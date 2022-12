Cosmos Hotel Management eröffnet fünf neue einzigartige MIMARU Apartment Hotels in Tokio and Osaka für Japan-Entdecker

TOKIO, 19. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Vor dem Hintergrund der schnellen Rückkehr von internationalen Reisenden nach Japan freut sich Cosmos Hotel Management Co., Ltd. die Eröffnung von fünf MIMARU Apartment-Hotels in Tokio und Osaka bekanntgeben zu können. MIMARU bietet geräumige Zimmer mit einer vollausgestatteten Küche, die es den Gästen ermöglichen, zusammen untergebracht zu sein und Japan zu entdecken. Mit diesen aktuellen Eröffnungen verfügt MIMARU ab 2022 über 25 Hotels in den beliebten Stadtgebieten von Tokio, Osaka und Kyoto.

Website von MIMARU: https://mimaruhotels.com/en/

In Tokio sind die neuen Standorte:

- Asakusa, Japans ikonisches Reiseziel;

- Nihombashi, wo die Atmosphäre aus der feudalen Edo-Zeit noch lebendig ist;

- Ikebukuro, die aufstrebende Hauptstadt von „Cool Japan" mit Manga, Anime, Kunst und Spielen in Hülle und Fülle.

In Osaka verfügt das spannende Stadtviertel Shinsaibashi, das die Expo 2025 erwartet und hervorragende Flughafenverbindungen hat, jetzt über zwei neue MIMARU Hotels.

- MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi (eröffnet am 29. September 2022 )

Alle Zimmer sind geräumig, mit zwei separaten Schlafzimmern und einer Küche mit beliebtem japanischem Geschirr. Sie können hier in einem Gästezimmer wie ein Einheimischer speisen.

- MIMARU Tokyo Ikebukuro (eröffnet am 1. November 2022)

Jedes Zimmer verfügt über einen PC mit Zugang zum Metaverse Room des Zimmers. Ein eSports Room für bis zu fünf Gäste ist ebenfalls verfügbar.

- MIMARU SUITES Tokyo Asakusa (eröffnet am 22. Dezember 2022)

Alle Zimmer verfügen über zwei separate Schlafzimmer für ein hochwertiges Ferienhauserlebnis .

- MIMARU Osaka Shinsaibashi East (eröffnet am 6. Oktober 2022)

Genießen Sie Sake und die Atmosphäre eines „Izakaya" (einer japanischen Gaststätte), mit kurzen Vorhängen, Papierlaternen, einer Kantine und Sake-Fässern.

- MIMARU Osaka Shinsaibashi North (eröffnet am 24. November 2022)

Das Dekor basiert auf der Burg Osaka, dem berühmten Emblem der Stadt; die Lobby verfügt über ein „goldenes Teezimmer", und hier sind japanische Samurai-Rüstungen ausgestellt.

Während viele Besucher in Japan mit ihren Familien oder in Gruppen reisen, sind Hotels, die so großen Gruppen den Luxus der Entspannung bieten, in den meisten städtischen Gebieten begrenzt. Die MIMARU Apartment Hotels befinden sich in Tokio, Osaka und Kyoto und sind hervorragend angebunden. MIMARU bietet Platz für große Gruppen bei längeren Aufenthalten. Jedes Hotel hat geräumige Zimmer (40 Quadratmeter und größer), eine vollausgestattete Küche, einen Wohn-/Essbereich und Waschautomaten. Der Name MIMARU ist eine japanische Wortschöpfung aus „MInna de toMARU", was „zusammenbleiben" bedeutet. Viele Gäste schätzen die Apartments im MIMARU-Stil, denn sie bieten eine bequeme Heimstatt, um Japan erleben zu können und sich dabei wie zu Hause zu fühlen.

MIMARU bietet außerdem vielfältige Themenräume, die das Japan-Erlebnis noch unvergesslicher machen. Der Pokémon Room, wo ein riesiger ausgestopfter Relaxo und originelles Pokémon-Geschirr auf die Gäste warten, ist bei Pokémon-Fans aus aller Welt sehr beliebt. Besucher können auch „Finde den versteckten Ninja!" im Ninja Room spielen, der unter der Aufsicht des Japan Ninja Council gestaltet wurde und mit „Shuriken" (Ninja-Sternen), Schriftrollen und Ninja-Motiven dekoriert ist, die sich an überraschenden Orten verstecken. Zu den weiteren Themenzimmern gehören ein Premium Party Room mit einem Sushi-Tresen und ein Ukiyo-e Room (Ukiyo-e ist ein japanischer Holzblockdruck), der mit Werken von Hokusai und originalen MIMARU-Werken von modernen Ukiyo-e-Künstlern dekoriert ist. Eine wunderbar unterhaltsame Art für Gäste, Japan zu erleben.

(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

MIMARU-Mitarbeiter sind Japan-Fans aus der ganzen Welt. Viele sind mehrsprachig und können problemlos auf Japanisch und Englisch kommunizieren. Einige MIMARU-Hotels verfügen über Personal, das auch fließend Chinesisch, Spanisch oder Koreanisch spricht. Diese Mitarbeiter sind die zuverlässigen Partner von MIMARU-Gästen, um Japan-Reisen zu einem außergewöhnlichen Erlebnis zu machen.

Drei Standorte der MIMARU Apartment Hotels wurden unter die Top 20 der „Best Hotels in Japan 2020 by International Travelers" gewählt, die im Inbound Report 2020 von Tripadvisor(R) veröffentlicht wurden, der weltweit größte Reiseführerplattform.

- 6. Platz: MIMARU Tokyo Hatchobori

- 10. Platz: MIMARU Tokyo Ueno Inaricho

- 12. Platz: MIMARU Tokyo Akasaka

Logo von Tripadvisor's Best Hotels in Japan 2020:

Weitere Informationen über die einzigartigen Erlebnisse bei MIMARU finden Sie auf der Website:

Folgen Sie für jedes Bild bitte dem nachstehenden Link:

Cosmos Hotel Management

- Hauptbüro: Tokio, Minato

- Präsident: Hideki Fujioka

