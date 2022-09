ClimeCo geht eine Partnerschaft mit Enaleia ein, um ein Projekt zur Sammlung von Verra-Plastik in Kenia einzurichten

BOYERTOWN, Pa., 15. Sept. 2022 /PRNewswire/ -- ClimeCo , ein führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung und Entwicklung von Umweltgütern, ist eine Partnerschaft eingegangen mit Enaleia , um Plastikverschmutzung in wichtigen Fischereigebieten zu beseitigen. Enaleia ist eine gemeinnützige Organisation, die Küstengemeinden beim Sammeln von Plastik an Land und im Meer unterstützt, um die Verschmutzung zu verringern und die biologische Vielfalt der Meere zu erhalten. Diese Partnerschaft wird Enaleias neuestes Projekt in Kenia unterstützen, das durch Verra zur Erzeugung von Kunststoffgutschriften beiträgt. Mit zusätzlicher Finanzierung durch ClimeCo und dem Verkauf der Gutschriften wird Enaleia schätzungsweise 1.000 bis 3.000 Tonnen Plastik jährlich in Kenia sammeln.

„Ein Kunststoffguthaben ist ein Umweltgut, das für die Sammlung oder das Recycling einer Tonne Kunststoff steht und in den ESG-, CSR- und Nachhaltigkeitsprogrammen von Unternehmen eingesetzt werden kann", sagt Chris Parker, Director of Plastic Program bei ClimeCo. „Unser Ansatz ist es, eine Systemlösung für das Problem des Plastiks im Meer zu schaffen

Enaleia arbeitet zusammen mit anderen Fachleuten für nachhaltige Entwicklung mit ClimeCo und dem Kwale Recycling Center in Kenia zusammen, um sicherzustellen, dass das Plastik nicht nur gesammelt, sondern auch in die Kreislaufwirtschaft integriert wird.

Das Projekt in Kenia unterstützt mehr als 350 Fischer im Bezirk Kwale, indem es sie befähigt, verlassene Netze, Fanggeräte und Meeresabfälle einzusammeln. Diese Zahl wird in den kommenden Monaten auf 800 Menschen aus den Küstengemeinden ansteigen. Die Abfälle werden dann zum Kwale Recycling Center gebracht, einem lokalen Sammel- und Recyclingunternehmen, das sie transportiert und zu nützlichen Materialien und Produkten verarbeitet.

„Mit dem Modell der Kunststoffgutschriften können wir groß angelegte Projekte zur Beseitigung von Kunststoffen ins Leben rufen, die einen echten Einfluss auf unsere Ozeane haben", sagt Lefteris Arapakis, Mitbegründer und Direktor von Enaleia. „Wenn man bedenkt, dass etwa 20% des Plastiks in den Ozeanen aus verlorenem Fanggerät besteht, können wir durch die Unterstützung der Fischergemeinden nicht nur erhebliche Mengen an Plastik beseitigen, sondern auch eine weitere Verschmutzung der Ozeane durch Plastik verhindern

Dieses Projekt schafft Anreize und ermutigt die Fischereigemeinschaft zu nachhaltigeren Fischereipraktiken, einschließlich der Verringerung der Überfischung, indem sie ihre Fangtätigkeit unterbrechen und einschränken, während sie Plastik sammeln. Außerdem bietet es eine zusätzliche Einkommensquelle für ein Gebiet, das eine der höchsten Armutsraten des Landes aufweist.

Wenn Sie mehr erfahren möchten, senden Sie uns eine E-Mail an [email protected].

SOURCE ClimeCo