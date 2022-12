Cosmos Hotel Management ouvre 5 nouvelles résidences hôtelières MIMARU uniques à Tokyo et Osaka pour découvrir le Japon

TOKYO, 21 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Avec leretour accéléré des voyageurs internationaux au Japon, Cosmos Hotel Management Co., Ltd. a le plaisir d'annoncer l'ouverture de cinq résidences hôtelières MIMARU à Tokyo et Osaka. MIMARU propose des chambres spacieuses meublées avec des cuisines approvisionnées, permettant aux clients de rester ensemble et de découvrir le Japon. Avec ces dernières ouvertures, MIMARU compte désormais 25 hôtels dans les zones urbaines populaires de Tokyo, Osaka et Kyoto depuis 2022.

Site web de MIMARU : https://mimaruhotels.com/en/

Photo1: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI2fl_Gt00WFoL.png

À Tokyo, les nouvelles résidences sont situées à :

- Asakusa, la destination emblématique du Japon

- Nihombashi, où l'atmosphère de la période féodale d'Edo est encore bien présente

- Ikebukuro, la capitale émergente du Japon branché avec des mangas, des animes, des arts et des jeux en abondance.

À Osaka, animé par l'anticipation de l'Expo 2025, le quartier passionnant Shinsaibashi qui est idéalement accessible depuis les aéroports a maintenant deux nouveaux hôtels MIMARU.

- MIMARU SUITES Tokyo Nihombashi (ouvert depuis le 29 septembre 2022)

Toutes les chambres sont spacieuses, avec deux chambres séparées et une cuisine équipée avec de la vaisselle japonaise traditionnelle. Mangez comme un local dans votre chambre d'hôtel.

- MIMARU Tokyo Ikebukuro (ouvert depuis le 1er novembre 2022)

Chaque chambre dispose d'un PC avec accès à la salle Metaverse. Une salle eSports pouvant accueillir jusqu'à cinq personnes est également disponible.

- MIMARU SUITES Tokyo Asakusa (ouverture prévue le 22 décembre 2022)

Toutes les chambres disposent de deux chambres séparées pour une expérience de vacances résidentielle de haute qualité.

- MIMARU Osaka Shinsaibashi East (ouvert depuis le 6 octobre 2022)

Plongez-vous dans une atmosphère « Izakaya » (pub japonais) en dégustant un verre de saké dans une salle ornée de rideaux courts, de lanternes en papier, d'une échoppe et de barils de saké.

- MIMARU Osaka Shinsaibashi North (ouvert depuis le 24 novembre 2022)

Le décor est basé sur le château emblématique d'Osaka, le hall dispose d'un « salon de thé doré » et d'une exposition d'armures de samouraïs japonais.

Alors que de nombreux visiteurs au Japon voyagent en famille ou en groupe, les hôtels qui offrent le luxe de se détendre à de si grands groupes sont limités dans la plupart des zones urbaines. Les résidences hôtelières MIMARU sont situées à Tokyo, Osaka et Kyoto, offrant un excellent accès. MIMARU accueille de grands groupes pour des séjours prolongés, avec des chambres spacieuses (40 mètres carrés et plus) meublées avec des cuisines approvisionnées, un salon/salle à manger, et des laveries dans chaque hôtel. Le nom MIMARU est un néologisme de la phrase japonaise « MInna de toMARU » signifiant « rester ensemble. » De nombreux clients apprécient les résidences hôtelières de MIMARU parce qu'elles offrent un espace confortable comme à la maison pour découvrir le Japon, permettant aux clients de se sentir chez eux.

Photo2: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI3fl_N71kf02K.png

MIMARU propose également diverses chambres à thème qui rendent l'expérience du Japon encore plus mémorable. La chambre Pokémon, où une énorme peluche Ronflex et de la vaisselle officielle Pokémon attendent les invités, fait un carton chez les fans Pokémon du monde entier. Les visiteurs peuvent également jouer à « Trouvez le ninja caché ! » dans la chambre Ninja, créée sous la supervision du Japan Ninja Council (Conseil Ninja du Japon), avec des affichages de « shuriken » (étoiles ninja) et des rouleaux et des motifs ninja cachés dans des endroits surprenants. Les autres chambres à thème comprennent une Premium Party Room meublée d'un comptoir de sushi et d'un Ukiyo-e (imprimé sur bois japonais), d'une chambre ornée d'œuvres de Hokusai et d'œuvres originales MIMARU créées par des artistes ukiyo-e contemporains. Vous pourrez ainsi découvrir le Japon de manière divertissante.

Photo3 : https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI4fl_U8kxXh01.png

(C) Pokemon. (C) Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

TM, (R), and character names are trademarks of Nintendo.

Les membres du personnel de MIMARU sont des fans du Japon du monde entier. Beaucoup sont multilingues et capables de communiquer facilement en japonais et en anglais. Certaines résidences MIMARU ont un personnel parlant couramment le chinois, l'espagnol et le coréen. Avec eux, les clients du MIMARU sont assurés de passer un séjour extraordinaire.

Photo4: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI1fl_Af9D39z6.png

Trois résidences hôtelières MIMARU ont été sélectionnées dans le Top 20 des « Best Hotels in Japan 2020 by International Travelers » (Meilleurs hôtels au Japon 2020 selon les voyageurs internationaux), annoncé dans le Rapport Inbound 2020 par Tripadvisor (R), la plus grande plateforme au monde offrant des avis et des conseils touristiques.

- 6ème place : MIMARU Tokyo Hatchobori

- 10ème place : MIMARU Tokyo Ueno Inaricho

- 12ème place : MIMARU Tokyo Akasaka

Logo des meilleurs hôtels de Tripadvisor au Japon en 2020 :

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107482/202212020735/_prw_PI5fl_BJko8n3z.png

Pour de plus amples informations sur les expériences uniques de MIMARU, rendez-vous sur :

Cosmos Hotel Management

- Siège social : Tokyo, Minato

- Président : Hideki Fujioka

- Contactez-nous https://mimaruhotels.com/en/contact-us/

