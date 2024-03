Cristiano Ronaldo svela Erakulis: una rivoluzionaria app 3 in 1 per il benessere, oltre a un'offerta esclusiva del 50% per chi prenota in anticipo

PORTO, Portogallo, 18 marzo 2024 /PRNewswire/ -- Nell'ambito di un'entusiasmante mossa che promette di ridefinire il modo in cui affrontiamo la salute e il benessere, Erakulis è entusiasta di annunciare l'imminente lancio della sua rivoluzionaria app 3 in 1 per il benessere, progettata per armonizzare fitness, alimentazione ed equilibrio mentale in un'unica esperienza fluida. Questa piattaforma innovativa non è solo un'altra app; è una rivoluzione nello stile di vita, realizzata meticolosamente sotto la guida del suo fondatore, Cristiano Ronaldo, rinomato per le sue abitudini e routine sane.

Erakulis - All-in-One Wellness Solution

Comprendendo le complessità legate al mantenimento di uno stile di vita equilibrato nel mondo frenetico di oggi, l'ultima offerta di Erakulis testimonia l'impegno del marchio nella promozione della salute olistica. Integrando tecnologia all'avanguardia con contenuti sapientemente curati, la piattaforma consente agli utenti di farsi carico del proprio percorso di salute e benessere in un modo più integrato, accessibile e personalizzato.

Offerta esclusiva per i primi utenti

"Per celebrare questa pietra miliare, Erakulis è lieta di estendere un invito speciale agli appassionati di benessere di tutto il mondo. Unendosi alla nostra lista d'attesa tramite la pagina di destinazione dedicata, i primi utenti si assicureranno uno sconto esclusivo del 50% sul proprio abbonamento. Questa offerta a tempo limitato è il nostro modo di ringraziare la nostra comunità per il supporto e l'entusiasmo per una vita più sana ed equilibrata."

Caratteristiche che distinguono Erakulis:

Piani benessere personalizzati : piani di fitness, nutrizione e benessere mentale su misura che si adattano alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi specifici.

Appuntamenti online : accesso a consigli e approfondimenti da parte di esperti di salute e benessere, attraverso la funzione di videochiamata.

Supporto della community : una comunità vivace che motiva e sostiene il viaggio di ogni membro verso uno stile di vita equilibrato.

Come unirsi alla rivoluzione

Entrare a far parte di questa rivoluzione del benessere è semplice. Visita la nostra pagina di destinazione all'indirizzo www.erakulis.com e compila il modulo per iscriverti alla lista d'attesa. Ricorda, l'offerta di abbonamento con uno sconto del 50% è disponibile esclusivamente per coloro che si iscrivono prima della data di lancio ufficiale.

Una parola da Cristiano Ronaldo , fondatore.

"Come atleta professionista, la disciplina, la concentrazione e l'equilibrio sono stati fondamentali per il mio successo sul campo. Le innumerevoli ore di allenamento, attenzione all'alimentazione e preparazione mentale hanno giocato un ruolo cruciale nel mio percorso. Abbiamo aggiunto queste funzionalità in Erakulis".

Tieni presente che alcune funzionalità potrebbero non essere disponibili in tutti i paesi. La disponibilità può variare a causa delle normative locali, degli accordi di distribuzione e di altri fattori. Lavoriamo continuamente per espandere i nostri servizi e rendere tutte le nostre funzionalità accessibili al maggior numero possibile di utenti.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2357461/Erakulis.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2357462/Erakulis_Logo.jpg