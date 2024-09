Croesus und Indigita arbeiten zusammen, um die steuereffiziente Portfolioverwaltung zu vereinfachen

MONTRÉAL und GENF, 24. September 2024 /PRNewswire/ -- Croesus und Indigita SA haben eine strategische Partnerschaft zur Vereinfachung der steuereffizienten Portfolioverwaltung für Vermögensverwalter bekannt gegeben. Die Vereinbarung sieht die Integration von Croesus Central, der automatisierten Portfoliomodellierungs- und Rebalancing-Lösung von Croesus, mit den Daten von Indigita zur steuerlichen Behandlung und steuerlichen Eignung für 80 Länder vor. Diese Integration zweier leistungsstarker Lösungen ermöglicht es Vermögensverwaltern, ihre Arbeitsabläufe mühelos zu rationalisieren und steuerliche Erwägungen nahtlos einzubeziehen, bevor sie ihre Portfolios neu ausrichten. Die Fähigkeit, die steuerlichen Auswirkungen auf Portfolios in verschiedenen geografischen Märkten und Steuersystemen zu bewerten und zu minimieren, ist entscheidend für den Schutz von Investitionen vor negativen steuerlichen Folgen.

Croesus Logo (CNW Group/Croesus)

„Privatbanken und Vermögensverwalter haben deutlich ihren Wunsch nach Vermögensverwaltungslösungen geäußert, die die steuerlichen Auswirkungen von Portfoliomanagemententscheidungen auf den Kunden berücksichtigen, um die Personalisierung ihrer Dienstleistungen zu verbessern. Die heutige Ankündigung ist ein starkes Bekenntnis beider Unternehmen, auf ihre Bedürfnisse einzugehen. Nicht nur die Fachleute der Vermögensverwaltung werden erhebliche Produktivitätsgewinne erzielen, sondern letztlich auch die Anleger", so Romain Faraut, Direktor für den Schweizer Markt bei Croesus, sie werden auch bessere Renditen nach Steuern erzielen.

„Die Kombination unseres Fachwissens über internationale Steuerdaten für Investitionen mit dem Fachwissen von Croesus im Portfoliomanagement ist eine natürliche Ergänzung. Die steuerliche Berücksichtigung einer großen Anzahl von Portfolios internationaler Investoren war schon immer eine langwierige, komplexe und kostspielige Tätigkeit. Jetzt beseitigen wir diese Hürde und drehen die Verhältnisse um, indem wir die internationale, steuereffiziente Portfolioumschichtung zu einer wertschöpfenden Aufgabe machen", sagt Nabil Hatimy, Director, Head of Clients Delivery & Partnerships bei Indigita.

Über Krösus

Croesus bietet innovative, leistungsstarke und sichere Vermögensverwaltungslösungen an, die Portfoliomanagementsysteme, Tools zur Neugewichtung von Portfolios und Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) umfassen. Diese Lösungen ermöglichen es Vermögensverwaltern, ihre Produktivität zu steigern, ihre Kundenbeziehungen zu verbessern, fundierte Entscheidungen zu treffen und ihr verwaltetes Vermögen optimal zu verwalten. Croesus hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden, Benutzern, Partnern und Mitarbeitern ein hervorragendes Erlebnis zu bieten und die Gemeinschaft positiv zu beeinflussen. Mit mehr als 200 Mitarbeitern in den Niederlassungen in Genf, Montréal und Toronto hat Croesus mehrere Branchenauszeichnungen als hochwertiger Lösungsanbieter und hervorragender Arbeitgeber erhalten.

Über Indigita SA

Indigita SA ist ein Schweizer Regulierungsunternehmen (Regtech) mit Sitz in Genf, das eine Reihe von interaktiven Schulungen, digitalen Tools und APIs anbietet, um Finanzinstitute und ihre Mitarbeiter dabei zu unterstützen, grenzüberschreitende Geschäfte auf sichere und konforme Weise abzuwickeln. Indigita ist der Regtech-Arm der BRP-Gruppe und kombiniert das branchenführende regulatorische Wissen seiner Muttergesellschaft BRP Bizzozero & Partners SA und seiner Schwestergesellschaft BRP Tax SA mit innovativen digitalen Kanälen. Indigita bietet Banken und Vermögensverwaltern einen effizienten Zugang zur vollständigsten und aktuellsten Sammlung von grenzüberschreitenden Vorschriften für mehr als 190 Länder.

Kontakt bei Krösus: Frédéric Le Bouar, Direktor für Produktmarketing und Unternehmensförderung, Croesus, [email protected], +1-855-243-6101; Kontakt bei Indigita SA: Laura Vermeulen, Leiterin Strategie & Geschäftsentwicklung, [email protected], + 41 44 552 59 40

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2513111/Croesus_Croesus_and_Indigita_partner_to_simplify_tax_efficient_p.jpg