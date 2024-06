Coway lance un modèle cylindrique abordable pour les petits espaces : l'Airmega 100

Le premier Airmega avec prise d'air à 360° transforme les espaces douillets en sanctuaires de bien-être grâce à un système robuste de filtration d'air HEPA en trois étapes

AMSTERDAM, 7 juin 2024 /PRNewswire/ -- Coway , une société leader dans le domaine des technologies du bien-être, vient de lancer Airmega 100 le premier purificateur d'air cylindrique d'Airmega qui offre une solution abordable et robuste pour les espaces plus restreints de sa gamme de produits en Europe.

Coway Airmega 100

Coway présente l'Airmega 100 pour les Européens qui cherchent à se protéger contre le rhume des foins et la saison des allergies. On rapporte que la saison du rhume des foins commence plus tôt et dure plus longtemps depuis 20 ans en raison du changement climatique. Il est donc nécessaire de prendre des mesures de protection efficaces contre le pollen et les allergies. L'Airmega 100 a été méticuleusement conçu avec des fonctionnalités qui favorisent un air sain et un repos régénérant pendant la saison du rhume des foins.

Doté d'une prise d'air à 360° et d'un système de filtration HEPA en 3 étapes, l'Airmega 100 filtre efficacement les polluants nocifs et purifie l'air dans un espace de 63 m2 toutes les heures. À l'aide d'une technologie exclusive, l'Airmega 100 capture 99,999 % des nanoparticules jusqu'à 0,01 micron, ce qui est plus petit que la plupart des allergènes, des bactéries, des moisissures et du pollen, et élimine la fumée et les odeurs désagréables, assurant ainsi un air intérieur plus sain.

Son faible encombrement et sa zone de couverture en font une option parfaite pour les appartements, les chambres à coucher, les chambres d'enfants, les bureaux à domicile, les zones de couchage des animaux de compagnie, les dortoirs, les placards ou autres espaces clos. L'Airmega 100 pèse 3 kg et mesure 39,5 cm de haut.

Les avantages de l'Airmega 100 sont les suivants :

Mode sommeil silencieux (20 dB) et veilleuse : La veilleuse intégrée à l'écran offre un léger éclairage qui ne perturbera pas votre repos, et les dormeurs sensibles peuvent activer le mode sommeil pour éteindre complètement l'éclairage. Avec seulement 20 décibels — le volume d'un chuchotement — l'Airmega 100 est plus silencieux que ses principaux concurrents en générant de l'air frais pendant la nuit.

Pour en savoir plus sur l'Airmega 100 ou pour l'acheter dans votre région, rendez-vous sur le site officiel de Coway ou sur Amazon .

À propos de Coway Co., Ltd.

Fondée en Corée en 1989, Coway, la « Best Life Solution Company », est une entreprise leader dans le domaine des appareils électroménagers qui rendent la vie des gens saine et confortable grâce à des appareils électroménagers novateurs comme des purificateurs d'eau, des purificateurs d'air, des bidets et des matelas. La toute dernière réalisation de l'entreprise, la marque BEREX, vise à améliorer le sommeil et le bien-être grâce à des matelas et des fauteuils de massage à la pointe de la technologie. Depuis sa création, Coway est devenu un leader dans cette industrie, grâce à des activités intensives de recherche, d'ingénierie, de développement et de service à la clientèle. L'entreprise a prouvé son dévouement à l'innovation avec des produits primés, une expertise en matière de santé domestique, une part de marché inégalée, la satisfaction des clients et la reconnaissance de la marque. Coway continue d'innover en diversifiant ses gammes de produits et en accélérant ses activités à l'étranger, en Malaisie, aux États-Unis, en Thaïlande, en Chine, en Indonésie, au Vietnam, au Japon et en Europe, sur la base de son succès commercial en Corée. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site http://en.coway.com ou https://en.coway.com/blogs/news.