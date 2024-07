CisionOne startet in der DACH-Region, um PR- und Kommunikations-Teams mit Echtzeit-Medienbeobachtung und Insights zu unterstützen

Nach der international erfolgreichen Einführung i st die branchenführende Kommunikationsplattform nun auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügbar.

CHICAGO, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Cision, ein führender Anbieter von Consumer- und Media-Intelligence-Lösungen, gab heute die Einführung von CisionOne in der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) bekannt. Diese All-in-One-Plattform für Desktop, Tablet und Mobilgeräte bietet eine vollständig integrierte Lösung für Medienbeobachtung, -analyse und -ansprache, die PR- und Kommunikationsprofis Einblicke in Echtzeit bietet, um sich in einer kontinuierlich verändernden Medienlandschaft zurechtzufinden.

CisionOne Media Monitoring

International erfolgreicher Rollout

Nach dem starken Wachstum in den USA, Kanada und Großbritannien stattet CisionOne Kommunikationsprofis in der DACH-Region mit den Werkzeugen aus, die sie benötigen, um strategische Entscheidungen zu treffen, mit den richtigen Journalisten und Multiplikatoren in Kontakt zu treten und ihre Markenbotschaften zu verbreiten.

„CisionOne hat die Arbeitsweise von PR-Teams in unseren ersten drei Startmärkten verändert", sagt Elgar Welch, Präsident von CisionOne. „Wir freuen uns darauf, diese neue Erfahrung in die DACH-Region zu bringen, die Kommunikationsprofis dazu befähigt, ihre Markennarrative zu gestalten."

Globale Medienberichterstattung

CisionOne-Nutzer in der DACH-Region erhalten einen entscheidenden Vorteil durch den Zugang zu erstklassigen regionalen und internationalen Nachrichtenquellen, einschließlich Volltextartikeln und lizenzierten Inhalten der weltweit führenden Wirtschaftspublikationen. Dieses umfassende Angebot ermöglicht es PR- und Kommunikationsprofis in der DACH-Region, informiert und immer auf dem neuesten Stand der Dinge zu sein.

Echtzeitdaten auf Knopfdruck

CisionOne integriert eine interne Datenverwaltung mit KI-gestützter Inhaltsanalyse, die über eine leistungsstarke und intuitive Benutzeroberfläche präsentiert wird. So können Kommunikationsteams vollständige und relevante Erkenntnisse in Echtzeit gewinnen und datengestützte Entscheidungen schneller und sicherer treffen.

Eine maßgeschneiderte Plattform für Kommunikationsprofis von heute

CisionOne basiert auf mehr als fünf Jahren Forschung und Entwicklung, enger Zusammenarbeit mit PR- und Kommunikationsteams und der Erfahrung von Cisions Branchenspezialisten. Diese All-in-One-Plattform erlaubt es Nutzern:

Die Medienberichterstattung in Echtzeit zu beobachten : Erfassen Sie Print-, Online-, TV-, Radio-, Social-, Magazin- und Podcast-Inhalte durch Mention Streams, Alerts und Reporting in Echtzeit.

: Erfassen Sie Print-, Online-, TV-, Radio-, Social-, Magazin- und Podcast-Inhalte durch Mention Streams, Alerts und Reporting in Echtzeit. Wertvolle Informationen zu gewinnen: Überwachen Sie ein riesiges globales Mediennetzwerk in mehr als 190 Ländern und 96 Sprachen, mit Zugang zu Volltextinhalten von Premiumiteln.

Überwachen Sie ein riesiges globales Mediennetzwerk in mehr als 190 Ländern und 96 Sprachen, mit Zugang zu Volltextinhalten von Premiumiteln. Die richtige Zielgruppe anzusprechen : Greifen Sie auf eine umfassende Datenbank von Medienkontakten zu, personalisieren und verteilen Sie Medienmitteilungen und evaluieren Sie Ihren Erfolg mühelos.

: Greifen Sie auf eine umfassende Datenbank von Medienkontakten zu, personalisieren und verteilen Sie Medienmitteilungen und evaluieren Sie Ihren Erfolg mühelos. Leistungskennzahlen im Blick zu behalten und die Strategie zu verfeinern: Verfolgen Sie die Leistung Ihrer PR-Kampagnen mit benutzerdefinierten Dashboards, sofortigen Einblicken und ausführlichen Berichten.

Verfolgen Sie die Leistung Ihrer PR-Kampagnen mit benutzerdefinierten Dashboards, sofortigen Einblicken und ausführlichen Berichten. Von Unterwegs auf dem Laufenden bleiben: Greifen Sie mit der mobilen App für iOS und Android (Smartphone und Tablet) auf wichtige Informationen und Erkenntnisse zu.

Konzentrieren Sie sich auf die strategische Kommunikation

Die innovativen Funktionen von CisionOne sparen wertvolle Zeit und ermöglichen es PR- und Kommunikationsprofis, sich auf die Entwicklung wirkungsvoller Markenstrategien und Geschichten zu konzentrieren, die nicht nur auf die Gegenwart reagieren, sondern auch die Zukunft gestalten.

„Wir freuen uns sehr, CisionOne in die DACH-Region zu bringen", sagt Thomas Leitner, Geschäftsführer DACH. „Diese umfassende Lösung versetzt Kommunikatoren in die Lage, ihre strategischen Ziele durch eine datengesteuerte Entscheidungsfindung zu erreichen. CisionOne, gepaart mit unserer marktführenden Expertise, verschafft PR- und Kommunikationsprofis einen Wettbewerbsvorteil."

Erfahren Sie mehr über die leistungsstarken Funktionen von CisionOne hier.

Über Cision

Cision ist der weltweit führende Anbieter für Consumer – und Mediaintelligence, Engagement- und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation, Marketing und soziale Medien die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute zu überzeugen. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.

KONTAKT:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

Cision Öffentlichkeitsarbeit

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2463436/CisionOne_Media_Monitoring.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpg