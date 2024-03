Cristiano Ronaldo dévoile Erakulis, une application révolutionnaire de bien-être 3 en 1, ainsi qu'une réduction exclusive de 50 % pour les premiers inscrits

PORTO, Portugal, 18 mars 2024 /PRNewswire/ -- Erakulis a le plaisir d'annoncer le lancement prochain de son application révolutionnaire de bien-être 3 en 1, conçue pour harmoniser la forme physique, la nutrition et l'équilibre mental en une seule expérience transparente. Cette plateforme innovante n'est pas une simple application, c'est une révolution de style de vie, méticuleusement élaborée sous la direction de son fondateur, Cristiano Ronaldo, réputé pour ses habitudes et ses routines saines.

All-in-One Wellness Solution

Comprenant la complexité du maintien d'un mode de vie équilibré dans le monde d'aujourd'hui, la dernière offre d'Erakulis témoigne de l'engagement de la marque à promouvoir la santé holistique. En intégrant une technologie de pointe à un contenu soigneusement sélectionné, la plateforme permet aux utilisateurs de prendre en charge leur santé et leur bien-être d'une manière plus intégrée, plus accessible et plus personnalisée.

Offre exclusive pour les premiers inscrits

« Pour célébrer cette étape importante, Erakulis est ravi d'adresser une invitation spéciale aux amateurs de bien-être du monde entier. En s'inscrivant sur notre liste d'attente via la page d'accueil dédiée, les premiers utilisateurs bénéficieront d'une réduction exclusive de 50 % sur leur abonnement. Cette offre limitée dans le temps est notre façon de remercier notre communauté pour son soutien et son enthousiasme pour une vie plus saine et plus équilibrée. »

Voici les caractéristiques qui distinguent Erakulis :

Programmes de bien-être personnalisés: des programmes sur mesure de remise en forme, de nutrition et de bien-être mental qui s'adaptent à vos besoins et à vos objectifs uniques.

Rendez-vous en ligne : accès aux conseils et à l'expérience d'experts en santé et en bien-être, grâce à la fonction d'appel vidéo.

Soutien de la communauté : une communauté dynamique qui motive et soutient chaque membre dans son cheminement vers un mode de vie équilibré.

Comment rejoindre la révolution

Pour participer à cette révolution du bien-être, rien de plus simple. Visitez notre page d'accueil à l'adresse www.erakulis.com et remplissez le formulaire pour vous inscrire sur la liste d'attente. N'oubliez pas que l'offre de réduction de 50 % sur l'abonnement est exclusivement réservée aux personnes qui s'inscrivent avant la date de lancement officielle.

Un mot de Cristiano Ronaldo , fondateur.

« En tant qu'athlète professionnel, la discipline, la concentration et l'équilibre ont été les clés de ma réussite sur le terrain. Les innombrables heures d'entraînement, l'attention portée à la nutrition et la préparation mentale ont joué un rôle crucial dans mon parcours. Nous avons ajouté ces fonctionnalités à Erakulis. »

Veuillez noter que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. La disponibilité peut varier en fonction des réglementations locales, des accords de distribution et d'autres facteurs. Nous nous efforçons en permanence d'étendre nos services et de rendre toutes nos fonctionnalités accessibles au plus grand nombre d'utilisateurs possible.