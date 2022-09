ClimeCo werkt samen met Enaleia om in Kenia een project van Verra op te zetten voor het inzamelen van plastic

BOYERTOWN, Pennsylvania, 15 september 2022 /PRNewswire/ -- ClimeCo, een leider in beheer en ontwikkeling van milieuproducten, werkt samen met Enaleia om plasticvervuiling uit belangrijke visgebieden te verwijderen. Enaleia is een non-profitorganisatie dat kustgemeenschappen betrekt bij het verzamelen van plastic op land en in de oceaan, om zo de vervuiling terug te dringen en het behoud van de mariene biodiversiteit te verbeteren. Deze samenwerking zal het nieuwste project van Enaleia in Kenia ondersteunen en bijdragen aan het genereren van plastickredieten via Verra. Met de extra financiering van ClimeCo en de verkoop van de kredieten, schat Enaleia dat het in Kenia jaarlijks 1000 - 3000 ton aan plastic zal ophalen.

"Een plastickrediet is een milieuproduct dat de verzameling of recycling van een ton kunststofmateriaal vertegenwoordigt, dat kan worden gebruikt in de ESG-, CSR- en duurzaamheidsprogramma's van bedrijven", aldus Chris Parker, ClimeCo's Director of Plastic Program. "Onze aanpak is om een systeemoplossing te creëren voor het probleem van plastic in de oceaan."

Samen met andere professionele entiteiten die expertise hebben op het gebied van duurzame ontwikkeling, werkt Enaleia samen met ClimeCo en het Kwale-recyclingcentrum in Kenia om ervoor te zorgen dat het plastic niet alleen wordt verzameld, maar ook in de circulaire economie wordt geïntegreerd.

Het Kenia-project ondersteunt meer dan 350 vissers in Kwale County door hen in staat te stellen achtergelaten netten, vistuig en zeeafval binnen te halen. Dit aantal zal in de volgende maanden toenemen tot 800 mensen uit de kustgemeenschappen. Het afval gaat naar het Kwale Recycling Center, een lokaal inzamelings- en recyclingbedrijf dat het transporteert en tot nuttige materialen en producten verwerkt.

"Door het plastickredietmodel kunnen we grootschalige plasticopruimprojecten opzetten die een echte impact kunnen hebben op onze oceanen", aldus Lefteris Arapakis, mede-oprichter en directeur van Enaleia. "Rekening houdend met het feit dat zo'n 20% van het oceaanplastic bestaat uit verloren vistuig, kunnen we door de vissersgemeenschappen op deze schaal verantwoordelijkheid te geven, niet alleen aanzienlijke hoeveelheden plastic opruimen, maar ook verdere vervuiling van de oceaan tegenhouden."

Dit project motiveert en stimuleert de visserijgemeenschap om op een meer duurzame manier te vissen, onder meer door overbevissing te verminderen door hun visserijactiviteiten te pauzeren en te beperken, en onderwijl plastic te verzamelen. Het biedt ook een aanvullende bron van inkomsten aan een gebied met een van de hoogste armoedepercentages in het land.

