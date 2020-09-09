Чанша: концепция "Интернет+" стимулирует стремительный рост региональной экономики

ЧАНША (CHANGSHA), Китай, 9 сентября 2020 г. /PRNewswire/ -- Церемония открытия конференции Internet Yuelu Summit 2020 под тематическим названием "Новая цифровая экономика, новое будущее" состоялась 8 сентября в городе Чанша. По сообщению департамента пропаганды регионального комитета КПК, приносит в город новую жизнь под эгидой "Интернета". Организаторами саммита выступает Офис Комиссии по делам киберпространства пров. Хунань, Управление по вопросам промышленности и информационных технологий пров. Хунань, администрация Нового района Сянцзян и Китайская федерация интернет-сообществ.

Первый Yuelu Summit в 2014 году открыл новую главу в развитии хунаньской отрасли мобильного Интернета. Как пионер в данной отрасли, город Чанша по итогам шестилетних усилий не только обеспечил себе новый бренд, но и превратился в центр инновационных Интернет-технологий. Отказавшись от репутации "столицы строительной техники" в пользу имиджа "5-го центра мобильного Интернета", Чанша продолжает завоевывать мир своей богатой культурой, история которой насчитывает больше тысячи лет.

По сравнению с Пекином, Шанхаем, Шэньчжэнем и Чжэцзяном город не может похвалиться выгодным географическим положением, но его неоспоримым преимуществом в эпоху зарождения Интернет-индустрии является обширный пул талантливых специалистов. Почти треть ведущих Интернет-экспертов Китая - выходцы из Хунаня.

Генеральный директор 58 Group Яо Цзиньбо родился в хунаньском городе Ияне. Он так привязан к родным местам, что свой второй после пекинского головной офис открыл именно в Чанша. Город славится большим количеством академических учреждений, наличием обширных кадровых ресурсов и развитой медийной отраслью, занимая ключевые позиции в центральном Китае.

Кроме 58 Group, к концу 2019 года свои основные и вспомогательные штаб-квартиры в Чанша открыли Xianjiang Kunpeng, Cloud Tencent (Changsha), а также другие известные разработчики программного обеспечения и ведущие Интернет-предприятия.

Мобильный Интернет дает толчок развитию новых форм бизнеса и инновационных отраслей промышленности, подстегиваемых масштабным прогрессом в области технологий больших данных, ИИ, промышленного Интернета и 5G. Формирование новой инфраструктуры 5G продвигается стремительными темпами. По официальным сообщениям, к сегодняшнему дню на территории Хунаня построены 13 586 базовых станций 5G и 26 дата-центров, а еще 19 000 базовых станций планируется открыть к концу текущего года.

В то время, как технологии автономного вождения по-прежнему остаются диковинкой для всего мира, в Чанша ими никого не удивишь.

Планы создания Национального испытательного полигона автомобилей на базе интеллектуальных сетевых технологий в Чанше были сформулированы еще в 2016 году. 19 апреля 2020 года на улицах Чанша появились бесплатные беспилотные такси Baidu Apollo, открыв новую главу в истории технологий автономного вождения. Первый "умный автобус" вышел на маршрут 11 дней спустя. 31 августа этого же года была введена в эксплуатацию первая "смарт-трасса" с поддержкой 5G-технологий автономного вождения. Шоссе G5517 соединило Чанша с Ияном. На каждом 150-метровом отрезке трассы установлены базовые станции 5G, камеры и другие объекты инфраструктуры, обеспечивающие все условия для эксплуатации беспилотных автомобилей. После двухлетнего развития интеллектуальная сетевая автомобильная промышленность Чанша вышла на лидирующие позиции в Китае.

Сегодня город открывает новый этап создания инноваций при поддержке мобильного Интернета. Новые сектора экономики - "ИИ", "умные автомобили" и "блокчейн", - будут непрерывно обеспечивать импульс для высококачественного развития Чанша.

Согласно недавно обнародованному АНАЛИТИЧЕСКОМУ ДОКЛАДУ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В ЧАНША-2020, в 2019 году масштабы региональной отрасли мобильного Интернета превысили 100 млрд юаней, позволив городу выйти на шестое место среди столиц всех провинций и стать безусловным лидером в Центральном Китае.

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Подпись под фото: Церемония открытия конференции Internet Yuelu Summit 2020

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Подпись под фото: Жители Чанша выстраиваются в очередь, чтобы прокатиться на умном автобусе

SOURCE The Publicity Department of CPC Changsha Municipal Committee