Changsha: „Internet+" verhilft Wirtschaft zu neuer Schubkraft

CHANGSHA, China, 9. September 2020 /PRNewswire/ -- Wie die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit des KPCh-Kommunalausschusses der Stadt Changsha bekanntgab, fand am 8. September in Changsha die Eröffnungszeremonnie der 2020 Internet Yuelu Summit mit dem Titel „Neue Digitalwirtschaft, neue Zukunft" statt. Das Treffen wurde vom Büro der Hunan Cyberspace Affairs Commission, dem Industry and Information Technology Department der Provinz Hunan, der Hunan Xiangjiang New Area sowie der China Federation of Internet Societies organisiert.

Der erste Yuelu Summit fand 2014 statt und ebnete den Weg für die Entwicklung der mobilen Internetbranche in Hunan. Als Wegbereiter konnte Changsha nicht nur eine neue Stadtmarke schaffen, sondern sich nach nahezu sechsjährigen Bemühungen und Anstrengungen als Innovationstadt für die Internetindustrie Chinas selbst neu definieren. Changsha, zunächst als „Hauptstadt der Baumaschinen", „Stadt der Fertigung" und mittlerweile als „Fünfte Stadt des mobilen Internets" bekannt, stellt sich der Welt mit einem kulturellen Reichtum, der sich über mehr als tausend Jahre erstreckt.

Changsha befindet sich im Vergleich zu Beijing, Shanghai, Shenzhen und Zhejiang in unvorteilhafter Lage, verfügt jedoch über zahlreiche Talente, die der aufstrebenden Internetindustrie zugute kommen. Etwa ein Drittel der chinesischen Internet-Elite stammt aus Hunan.

Yao Jinbo, CEO der 58 Group, wurde in Yiyang, Hunan, geboren. Er genießt großes Ansehen in seiner Heimatstadt, sodass er aufgrund der Tatsache, dass Changsha über zahlreiche Universitäten, Talente und Medienindustrien verfügt und zugleich in Zentralchina gelegen ist, neben der größten Niederlassung in Beijing einen zweiten Geschäftssitz in Changsha eröffnen konnte.

Neben der 58 Group ließen Ende 2019 auch Xiangjiang Kunpeng, Cloud Tencent (Changsha) sowie weitere renommierte führende Internetunternehmen ihre Hauptsitze bzw. zweite Niederlassungen in Changsha errichten.

Mobiles Internet treibt dank der rapiden Entwicklung von Big Data, KI sowie industrieller Internettechnologien neue Geschäftsformen und aufstrebender Industrien wie 5G und KI voran. Die neue 5G-Infrastruktur blickt auf ein starkes Wachstum. Berichten ist zu entnehmen, dass 13.586 unterschiedliche 5G-Basisstationen und 26 Datenbankzentren in Hunan errichtet wurden. Bis Ende des Jahres sollen 19.000 weitere 5G-Basisstationen eröffnet werden.

Als führerlose Technologien für die meisten Menschen noch eine Neuheit darstellten, waren sie in Changsha bereits in Erscheinung getreten.

Der Plan für die National Intelligent Network Automobile (Changsha) Test Area wurde 2019 umgesetzt. Nachdem den Einwohnern Changshas am 19. April 2020 die fahrerlosen Baidu Apollo Taxis kostenlos zur Verfügung gestellt wurden, wurde eine neue Ära für führerlose Technologien eingeleitet. Die erste „intelligente Buslinie" wurde elf Tage später eröffnet. Am 31. August wurde Chinas erste „intelligente Autobahn" - G5517- für die Strecke Changsha-Yiyang in Betrieb genommen, die 5G-gestützte automatische Testfahrten und damit verbundene Anwendungen unterstützt. Die Autobahn ist in Abständen von 150 Metern mit 5G-Basisstationen, Kameras sowie weiteren Einrichtungen ausgestattet, sodass sie für fahrerlose Fahrzeuge geeignet ist. Nach einem zweijährigen Entwicklungszeitraum konnte Changshas intelligente Netzwerk-Automobilindustrie eine führende Position in China übernehmen.

Gegenwärtig befindet Changsha sich auf einer neuen Innovations- und Entwicklungsreise, die vom mobilen Internet unterstützt wird. Neue Wirtschaftsbereiche wie „KI", „intelligentes Fahren (Smart Drive)" und „Blockchain" werden die hohe Entwicklungsqualität Changshas kontinuierlich unterstützen.

Laut des kürzlich veröffentlichten 2020 CHANGSHA INTERNET DEVELOPMENT WHITE PAPER konnte die mobile Internetindustrie in Changsha einen Wert von 100 Milliarden Yuan überschreiten und erreichte somit den sechsten Platz unter den Stadtgemeinden und Provinzhauptstädten bzw. den ersten Platz in Zentralchina.

Links zu den Bildanhängen:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=371010

Bildunterschrift: Eröffnungszeremonie des 2020 Internet Yuelu Summit

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=371011

Bildunterschrift: Die Einwohner Changshas stehen für eine Testfahrt im Smart Bus an.

SOURCE The Publicity Department of CPC Changsha Municipal Committee