Cristiano Ronaldo enthüllt Erakulis: Eine revolutionäre All-in-One Wellness-App - und ein exklusives 50%-Angebot für Frühbucher

PORTO, Portugal, 18. März 2024 /PRNewswire/ -- In einem aufregenden Schritt, der verspricht, die Art und Weise, wie wir Gesundheit und Wellness angehen, neu zu definieren, freut sich Erakulis , die bevorstehende Markteinführung seiner bahnbrechenden All-in-One-Wellness-App anzukündigen, die Fitness, Ernährung und mentales Gleichgewicht in einer nahtlosen Erfahrung in Einklang bringen soll. Diese innovative Plattform ist nicht nur eine weitere App, sondern eine Revolution des Lebensstils, die unter der Leitung ihres Gründers Cristiano Ronaldo, der für seine gesunden Gewohnheiten und Routinen bekannt ist, sorgfältig ausgearbeitet wurde.

Erakulis - All-in-One Wellness Solution

Erakulis hat die Komplexität eines ausgewogenen Lebensstils in der heutigen schnelllebigen Welt erkannt und unterstreicht mit seinem neuesten Angebot das Engagement der Marke für die Förderung der ganzheitlichen Gesundheit. Durch die Integration modernster Technologie mit fachkundig kuratierten Inhalten ermöglicht die Plattform ihren Nutzern, ihre Gesundheits- und Wellness-Reise auf integrierte, zugängliche und personalisierte Weise selbst in die Hand zu nehmen.

Exklusives Angebot für frühzeitige Anwender

„Um diesen Meilenstein zu feiern, freut sich Erakulis , eine besondere Einladung an Wellness-Enthusiasten weltweit auszusprechen. Wenn Sie sich über die entsprechende Landing Page auf unsere Warteliste setzen lassen, erhalten Sie einen exklusiven Rabatt von 50 % auf Ihr Abonnement. Mit diesem zeitlich begrenzten Angebot möchten wir uns bei unserer Community für ihre Unterstützung und ihren Enthusiasmus für ein gesünderes, ausgeglicheneres Leben bedanken."

Merkmale, die Erakulis auszeichnen:

• Personalisierte Wellness-Pläne: Maßgeschneiderte Pläne für Fitness, Ernährung und mentales Wohlbefinden, die sich an Ihre individuellen Bedürfnisse und Ziele anpassen.

• Online-Terminvereinbarung: Zugang zu Ratschlägen und Erkenntnissen von Gesundheits- und Wellness-Experten über die Videoanruf-Funktion.

• Unterstützung durch die Gemeinschaft: Eine lebendige Gemeinschaft, die jedes Mitglied auf seinem Weg zu einem ausgewogenen Lebensstil motiviert und unterstützt.

Wie man sich der Revolution anschließt

Es ist ganz einfach, an dieser Wellness-Revolution teilzunehmen. Besuchen Sie unsere Landing Page www.erakulis.com und füllen Sie das Formular aus, um sich auf die Warteliste zu setzen. Vergessen Sie nicht, dass das Angebot mit 50% Rabatt ausschließlich für diejenigen gilt, die sich vor dem offiziellen Start von anmelden.

Ein Wort von Cristiano Ronaldo, Gründer.

„Als Profisportler waren Disziplin, Konzentration und Ausgeglichenheit der Schlüssel zu meinem Erfolg auf dem Spielfeld. Die unzähligen Trainingsstunden, die Beachtung der Ernährung und die mentale Vorbereitung haben eine entscheidende Rolle auf meinem Weg gespielt. Wir haben diese Funktionen in Erakulis integriert."

Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar sind. Die Verfügbarkeit kann aufgrund lokaler Vorschriften, Vertriebsvereinbarungen und anderer Faktoren variieren. Wir arbeiten ständig daran, unsere Dienste zu erweitern und alle unsere Funktionen so vielen Nutzern wie möglich zugänglich zu machen.

