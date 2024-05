Christopher Nolan, Laurie Anderson, Sylvia Earle und David Attenborough mit der Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet

BRATISLAVA, Slowakei, 27. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das STARMUS Festival, das in Bratislava in Zusammenarbeit mit dem slowakischen Cybersicherheitsgiganten ESET stattfand, gab die Gewinner der Stephen-Hawking-Medaille für Wissenschaftskommunikation bekannt, mit der Einzelpersonen für ihre außergewöhnlichen Beiträge zur Wissenschaftskommunikation ausgezeichnet werden. Die Preisverleihung fand zusammen mit dem Sonic Universe Concert statt, bei dem Auftritte von The Offspring sowie Laurie Anderson, Tony Hadley und anderen Gästen auf dem Programm standen. Überreicht wurden die Medaillen von den STARMUS-Mitbegründern Garik Israelian, PhD, und Brian May, PhD.

Christopher Nolan with the Stephen Hawking Medal Acclaimed filmmaker Christopher Nolan holds the Stephen Hawking Medal for Science Communication, awarded for his thought-provoking films that explore deep scientific themes, such as "Interstellar" and "Tenet." Nolan's work has sparked curiosity and interest in scientific concepts, making complex ideas accessible to audiences worldwide. Laurie Anderson with the Stephen Hawking Medal Innovative artist and composer Laurie Anderson is holding the Stephen Hawking Medal for Science Communication. Known for her experimental performances and multimedia projects, Anderson has successfully bridged the gap between art and technology, engaging audiences with complex scientific concepts through her unique and captivating style. Sylvia Earle with the Stephen Hawking Medal Renowned oceanographer Sylvia Earle receives the Stephen Hawking Medal for Science Communication in recognition of her lifelong dedication to understanding and protecting the oceans. Earle's work has significantly raised public awareness about marine conservation, emphasizing the vital connection between ocean health and human survival. Brian May accepting the Stephen Hawking Medal on behalf of David Attenborough STARMUS co-founder Sir Brian May accepts the Stephen Hawking Medal for Science Communication on behalf of Sir David Attenborough. The legendary broadcaster and natural historian is celebrated for his ground-breaking documentaries that have educated and inspired generations, fostering a greater appreciation for the natural world.