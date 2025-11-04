Colt DCS obtient l'autorisation d'étendre son campus hyperscale de l'ouest londonien grâce à un investissement de 2,5 milliards de livres sterling dans l'économie de l'IA au Royaume-Uni.

Planification de trois nouveaux centres de données hyperscale et d'un pôle d'innovation avec alimentation électrique sécurisée



LONDRES, 4 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (Colt DCS), fournisseur mondial de premier plan de centres de données dédiés à l'IA, à l'hyperscale et aux grandes entreprises, a annoncé avoir reçu l'approbation du conseil municipal de Hillingdon (résolution d'octroi) pour l'extension de son campus Hayes Digital Park, situé dans l'ouest de Londres. Cette extension comprendra trois nouveaux centres de données hyperscale et un pôle d'innovation. Cet investissement de 2,5 milliards de livres sterling renforcera l'infrastructure numérique du Royaume-Uni, soutiendra la stratégie industrielle moderne du gouvernement et contribuera à la croissance de l'économie britannique axée sur l'IA.

Les trois nouveaux centres de données hyperscale, London 6, 7 et 8, seront alimentés à 100 % par de l'énergie renouvelable grâce à un contrat d'achat d'électricité (CAE). Les contrats d'approvisionnement en électricité pour ce projet ont été conclus avec National Grid et une alimentation haute tension devrait être mise en service d'ici octobre 2027. Cette extension ajoutera 97 MW à la puissance informatique disponible au Hayes Digital Park, portant la capacité totale à 160 MW. La construction devrait débuter mi-2026 et le premier centre de données (London 6) devrait être opérationnel début 2029. Une fois en service, ces nouvelles installations créeront plus de 500 emplois permanents et formeront plus de 50 apprentis techniciens au cours d'un programme de construction de dix ans.

Outre les centres de données, Colt DCS développera, en partenariat avec l'Université Brunel, un pôle d'innovation conçu comme un espace communautaire et un incubateur pour les jeunes entreprises numériques. Ce pôle favorisera les synergies économiques en regroupant des entreprises industrielles légères et des entreprises innovantes du numérique, créant ainsi des opportunités de collaboration, de recherche et de développement des compétences au sein d'espaces de travail abordables. Les étudiants de l'Université Brunel seront encouragés à utiliser ce pôle pour développer des projets entrepreneuriaux et des entreprises technologiques contribuant à l'essor de l'économie numérique. AECOM a été mandatée pour élaborer les propositions de conception du Pôle d'innovation. Ce bâtiment vise à servir de base à l'innovation et à l'engagement communautaire, avec des espaces modulables adaptés à de futures activités industrielles, conformément à la politique d'aménagement des zones industrielles stratégiques. Il contribuera également à la vie sociale en accueillant des événements locaux axés sur la culture, la gastronomie, le cinéma, la musique et la littérature.

Ce nouveau projet prévoit également la mise en place d'un réseau de chauffage urbain, utilisant la chaleur résiduelle des centres de données pour alimenter les entreprises, les collectivités et les bâtiments résidentiels locaux. Conformément au permis de construire, les groupes électrogènes de secours ne pourront fonctionner que 15 heures par an au maximum, les centres de données étant alimentés directement par le réseau électrique national.

« Cette annonce marque une nouvelle étape importante pour l'économie numérique britannique », a déclaré Xavier Matagne, directeur immobilier chez Colt DCS. « Les centres de données sont essentiels à la transformation numérique. Grâce à cette expansion, nous pouvons contribuer à stimuler l'innovation, soutenir la révolution de l'IA et participer à la transition énergétique. »

« Notre nouveau campus à Hayes, qui comprend le pôle d'innovation en partenariat avec l'université Brunel, contribuera au développement de la communauté, notamment par la réutilisation de la chaleur pour le chauffage urbain, la création d'emplois, le développement des compétences et des investissements à long terme. Comptant parmi les rares opérateurs capables de fournir de nouvelles capacités dans ce quartier de Londres au cours de la prochaine décennie, nous sommes fiers de contribuer à l'essor de l'économie britannique de demain de manière durable et inclusive », a poursuivi Matagne.

Steve Tuckwell, conseiller municipal et membre du cabinet du conseil d'Hillingdon en charge de l'urbanisme, du logement et de la croissance, a déclaré : « Hillingdon est une ville dynamique et nous collaborons étroitement avec nos entreprises, nos investisseurs et partenaires, nouveaux et existants, afin de stimuler l'innovation et le développement là où il se doit.

Ce pôle d'innovation est un projet novateur et prometteur qui contribuera à la croissance économique. Il permettra aux habitants et aux petites entreprises locales d'acquérir les compétences nécessaires, de bénéficier d'espaces de travail abordables et de trouver les moyens de prospérer.

Hayes joue un rôle de premier plan dans le développement de l'économie et des infrastructures numériques londoniennes, et il est essentiel que les habitants puissent en profiter pleinement. »

