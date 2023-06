ChuanQi IP veröffentlichte die Teaser-Website für das Blockchain-basierte MORPG MIR2M : The Dragonkin

- Das neue Handy-/PC-Spiel, das die IP von MIR2 nutzt und unter anderem drei fesselnde Klassen und einen groß angelegten Krieg namens "Sabuk Castle Siege" bietet

- Pläne, über eine globale Blockchain-Gaming-Plattform "WEMIX Play" Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern anzubieten

SEOUL, Südkorea, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- ChuanQi IP, die Tochtergesellschaft von Wemade (CEO Henry Chang), hat heute (26.) die Teaser-Website für das Blockchain-basierte neue MORPG MIR2M: The Dragonkin präsentiert.

ChuanQi IP, blockchain-based MORPG MIR2M : The Dragonkin teaser site opened.

MIR2M: The Dragonkin ist ein Mobile-/PC-MORPG, das von XFun Games Ltd. entwickelt wurde und auf der bekannten IP The Legend of Mir 2 von Wemade basiert. ▲ Es bietet drei attraktive Klassen: Warrior, Mage und Taoist. ▲ Das Spiel beinhaltet groß angelegte Kriege wie die "Sabuk Castle Siege", um den stärksten Spieler auf dem Server zu ermitteln. Es bietet auch Clan-Inhalte wie "Clan Protection" und "Clan Escort", bei denen Spieler zusammenarbeiten können, um ihr Gebiet zu verteidigen oder Gefangene zu transportieren.

Das Spiel soll in über 170 Ländern weltweit über die globale Blockchain-Gaming-Plattform WEMIX Play von Wemade angeboten werden.

Weitere Informationen zu MIR2M: The Dragonkin finden Sie auf WEMIX Play und der Teaser-Website.

Referenzwebsite

MIR2M: The Dragonkin Teaser-Website: thedragonkin.mir2m.world

Offizielle Website von WEMIX Play: https://wemixplay.com/games/dragonkin/game-info

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2129383/ChuanQi_IP_blockchain_based_MORPG_MIR2M_The_Dragonkin_teaser_site_opened.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2129386/Mir2M_logo_Logo.jpg

SOURCE ChuanQi IP