

+82-2-2018-5519

[email protected]

Myong Sun Song

+82-2-2018-6535

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2577553/Hyundai_Mobis_CES2025_booth.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166884/hyundaimobis_CI_Logo.jpg