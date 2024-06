Coway bringt ein erschwingliches, zylindrisches Modell für kleine Räume auf den Markt: Airmega 100

Der erste Airmega mit 360°-Lufteinlass verwandelt mit seinem robusten, 3-stufigen HEPA-Luftfiltersystem gemütliche Räume in Wellness-Zentren

AMSTERDAM, 10. Juni 2024 /PRNewswire/ -- Coway, ein führendes Wellness-Tech-Unternehmen, hat vor kurzem den Airmega 100 Luftreiniger auf den Markt gebracht, das erste zylindrische Modell von Airmega, das eine erschwingliche und robuste Lösung für kleinere Räume innerhalb seiner Produktpalette in Europa bietet.

Coway Airmega 100

Coway führt Airmega 100 in Europa ein – zum Schutz gegen Heuschnupfen und Allergien. Es wird berichtet, dass die Heuschnupfensaison aufgrund des Klimawandels in den letzten 20 Jahren früher beginnt und länger andauert. Dies macht wirksame Schutzmaßnahmen gegen Pollen und Allergien erforderlich. Der Airmega 100 wurde sorgfältig mit Funktionen entwickelt, die gesunde Luft und erholsame Ruhe in der Heuschnupfenzeit fördern.

Mit einem 360°-Lufteinlass und einem 3-stufigen HEPA-Filtersystem filtert der Airmega 100 effizient schädliche Schadstoffe und reinigt die Luft in einem Raum von 63 m2 jede Stunde. Der Airmega 100 fängt mit seiner patentierten Technologie 99,999 % der Partikel in Nanogröße bis hinunter zu 0,01 Mikrometern ein, was kleiner ist als die meisten Allergene, Bakterien, Schimmel und Pollen. Er entfernt Rauch und unangenehme Gerüche, was für eine gesündere Raumluft sorgt.

Aufgrund seiner geringen Größe und seines Abdeckungsbereichs eignet er sich perfekt für Wohnungen, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Heimbüros, Schlafplätze von Haustieren, Schlafsäle, Schränke oder andere geschlossene Räume. Der Airmega 100 wiegt 3 kg und hat eine Höhe von 39,5 cm.

Zu den Vorteilen des Airmega 100 gehören:

Flüsterleiser Schlafmodus (20 dB) und Nachtlicht: Das Nachtlicht im Display sorgt für eine sanfte Beleuchtung, die Ihre Nachtruhe nicht stört, und empfindliche Schläfer können den Schlafmodus aktivieren, um die gesamte Beleuchtung auszuschalten. Mit nur 20 Dezibel – der Lautstärke eines Flüsterns – ist der Airmega 100 leiser als die besten Konkurrenten, da er über Nacht Frischluft erzeugt.

Leistungsstarke Filterung und 360°-Lufteinlass : Der Airmega 100 ist ein 3-in-1-Echt-HEPA-Filter mit einer Filterlebensdauer von einem Jahr. Er verfügt über einen 360°-Lufteinlass und ein 3-stufiges HEPA-Filtersystem, das schädliche Schadstoffe effizient filtert. Er hilft, die Symptome von Allergikern und Heuschnupfengeplagten zu lindern, indem es die Menge der Partikel – Allergene, Pollen, Staub und Tierhaare – reduziert.

Energiesparende Technologie: Der Stromverbrauch des ENERGY STAR-zertifizierten Geräts liegt bei nur 25 W (Watt pro Stunde) und ist damit niedriger als der der Mitbewerber und senkt die Stromkosten. Um noch mehr Energie zu sparen, können Sie den Airmega 100 so einstellen, dass er sich nach einer, zwei, vier oder acht Stunden automatisch ausschaltet.

Echtzeit-Luftqualitätsindikator (AQI): Die AQI-Beleuchtung auf dem Display ändert ihre Farbe, um die Luftqualität im Raum anzuzeigen: blau (gut), grün (mäßig), orange (schlecht) und lila (sehr schlecht).

Automatischer Modus und präziser Partikelsensor: Im Auto-Modus bewertet der Partikelsensor die Luftqualität und passt den Luftstrom automatisch an die entsprechende Geschwindigkeit an. Der PM2.5-Sensor ist empfindlicher als die meisten anderen Luftreiniger auf dem Markt.

Filterlebensdauer von einem Jahr: Der Filter des Airmega 100 muss nur etwa einmal im Jahr gewechselt werden, was zu Einsparungen bei den Austauschkosten führt. Die Lichter zeigen automatisch an, wenn der Filter ausgetauscht werden muss.

Um mehr über den Airmega 100 zu erfahren oder ihn in Ihrem Markt zu kaufen, besuchen Sie die offizielle Website von Coway oder Amazon.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Das jüngste Projekt des Unternehmens, die Marke BEREX, zielt darauf ab, den Schlaf und das Wohlbefinden durch hochmoderne Matratzen und Massagesessel zu verbessern. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa vorantreibt, basierend auf dem Geschäftserfolg in Korea. Weitere Informationen finden Sie unter http://en.coway.com oder https://en.coway.com/blogs/news.

