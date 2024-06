COMPREDICT sichert sich eine 15 Mio. USD Series-B Finanzierungsrunde unter der Leitung von Woven Capital

Neue Mittel für die Skalierung virtueller Sensoren in Kraftfahrzeugen, die Hardware durch Software ersetzen, neue Messmöglichkeiten erschließen und fahrzeugspezifische Apps ermöglichen

DARMSTADT, Deutschland, 25. Juni 2024 /PRNewswire/ -- COMPREDICT, ein Pionier im Bereich KI-gestützter Technologie für softwaredefinierte Fahrzeuge, gab heute eine Series-B Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Mio. USD bekannt, die von Woven Capital, dem Wachstumsfonds von Toyota, angeführt wird und von einem der bestehenden Investoren, Shift4Good, komplettiert wird. Die neuen Mittel werden von COMPREDICT eingesetzt, um die Marktposition international auszubauen, das Produktangebot zu diversifizieren und große Kunden bei der Implementierung zu begleiten.

LtoR-Chief Technical Officer & Co-founder, Rafael Fietzek and Chief Executive Officer & co-founder Stéphane Foulard.

COMPREDICT's virtuelle Sensoren sind eine Softwaretechnologie, die rasch an Popularität gewinnt. Automobilhersteller erschließen damit neue Fahrzeugfunktionalitäten aus einer Vielzahl vorhandener Datenströme, verbessern Fahrerassistenzsysteme und bauen innovative Apps.

„Wir freuen uns sehr, Woven Capital als Investor begrüßen zu dürfen. Wir haben eine aufregende Zeit vor uns, denn wir läuten die Serienimplementierung mit wichtigen Partnern und Kunden weltweit ein.", so Dr. Stéphane Foulard, Mitgründer und CEO von COMPREDICT. „Unser Team ist gut aufgestellt, um schnell zu expandieren und den Automobilherstellern wertvolle datengestützte Erkenntnisse zu liefern. Wir setzen uns stets dafür ein, modernste KI-Technologien in der Automobilindustrie voranzubringen und Automobilherstellern dabei zu helfen, ihre Vision von fahrzeugzentrierten Apps und digitalen Diensten zu verwirklichen, die dem Fahrer einen echten Mehrwert bieten."

Eine herkömmliche Überwachung von Fahrzeugzustand und Fahrzeugnutzung erfordert meist zusätzliche Hardware und den Aufbau umfangreicher Datenpools über Flotten hinweg sowie aufwändige Digital Twins in der Cloud. Der innovative Ansatz von COMPREDICT ist rein softwarebasiert und nutzt die Vielzahl bereits verfügbarer Fahrzeugsignale, um direkt im Fahrzeug aussagekräftige Erkenntnisse zu gewinnen. Das hocheffiziente KI-Verfahren des Unternehmens verwandelt vorhandene Fahrzeugdaten in virtuelle Sensor-Outputs für eine breite Palette von Anwendungen um, wie z.B. vorausschauende Wartung, Fahrer-Coaching und Zertifikate zum Fahrzeugzustand für den Gebrauchtwagenmarkt., Zudem liefert die COMPREDICT Technologie Informationen für ein verbessertes Engineering von Fahrzeugkomponenten, die dem tatsächlichen Nutzungsverhalten noch besser gerecht werden. Diese Erkenntnisse bieten einen erheblichen Mehrwert für Automobilhersteller, Fahrer, Flottenbetreiber und App-Partner gleichermaßen.

Mit der Umstellung der Automobilindustrie auf softwaredefinierte Fahrzeugarchitekturen werden die Rechenleistung und der Softwareanteil in den Fahrzeugen rapide ansteigen. Dieser Wandel wird fortschrittliche Funktionen wie vorausschauende Wartung, intelligente Mobilität, verbesserte Fahr- und Komfortsysteme sowie verbraucherorientierte Apps erheblich voranbringen. McKinsey prognostiziert, dass der Markt für Automobilsoftware im Jahr 2030 ein Volumen von 80 Mrd. USD erreichen wird.

„Mit der Nutzung vorhandener Fahrzeugsignale zur Generierung von KI-basierten Messgrößen hat COMPREDICT das enorme Potenzial virtueller Sensoren demonstriert, die eine wichtige Technologieschicht im softwaredefinierten Fahrzeug darstellen. So werden hochrelevante Apps zu niedrigeren Kosten ermöglicht", sagte Betty Bryant, Principal von Woven Capital, die dem COMPREDICT Beirat beitritt. „Wir freuen uns sehr, das Team von COMPREDICT zu unterstützen. Dieses Unternehmen kombiniert auf einzigartige Weise Data Science und Ingenieurwissen für die Fahrzeugtechnik."

„COMPREDICT ist ein Schlüsselfaktor für die digitale Transformation in der Automobilindustrie, da es die Fähigkeiten zur vorausschauenden Wartung wesentlich verbessert", fügt Matthieu de Chanville, Partner bei Shift4Good, hinzu. „Seit unserer ersten Investition im Jahr 2022 hat das Team bemerkenswerte Fortschritte gemacht. Wir freuen uns darauf, dieses Wachstum weiterhin zu unterstützen."

Informationen zu COMPREDICT

COMPREDICT bietet innovative Lösungen für nachhaltige Mobilität. Mittels virtueller Sensoren ermöglicht COMPREDICT Automobilherstellern in aller Welt, das Design, die Nutzung und die Wartung von Fahrzeugen zu optimieren und gleichzeitig den Kunden durch neue Funktionen und geringere Kosten einen Mehrwert zu bieten. Erfahren Sie mehr unter compredict.ai.

Informationen zu Woven Capital

Woven Capital ist Toyotas Wachstumsfonds, der sich der Verwirklichung des Versprechens der Mobilität widmet – für Menschen, Güter, Informationen und Energie. Unser globales Team von Investoren bringt die vielversprechendsten Innovatoren der Welt mit einer der größten Automobilmarken zusammen. Seit unserer Gründung im Jahr 2021 investieren wir fast 800 Mio. USD in Start-ups, die neue Wege zur Vernetzung von Städten, zur Automatisierung, zur Nutzung und Speicherung von Energie, zur weiteren Elektrifizierung und zur intelligenteren Gestaltung unserer Fahrzeuge entwickeln. Erfahren Sie mehr unter woven.vc.

Informationen zu Shift4Good

Shift4Good ist ein Risikokapitalfonds, der sich auf die Dekarbonisierung des Verkehrssektors konzentriert. Er zielt darauf ab, in den Güter- und Personenverkehr zu investieren, der allein für rund 20 % der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich ist. Shift4Good, das von erstklassigen institutionellen Finanzinvestoren, aber auch von wichtigen Akteuren im Bereich der Mobilität unterstützt wird, hat ein einzigartiges Modell entwickelt, um die besten Unternehmer zu identifizieren und zu unterstützen, die in der Lage sind, die radikalen Innovationen zu entwickeln und umzusetzen, die der Klimawandel erfordert. Shift4Good hat Büros in Paris und Singapur. Erfahren Sie mehr unter shift4good.com.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2442790/Compredict_GmbH_1.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2442789/Compredict_GmbH_Logo.jpg

Kontakt:

Vijaylaxmi Sharma

[email protected]

[email protected]

+496151 3844614