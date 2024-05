Se anuncian los ganadores de la Medalla Stephen Hawking a la Divulgación Científica España - español Slovensko - English USA - English STARMUS Festival 22 may, 2024, 08:06 GMT Compartir este artículo Compartir este artículo Christopher Nolan, Laurie Anderson, Sylvia Earle y David Attenborough ganadores de la Medalla Stephen Hawking a la Divulgación Científica BRATISLAVA, Eslovaquia, 22 de mayo de 2024 /PRNewswire/ -- El STARMUS Festival anunció los ganadores de la Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica, que reconoce a personas por sus contribuciones excepcionales a la comunicación científica. Las medallas fueron entregadas por los cofundadores de STARMUS, Garik Israelian, y Brian May, en una ceremonia presentada por el cómico científico Robin Ince. Tras la entrega, se celebró el tradicional Sonic Universe Concert encabezado por The Offspring y con una actuación única con Brian May. Además, también se contó con la actuación de otros grandes artistas como Tony Hadley, Laurie Anderson o Rick Wakeman. Continue Reading

Christopher Nolan with the Stephen Hawking Medal Acclaimed filmmaker Christopher Nolan holds the Stephen Hawking Medal for Science Communication, awarded for his thought-provoking films that explore deep scientific themes, such as "Interstellar" and "Tenet." Nolan's work has sparked curiosity and interest in scientific concepts, making complex ideas accessible to audiences worldwide. Laurie Anderson with the Stephen Hawking Medal Innovative artist and composer Laurie Anderson is holding the Stephen Hawking Medal for Science Communication. Known for her experimental performances and multimedia projects, Anderson has successfully bridged the gap between art and technology, engaging audiences with complex scientific concepts through her unique and captivating style. Sylvia Earle with the Stephen Hawking Medal Renowned oceanographer Sylvia Earle receives the Stephen Hawking Medal for Science Communication in recognition of her lifelong dedication to understanding and protecting the oceans. Earle's work has significantly raised public awareness about marine conservation, emphasizing the vital connection between ocean health and human survival. Brian May accepting the Stephen Hawking Medal on behalf of David Attenborough STARMUS co-founder Sir Brian May accepts the Stephen Hawking Medal for Science Communication on behalf of Sir David Attenborough. The legendary broadcaster and natural historian is celebrated for his ground-breaking documentaries that have educated and inspired generations, fostering a greater appreciation for the natural world.

La medalla, diseñada por el cosmonauta Alexei Leonov, Garik Israelian y Brian May, presenta un retrato del profesor Hawking, una imagen de Alexei Leonov durante la primera caminata espacial y la icónica guitarra "Red Special", simbolizando la fusión de la música y la ciencia.

Christopher Nolan

Las películas del aclamado cineasta Christopher Nolan, que invitan a la reflexión, como "Interstellar" y "Tenet", despertaron la curiosidad por los conceptos científicos. Así, el cineasta manifestaba su gratitud: "Gracias Starmus. La relación entre el arte y la ciencia es increíblemente importante y en mi trabajo he tenido el placer de intentar comunicar lo que he aprendido sobre la ciencia de los científicos y cómo la verdad puede ser más extraña que la ficción."

Laurie Anderson

La artista y compositora pionera Laurie Anderson, utilizando su polifacético estilo único, hace que conceptos científicos complejos sean accesibles y atractivos a través del arte. "Recibir la Medalla Stephen Hawking es un honor que espero algún día sea digna de merecer. Muchas gracias a Starmus por crear esta medalla que celebra tanto el arte como la ciencia, es decir, que celebra la conciencia misma. Estoy abrumada por la gratitud hacia todos mis profesores que me enseñaron sobre el arte, la música, el mundo natural y el amor."

Sylvia Earle

La reconocida oceanógrafa y exploradora Sylvia Earle ha dedicado su vida a comprender y proteger los océanos. Su trabajo ha aumentado significativamente la conciencia pública sobre la conservación marina. Earle afirmó: "Me siento profundamente honrada de recibir este premio en nombre del océano y de comunicar su mensaje: No hay azul, no hay verde. No hay océano, no hay vida. Debemos proteger el océano como si nuestras vidas dependieran de él, porque ellos lo hacen."

David Attenborough – reconocimiento a toda una carrera

El trabajo del legendario locutor e historiador natural Sir David Attenborough ha educado e inspirado a generaciones a preocuparse por nuestro planeta. Attenborough comentó: "Me siento muy honrado por recibir la Medalla Stephen Hawking. La comunicación científica eficaz es crucial en nuestra lucha por preservar el mundo natural".

