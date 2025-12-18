Begegnung - China und Deutschland: Experten diskutieren über neue Chancen für chinesisch-deutsche Wirtschaftskooperationen

BERLIN, 18. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- CMG-News

Nach der Zentralen Wirtschaftskonferenz in Beijing, bei der Chinas Übergang zu einer fortgeschrittenen Phase der Öffnung betont wurde, fand eine Rundtischdiskussion zum Thema „Neue Chancen für die chinesisch-deutsche Wirtschaftskooperation" in Berlin statt. Experten wie Eberhard J. Trempel, Generaldirektor des Deutschen Global Trade Forum Berlin, und der Politikwissenschaftler Wolfram Adolphi diskutierten über die Perspektiven und Potenziale der bilateralen Zusammenarbeit.

【Begegnung - China und Deutschland】Neue Chancen für chinesisch-deutsche Wirtschaftskooperationen

https://german.cgtn.com/2025/12/18/ARTI1766023988742215

Die Experten hoben hervor, dass die 50-jährige enge Verflechtung der chinesisch-deutschen Wirtschaft die Basis für zukünftige Kooperationen bildet. China ist Deutschlands wichtigster Handelspartner, und führende deutsche Unternehmen wie Siemens, Mercedes-Benz und BASF erweitern ihre Investitionen in China kontinuierlich. Trempel betonte, dass Einschränkungen der etablierten Wirtschaftsbeziehungen wirtschaftlichem Unsinn gleichkämen. Deutsche Unternehmen benötigten vor allem politische Stabilität und Planungssicherheit. Beides biete Chinas Öffnungspolitik.

Im Technologiebereich sehen die Experten besonders in der Elektromobilität und in grünen Technologien großes Potenzial. Adolphi nannte das CATL-Projekt in Thüringen als Beispiel für gegenseitigen Nutzen. Chinas Flexibilität ergänzt deutsche Technologien optimal. Gleichzeitig kritisierten sie Deutschlands unklare Industriestrategie und die mangelnde Attraktivität des Landes für Investitionen.

Bezüglich Drittmärkte empfehlen sie, die chinesische „Neue Seidenstraßen-Initiative", an der bereits 150 Länder beteiligt sind, mit deutscher Technologie zu kombinieren. Trempel hob die Eisenbahnlinie China-Duisburg als Erfolgsmodell hervor, während Adolphi gemeinsame Infrastruktur- und Green-Tech-Projekte in Südostasien und Afrika vorschlug. Beide warnten davor, die deutsche Politik zu sehr an der US-Strategie im Indo-Pazifik auszurichten und so Chinas Einfluss zu begrenzen.

Die Experten äußerten besonnenen Optimismus. Sie plädierten für einen vernünftigen Dialog statt Konfrontation, die Einrichtung einer deutschen Beratergruppe zur Stabilisierung der Beziehungen sowie eine Zusammenarbeit in den Bereichen Klima, Seltene Erden und Lieferketten. Mit der fortschreitenden chinesischen Öffnung und hochrangigen Kontakten könnten die chinesisch-deutschen Wirtschaftsbeziehungen künftig neue Spielräume erschließen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2848465/image_5052246_11377465.jpg