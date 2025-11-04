Colt DCS erhält Genehmigung zur Erweiterung seines Hyperscale-Campus in Westlondon mit einer Investition von 2,5 Milliarden Pfund in die britische KI-Wirtschaft.

Geplant sind drei neue Hyperscale-Rechenzentren und ein Innovationszentrum mit gesicherter Stromversorgung.

LONDON, 4. November 2025 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), ein weltweit führender Anbieter von KI-, Hyperscale- und Großunternehmens-Rechenzentren, hat die Genehmigung des Hillingdon Council für die Erweiterung seines Hayes Digital Park Campus in Westlondon erhalten. Geplant sind drei neue Hyperscale-Rechenzentren und ein Innovationszentrum. Die Investition in Höhe von 2,5 Milliarden Pfund Sterling stärkt die digitale Infrastruktur Großbritanniens, unterstützt die Strategie der Regierung für moderne Industrie und trägt zum Wachstum der KI-Wirtschaft des Landes bei.

Die drei neuen Hyperscale-Rechenzentren London 6, 7 und 8 werden zu 100 % mit erneuerbarer Energie betrieben. Die Stromversorgung erfolgt über einen Stromabnahmevertrag (PPA). Die Stromlieferverträge mit National Grid wurden bereits abgeschlossen, und die Hochspannungsversorgung soll bis Oktober 2027 erfolgen. Durch die Erweiterung erhöht sich die verfügbare IT-Leistung im Hayes Digital Park um zusätzliche 97 MW auf insgesamt 160 MW. Der Baubeginn ist für Mitte 2026 geplant, die Inbetriebnahme des ersten Rechenzentrums (London 6) für Anfang 2029. Nach der Inbetriebnahme werden die neuen Anlagen über 500 dauerhafte Arbeitsplätze schaffen und im Rahmen eines zehnjährigen Bauprogramms mehr als 50 technische Auszubildende schulen.

Zusätzlich zu den Rechenzentren wird Colt DCS in Partnerschaft mit der Brunel University ein Innovationszentrum entwickeln, das als Treffpunkt und Inkubator für digitale Start-ups dienen soll. Das Zentrum fördert die wirtschaftliche Synergie durch die räumliche Nähe von Unternehmen aus der Leichtindustrie und der digitalen Innovation und schafft so Möglichkeiten für Zusammenarbeit, Forschung und Kompetenzentwicklung in einem kostengünstigen Arbeitsumfeld. Studierende der Brunel University werden dazu angeregt, das Zentrum zu nutzen, um unternehmerische Projekte und technologieorientierte Vorhaben zur Unterstützung der digitalen Wirtschaft zu entwickeln.

AECOM wurde mit der Entwicklung der Entwürfe für das Innovationszentrum beauftragt. Die Einrichtung soll als Zentrum für Innovation und gesellschaftliches Engagement dienen und flexible Flächen für zukünftige industrielle Nutzungen bieten, im Einklang mit der Planungspolitik für strategische Industriegebiete. Darüber hinaus wird sie einen sozialen Mehrwert schaffen, indem sie lokale Veranstaltungen zu den Themen Kultur, Kulinarik, Film, Musik und Literatur ausrichtet.

Das neue Projekt umfasst auch ein Fernwärmenetz, das die Abwärme der Rechenzentren nutzt, um lokale Unternehmen, Gemeinden und Wohngebäude zu versorgen. Laut Baugenehmigung dürfen Notstromaggregate maximal 15 Stunden pro Jahr betrieben werden; die Rechenzentren werden direkt vom nationalen Stromnetz versorgt.

„Diese Ankündigung markiert einen weiteren wichtigen Meilenstein für die digitale Wirtschaft Großbritanniens", sagte Xavier Matagne, Chief Real Estate Officer bei Colt DCS. „Rechenzentren sind ein Eckpfeiler der digitalen Transformation. Mit dieser Erweiterung können wir Innovationen vorantreiben, die KI-Revolution unterstützen und zur Energiewende beitragen."

„Unser neuer Campus in Hayes, einschließlich des Innovationszentrums in Partnerschaft mit der Brunel University, wird einen Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen – von der Wärmerückgewinnung für die Fernwärmeversorgung bis hin zur Schaffung von Arbeitsplätzen, Qualifizierungsmaßnahmen und langfristigen Investitionen. Als einer der wenigen Betreiber, die in diesem Londoner Gebiet in den nächsten zehn Jahren neue Kapazitäten bereitstellen können, sind wir stolz darauf, die zukünftige Wirtschaft Großbritanniens auf nachhaltige und integrative Weise mitzugestalten", so Matagne weiter.

Stadtrat Steve Tuckwell, zuständiges Kabinettsmitglied des Hillingdon Council für Planung, Wohnen und Wachstum, erklärte: „Hillingdon ist offen für Unternehmen, und wir arbeiten eng mit der lokalen Wirtschaft, neuen und bestehenden Investoren und Partnern zusammen, um Innovation und Entwicklung an den richtigen Standorten voranzutreiben.

Das Innovationszentrum ist ein spannendes neues Projekt, das das Wirtschaftswachstum fördern wird. Es wird Anwohnern und kleineren lokalen Unternehmen die nötigen Kompetenzen, bezahlbare Arbeitsräume und Entwicklungsmöglichkeiten bieten.

Hayes spielt eine führende Rolle bei der Gestaltung der digitalen Wirtschaft und Infrastruktur Londons, und es ist wichtig, dass die Menschen vor Ort mehr Möglichkeiten haben, von diesen Vorteilen zu profitieren."

Über Colt DCS

Wir planen, bauen und betreiben Rechenzentren für globale Hyperscaler und Großunternehmen.

Unser globales Portfolio umfasst 13 betriebsbereite Rechenzentren und 19 weitere in der Entwicklung in 11 Städten in Großbritannien, Europa und der APAC-Region.

Wir ermöglichen unseren Kunden eine effektive Wachstumsplanung und bieten ihnen gleichzeitig Sicherheit. Wir stellen eine sichere, ausfallsichere und optimal vernetzte Infrastruktur mit geplantem Kapazitätsausbau bereit. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Rechenzentrumsbranche verfolgen wir die Vision, der vertrauenswürdigste und kundenorientierteste Rechenzentrumsbetreiber am Markt zu sein.

Wir stellen die Umwelt in den Mittelpunkt unseres Handelns und betrachten dies als unsere grundlegende Verantwortung gegenüber unserem Planeten. Deshalb übernehmen wir Verantwortung für die Reduzierung unserer globalen Umweltauswirkungen und machen Nachhaltigkeit zu einem zentralen strategischen Treiber. Im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsplanung hat Colt DCS umfassende kurz- und langfristige wissenschaftsbasierte Ziele (Science Based Targets, SBTi) festgelegt, um unsere Emissionen gemäß dem aktuellen Netto-Null-Standard der SBTi zu senken.

https://www.coltdatacentres.net/de-DE

