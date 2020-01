Chakaka Primary School in Malawi ist Gewinnerin von einer Million Litern

– Über die One Million Liters-Plattform spendet der spanische Hersteller Tejidos Royo den finanziellen Gegenwert von einer Million Litern Wasser an Schule in Malawi

– Das Hauptziel der Chakaka Primary School ist die Verbesserung der Lebensqualität und der Bildung der 1.500 Kinder durch die Bereitstellung von Trinkwasser für die Schüler.

VALENCIA, Spanien, 15. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Zwei Monate nach ihrem Start hat die Initiative One Million Liters, die Menschen zur Teilnahme an der nachhaltigen Denim-Revolution eingeladen hat, jetzt einen Nutznießer: die Chakaka Primary School in Benga, Malawi.