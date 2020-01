Chakaka Primary School in Malawi, winnaar van One Million Liters

Een van de grootste problemen in de textielindustrie is het overmatig verbruik van water. Tejidos Royo zet zich in voor duurzame processen en heeft samen met Gaston Systems Inc. en Indigo Mill Designs (IMD) de baanbrekende Dry Indigo®-technologie ontwikkeld. Hiermee is het waterverbruik tijdens het verfproces, waarbij het garen met indigo wordt behandeld, met 100% afgenomen. Een belangrijke mijlpaal in de textielindustrie.

Bestuurslid Jose Rafael Royo laat weten: "Bij Tejidos Royo zijn we ons terdege bewust van de impact die we hebben op het milieu en we zetten ons volop in om onze belofte aan onze leefomgeving na te komen en te voldoen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 2030 van de Verenigde Naties. Wij zijn van mening dat de belanghebbenden in elke industrie het voortouw moeten nemen om tot verandering te komen. Daarom hebben wij besloten om Dry Indigo® te ontwikkelen, wat voor de gehele textielindustrie de weg vrijmaakt richting duurzaamheid.

Om deze doelen te bereiken en haar waarden te verspreiden, heeft Tejidos Royo het One Million Liters -initiatief gelanceerd. Een internationale campagne, waarbij internetgebruikers van over de hele wereld de kans kregen een goed doel te nomineren, waaraan de één miljoen liter water wordt gedoneerd dat met de Dry Indigo®-technologie wordt bespaard.

Na stemming en overleg door het panel, bestaande uit vooraanstaande professionals, is de Chakaka Primary School, onder leiding van de Missionary Community of Saint Paul the Apostle als winnaar uit de bus gekomen.

Het project voorziet in de aanleg van een waterput en het installeren van een waterpomp om te zorgen voor een permanente voorziening van drinkwater voor de school. Hiermee zullen ze beschikken over het benodigde water om te drinken en om mee te koken en schoon te maken. Dit zorgt voor een betere hygiëne en sanitatie, wat nodig is om de verspreiding van ziektes te voorkomen.

Tejidos Royo hoopt dan ook dat deze eerste oproep tot een duurzame denim-revolutie slechts het begin is van een langer proces om te komen tot een ethische industrie.

Doe mee met de duurzame denim-revolutie!

