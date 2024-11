Continental Automotive et NOVOSENSE s'associent pour faire progresser les systèmes de sécurité des véhicules

MUNICH, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- NOVOSENSE Microelectronics, société de semi-conducteurs spécialisée dans les circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes de haute performance, et Continental Automotive Technologies vont collaborer dans le cadre du développement de capteurs de qualité automobile pour faire progresser les systèmes de sécurité des véhicules.

Left: Theo Brunner, Continental Automotive, Head of Electronic Purchasing; Right: Yun Sheng, NOVOSENSE Co-Founder and CTO

Les deux entreprises ont signé un mémorandum visant à renforcer la coopération stratégique dans le cadre du développement de circuits intégrés de capteurs à sécurité fonctionnelle, ainsi que de l'intégration globale des produits de NOVOSENSE dans les plates-formes mondiales de Continental. Les produits en cours de co-développement concernent les fonctions de sécurité et la fiabilité des systèmes, depuis les déclencheurs d'airbags jusqu'aux moniteurs de batteries.

Shengyang Wang, cofondateur et PDG de NOVOSENSE, a déclaré : « Cette collaboration marque une étape importante dans notre stratégie de mondialisation. NOVOSENSE s'engage à fournir une fiabilité et des performances exceptionnelles dans les systèmes automobiles et nous nous réjouissons du co-développement de ces systèmes vitaux. »

Theo Brunner, responsable des achats électroniques de Continental Automotive, a déclaré : « La feuille de route des produits de NOVOSENSE répond à nos objectifs de mise en place d'une chaîne d'approvisionnement plus diversifiée. Cela permet de mieux gérer les risques géopolitiques tout en renforçant la compétitivité de nos applications de sécurité. »

NOVOSENSE est membre de l'AEC et développeur actif pour l'industrie automobile mondiale. Il a mis en œuvre un vaste programme de R&D pour le secteur qui s'appuie sur une compréhension de l'électronique automobile au niveau du système, ainsi que sur une chaîne d'approvisionnement fiable pour la livraison des produits. Au cours du premier semestre de 2024, les livraisons de circuits intégrés automobiles de l'entreprise ont dépassé les 133 millions d'unités, le secteur représentant un tiers de son chiffre d'affaires global.

À propos de Continental Automotive

Continental développe des technologies et des services d'avant-garde pour une mobilité durable et connectée des personnes et de leurs biens. Fondée en 1871, cette entreprise technologique propose des solutions sûres, efficaces, intelligentes et abordables pour les véhicules, les machines, la circulation et les transports. En 2023, Continental a réalisé un chiffre d'affaires de 41,1 milliards d'euros et emploie actuellement environ 200 000 personnes dans 56 pays et marchés.

À propos de NOVOSENSE Microelectronics

NOVOSENSE Microelectronics (NOVOSENSE, SSE Stock Code 688052) est un fabricant de circuits intégrés analogiques et à signaux mixtes extrêmement robustes et fiables. Depuis sa création en 2013, l'entreprise se concentre sur les capteurs, les chaînes de signaux et la gestion de l'énergie, fournissant des produits et des solutions complets de semi-conducteurs, qui sont largement utilisés dans les marchés de l'automobile, de l'industrie, de la communication de l'information, et de l'électronique grand public.

Avec pour mission de « Pressentir et orienter l'avenir, bâtir un monde vert, intelligent et connecté avec les semi-conducteurs », l'entreprise s'engage à fournir des solutions au niveau des circuits intégrés pour relier le monde numérique au monde réel. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.novosns.com/en.

