Continental Automotive und NOVOSENSE kooperieren bei der Entwicklung von Fahrzeugsicherheitssystemen

MÜNCHEN, 14. November 2024 /PRNewswire/ -- NOVOSENSE Microelectronics, ein Halbleiterunternehmen, das sich auf hochleistungsfähige Analog- und Mixed-Signal-Chips spezialisiert hat, sowie Continental Automotive Technologies werden bei der Entwicklung von Sensoren in Automobilqualität zusammenarbeiten, um die Sicherheit in Fahrzeugsystemen zu verbessern.

Left: Theo Brunner, Continental Automotive, Head of Electronic Purchasing; Right: Yun Sheng, NOVOSENSE Co-Founder and CTO

Die beiden Unternehmen haben ein Memorandum unterzeichnet, um die strategische Zusammenarbeit bei der Entwicklung von Sensor-ICs mit funktionaler Sicherheit sowie bei der globalen Integration der NOVOSENSE-Produkte in die weltweiten Plattformen von Continental zu verstärken. Zu den gemeinsam entwickelten Produkten gehören solche für Sicherheitsfunktionen und Systemzuverlässigkeit – vom Airbag-Auslöser bis zur Akkuüberwachung.

Shengyang Wang, NOVOSENSE-Mitbegründer und Technischer Vorstand, sagte: „Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein bei unserer Globalisierungsstrategie. NOVOSENSE ist bestrebt, außergewöhnliche Zuverlässigkeit sowie Leistung bei Automobilsystemen zu liefern und wir freuen uns auf die gemeinsame Entwicklung dieser wichtigen Systeme."

Theo Brunner, Continental Automotive, Leiter des Elektronik-Einkaufs: „Die Produkt-Roadmap von NOVOSENSE richtet sich an unsere Ziele, eine vielfältigere Lieferkette zu etablieren. Dies trägt dazu bei, geopolitische Risiken besser zu bewältigen und gleichzeitig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Sicherheitsanwendungen zu verbessern."

NOVOSENSE ist Mitglied der AEC und ein aktiver Entwickler für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen hat ein umfangreiches Forschungs- und Entwicklungsprogramm für den Sektor implementiert, das auf einem umfassenden Verständnis der Automobilelektronik auf Systemebene und einer zuverlässigen Lieferkette für die Produkte beruht. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 hat das Unternehmen mehr als 133 Millionen Automobil-ICs ausgeliefert, wobei dieser Sektor ein Drittel des weltweiten Umsatzes ausmacht.

Informationen zu Continental Automotive

Continental entwickelt wegweisende Technologien sowie Dienstleistungen für die nachhaltige und vernetzte Mobilität von Menschen und ihren Gütern. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente sowie kostengünstige Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. 2023 erzielte Continental einen Umsatz von 41,1 Milliarden Euro und beschäftigt derzeit rund 200 000 Mitarbeiter in 56 Ländern und Märkten.

Informationen zu NOVOSENSE Microelectronics

NOVOSENSE Microelectronics (NOVOSENSE, SSE Stock Code 688052) ist ein äußerst robustes und zuverlässiges Unternehmen für analoge und Mixed-Signal-ICs. Seit seiner Gründung im Jahr 2013 konzentriert sich das Unternehmen auf die Bereiche Sensorik, Signalkette sowie Power Management und bietet umfassende Halbleiterprodukte und Lösungen an, die in den Bereichen Automotive, Industrie, Informationskommunikation und Unterhaltungselektronik weit verbreitet sind.

Mit der Mission „Sense and Drive the Future, Build a Green, Smart and Connected World with Semiconductors", was übersetzt „die Zukunft gestalten und vorantreiben, eine grüne, intelligente und vernetzte Welt mit Halbleitern aufbauen" heißt, hat sich das Unternehmen der Bereitstellung von Lösungen auf Chipebene verschrieben, um die digitale Welt mit der realen Welt zu verbinden. Lesen Sie mehr auf https://www.novosns.com/en.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

NOVOSENSE Microelectronics

E-Mail: [email protected]

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2556624/Image__1.jpg