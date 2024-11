LIMA, Peru, 17. November 2024 /PRNewswire/ -- CMG-News:

Am Samstag hat der chinesische Staatspräsident Xi Jinping auf der 31. informellen APEC-Tagung eine Rede gehalten.

China will ein offenes und inklusives Kooperationsmodell für asiatisch-pazifische Region aufbauen

In seiner Rede betonte Xi Jinping die Notwendigkeit, ein offenes und inklusives Kooperationsmodell für die asiatisch-pazifische Region aufzubauen. Er hob hervor, dass die Region an der allgemeinen Ausrichtung des Multilateralismus und einer offenen Wirtschaft festhalten solle. Es sei wichtig, das multilaterale Handelssystem mit der Welthandelsorganisation als Kern zu stärken, die Rolle der APEC als Inkubator globaler Wirtschafts- und Handelsregeln zu nutzen und die regionale wirtschaftliche Integration sowie Konnektivität voranzutreiben. Ziel sei es, die Entwicklung der asiatisch-pazifischen und der Weltwirtschaft zu erleichtern. Offenheit, so Xi, sei ein Markenzeichen der Modernisierung chinesischer Art. China sei bereit, Handelsabkommen in den Bereichen Digitalisierung und grüne Wirtschaft zu erkunden und auszuhandeln sowie das globale Netzwerk von Freihandelszonen mit hohem Standard weiter auszubauen.

Er unterstrich zudem die Bedeutung der Förderung eines grünen und innovativen Wachstums in der Region. Dabei müsse der Fokus auf ökologischen Prioritäten, grüner Entwicklung und einem geringen Kohlenstoffausstoß liegen. Es sei notwendig, eine umfassende grüne Transformation der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung zu erreichen, um ein sauberes und schönes Asien-Pazifik zu schaffen. Gleichzeitig gelte es, die Digitalisierung und Ökologisierung zu vereinen, um neue Wachstumsdynamiken und Wettbewerbsvorteile für die Region zu schaffen.

Xi Jinping betonte weiterhin, dass die Entwicklung der asiatisch-pazifischen Region auf einem Konzept der Inklusivität basieren müsse. Dies erfordere eine verstärkte Nutzung der APEC-Plattform zur Förderung wirtschaftlicher und technologischer Zusammenarbeit. Gleichzeitig sei es wichtig, die Unterstützung für Entwicklungsländer und benachteiligte Gruppen auszuweiten, um mehr Volkswirtschaften und Menschen an den Ergebnissen der Entwicklung teilhaben zu lassen.

Abschließend verwies Xi darauf, dass China 2026 erneut Gastgeber der APEC sein werde. Er brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass die Länder der Region ihre Zusammenarbeit vertiefen, um den Menschen Wohlstand zu bringen. Er rief alle Parteien dazu auf, die Chancen der chinesischen Entwicklung zu nutzen, gemeinsam mit der chinesischen Wirtschaft zu wachsen und an der Modernisierung aller Länder zu arbeiten. Ziel sei es, eine friedliche Entwicklung, gegenseitigen Nutzen und gemeinsamen Wohlstand zu fördern.

