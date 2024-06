COMPREDICT annonce une levée de fonds en Série B de 15 millions de dollars, mené par Woven Capital

Nouveau financement visant à développer les capteurs virtuels pour l'automobile qui remplacent les capteurs physiques, ajoutent des fonctionnalités avancées supplémentaires et permettent des applications centrées sur le véhicule, à mesure que le secteur évolue vers des véhicules définis par logiciel.

DARMSTADT, Allemagne, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- COMPREDICT, société pionnière des solutions alimentées par l'IA pour les véhicules définis par logiciel (Software-Defined Vehicles, SDV), a annoncé aujourd'hui une levée de fonds en Série B de 15 millions de dollars mené par Woven Capital, le fonds de croissance de Toyota, avec le soutien de son investisseur existant Shift4Good. Cette injection de capitaux permettra à COMPREDICT d'étendre sa présence mondiale, de diversifier son offre de produits et d'améliorer ses capacités de déploiement à grande échelle. En équipant un plus grand nombre de véhicules avec ses capteurs virtuels, COMPREDICT entend valoriser davantage de données et permettre aux constructeurs automobiles de créer de nouvelles fonctionnalités, d'améliorer les systèmes d'aide à la conduite et d'augmenter les flux de revenus, tout en améliorant l'expérience globale du conducteur.

« Nous sommes ravis d'accueillir Woven Capital en tant qu'investisseur. Nous entrons dans une période très dynamique, car nous sommes à l'aube de mises en séries à grande échelle avec des partenaires et clients dans le monde entier », a déclaré Dr. Stéphane Foulard, cofondateur et PDG de COMPREDICT. « Notre équipe est bien positionnée pour se développer rapidement et fournir aux constructeurs automobiles des informations précieuses basées sur l'enrichissement des données véhicules. Nous poursuivons notre engagement à faire progresser les technologies d'IA dans l'industrie automobile et à aider les constructeurs automobiles à concrétiser leur vision d'applications centrées sur le véhicule et de services digitaux qui apportent de la valeur ajoutée aux consommateurs. »

La surveillance traditionnelle de l'état de santé et de l'utilisation des véhicules oblige les entreprises à ajouter du matériel supplémentaire et à créer de vastes plateformes de données pour les flottes de véhicule ainsi que des infrastructures cloud de jumeaux numériques. L'approche innovante de COMPREDICT est purement logicielle et exploite les signaux du véhicule pour créer des informations enrichies directement dans le véhicule. Le processus d'IA de l'entreprise transforme les données existantes des véhicules en informations dites "capteurs virtuels" pour un large éventail d'applications, notamment la maintenance prédictive, l'aide à la conduite et le carnet de santé des véhicules, tout en contribuant à améliorer la conception ces derniers pour mieux répondre aux conditions et aux utilisations réelles. Ces informations apportent une valeur ajoutée considérable aux constructeurs automobiles, aux consommateurs et autres partenaires de l'écosystème.

Avec la transition de l'industrie automobile vers des architectures de véhicules définies par logiciel, la puissance de calcul et le contenu logiciel des véhicules sont appelés se développer rapidement. Cette évolution favorisera des fonctions avancées telles que la maintenance, la smart mobility, les systèmes de conduite et confort améliorés et les applications axées sur le consommateur. McKinsey prévoit que le marché des logiciels automobiles atteindra 80 milliards de dollars en 2030.

« En utilisant les signaux et les données embarqués des véhicules pour générer des informations enrichies basées sur l'IA, COMPREDICT a démontré le vaste potentiel des capteurs virtuels, qui constituent une composante essentielle de la couche logicielle des Software-Defined Vehicles, réduisant les coûts et rendant possible de nouveaux services digitaux générateurs de revenus », a déclaré Betty Bryant, Principal chez Woven Capital, qui rejoint le conseil d'administration de COMPREDICT. « Nous sommes ravis de soutenir l'équipe de COMPREDICT, une entreprise qui allie de manière unique la science des données et l'expertise en ingénierie automobile pour offrir de nouvelles innovations, telles que la maintenance prédictive pour les véhicules de nouvelle génération. »

« COMPREDICT est un élément clé de la transformation digitale de l'industrie automobile, permettant de renforcer les capacités de maintenance prédictive », a ajouté Matthieu de Chanville, Partenaire chez Shift4Good. « Depuis notre investissement initial en 2022, les progrès de l'équipe ont été remarquables. Nous nous réjouissons de continuer à soutenir leur croissance. »

À propos de COMPREDICT

COMPREDICT fournit des solutions innovantes pour la mobilité durable. En développant des capteurs virtuels pour la mobilité, COMPREDICT permet aux constructeurs automobiles du monde entier d'optimiser la conception, l'utilisation et l'entretien des véhicules, tout en offrant une plus grande valeur ajoutée aux clients comme de nouvelles fonctionnalités et une réduction des coûts. Pour en savoir plus, consultez le site compredict.ai.

À propos de Woven Capital

Woven Capital est le fonds de croissance de Toyota dédié à la réalisation de la promesse de mobilité, à savoir la manière dont les personnes, les biens, les informations et l'énergie peuvent se déplacer. Notre équipe internationale d'investisseurs met en relation les innovateurs les plus prometteurs du monde avec la marque automobile la plus réputée au monde. Fondés en 2021, nous investissons près de 800 millions de dollars dans des startups créatrices de nouveaux moyens de connecter les villes, de faire progresser l'automatisation, d'exploiter et de stocker l'énergie, de faire progresser l'électrification et de rendre nos véhicules plus intelligents. Pour en savoir plus, consultez le site woven.vc.

À propos de Shift4Good

Shift4Good est un fonds de capital-risque dédié à la décarbonisation du secteur des transports. Il vise à investir dans le transport de biens et de personnes, qui représente à lui seul environ 20 % des émissions mondiales de CO2. Soutenu par des investisseurs financiers institutionnels de premier ordre, mais également de grands acteurs de la mobilité, Shift4Good a bâti un modèle unique permettant d'identifier et de soutenir les meilleurs entrepreneurs, ceux capables de développer et de déployer à grande échelle les innovations radicales rendues nécessaires par l'urgence climatique. Shift4Good dispose de bureaux à Paris et à Singapour. Pour en savoir plus, consultez le site shift4good.com.

