ClimeCo s'associe à Enaleia pour mettre en place un projet de collecte de plastique Verra au Kenya

BOYERTOWN, Pennsylvanie, 15 septembre 2022 /PRNewswire/ -- ClimeCo , un leader dans la gestion et le développement de produits de base écologiques, s'est associé à Enaleia pour éliminer la pollution plastique des zones de pêche vitales. Enaleia est un organisme à but non lucratif qui engage les communautés côtières à collecter le plastique sur terre et dans l'océan pour réduire la pollution et améliorer la conservation de la biodiversité marine. Ce partenariat soutiendra le tout nouveau projet d'Enaleia au Kenya, en contribuant à la génération de crédits plastiques par le biais de Verra. Grâce à un financement supplémentaire de ClimeCo et la vente des crédits, Enaleia estime qu'elle collectera 1 000 à 3 000 tonnes de plastique par an au Kenya.

« Un crédit plastique est un produit environnemental qui représente la collecte ou le recyclage d'une tonne de matière plastique, qui peut être utilisé dans les programmes ESG, RSE et de durabilité des entreprises », a expliqué Chris Parker, directeur du programme plastique de ClimeCo. « Notre approche consiste à créer une solution systémique au problème du plastique dans les océans. »

Enaleia, ainsi que d'autres entités professionnelles expertes en développement durable, collaborent avec ClimeCo et le centre de recyclage de Kwale au Kenya pour s'assurer que le plastique ne sera pas seulement collecté mais aussi intégré dans l'économie circulaire.

Le projet kenyan soutient plus de 350 pêcheurs du comté de Kwale en leur donnant les moyens de collecter les filets, les engins et les déchets marins abandonnés. Ce nombre passera à 800 personnes issues des communautés côtières dans les mois à venir. Les déchets sont ensuite acheminés au Kwale Recycling Center, une entreprise locale de collecte et de recyclage qui les transporte et les transforme en matériaux et produits utiles.

« Grâce au modèle de crédit plastique, nous pouvons mettre en place des projets de nettoyage du plastique à grande échelle qui peuvent avoir un impact réel sur nos océans », a déclaré Lefteris Arapakis, cofondateur et directeur d'Enaleia. « Si l'on considère qu'environ 20 % du plastique dans les océans est constitué d'engins de pêche perdus, en donnant des moyens d'action aux communautés de pêcheurs à cette échelle, nous pouvons non seulement nettoyer des quantités importantes de plastique, mais aussi prévenir toute nouvelle pollution plastique des océans. »

Ce projet incite et encourage la communauté de pêcheurs à utiliser des pratiques de pêche plus durables, y compris la réduction de la surpêche en faisant une pause et en limitant leurs activités de pêche pendant la collecte du plastique. Il offre également une source de revenus supplémentaires à une région qui connaît l'un des taux de pauvreté les plus élevés du pays.

Pour en savoir plus, contactez-nous par mail à l'adresse [email protected].

