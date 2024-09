Croesus et Indigita s'associent pour simplifier la gestion des portefeuilles fiscalement efficients

MONTRÉAL et GENÈVE, le 24 sept. 2024 /PRNewswire/ -- Croesus et Indigita SA ont scellé un partenariat stratégique visant à simplifier la gestion des portefeuilles fiscalement efficients pour les professionnels de la gestion de patrimoine. Cette entente permettra d'intégrer Croesus Central, la solution de modélisation et de rééquilibrage automatisé de Croesus, aux données sur le traitement et l'adéquation fiscal d'Indigita dans 80 pays. L'intégration de ces deux puissantes solutions facilitera grandement le travail des professionnels du patrimoine et tiendra compte des incidences fiscales pour les clients avant le rééquilibrage des portefeuilles. Cette capacité d'évaluation des portefeuilles et de minimisation des impacts fiscaux, pour plusieurs nations et systèmes fiscaux, est cruciale pour protéger les investissements de répercussions fiscales négatives.

« Les banques privées et les professionnels de la gestion de patrimoine ont clairement énoncé leurs besoins de solutions qui tiennent compte des incidences fiscales au moment de prendre des décisions d'investissement afin d'améliorer la personnalisation de leurs services. Aujourd'hui, cette annonce est la preuve d'un engagement ferme de la part de nos deux compagnies de répondre à leurs besoins. Non seulement les professionnels du patrimoine feront d'énormes gains de productivité, mais les investisseurs auront au bout du compte un meilleur rendement après impôts », mentionne Romain Faraut, directeur du marché suisse chez Croesus.

« La fusion de notre expertise en matière de données fiscales internationales à celle de Croesus en matière de gestion de portefeuille va de soi. Évaluer les répercussions fiscales d'un grand nombre de portefeuilles provenant d'investisseurs internationaux a toujours été une tâche fastidieuse, complexe et coûteuse. Aujourd'hui, nous levons cet obstacle et nous inversons la tendance en permettant que le rééquilibrage fiscalement efficient de portefeuilles internationaux devienne une tâche à valeur ajoutée », mentionne Nabil Hatimy, directeur et chef de la livraison aux clients et des partenariats chez Indigita.

À propos de Croesus

Croesus fournit des solutions de gestion de patrimoine innovantes, performantes et sécurisées comprenant des systèmes de gestion de portefeuille, des outils de rééquilibrage de portefeuille ainsi que des interfaces de programmation d'applications (API). Ces solutions permettent aux professionnels de la gestion de patrimoine d'accroître leur productivité, d'améliorer les relations avec leurs clients, de prendre des décisions éclairées et de simplifier la gestion des actifs sous gestion. La mission de Croesus est d'offrir une expérience supérieure à ses clients, utilisateurs, partenaires et employés et d'avoir un impact positif sur la communauté. Grâce à plus de 200 employés de ses bureaux de Montréal, Toronto et Genève, Croesus a remporté plusieurs prix de reconnaissance de l'industrie en tant que fournisseur de solutions de haute qualité et comme employeur remarquable.

À propos d'Indigita SA

Indigita SA est une société suisse de réglementation (regtech) dont le siège social se trouve à Genève. Elle propose une série de formations interactives, d'outils numériques et d'API pour aider les institutions financières et leurs employés à mener leurs activités transfrontalières de manière sûre et conforme. Indigita est la branche regtech du groupe BRP et combine les connaissances réglementaires de pointe de sa société mère BRP Bizzozero & Partners SA et de sa société sœur BRP Tax SA avec des canaux numériques innovants. Indigita offre aux banques et aux gestionnaires d'actifs un accès efficace à la collection la plus complète et la plus récente de règles transfrontalières pour plus de 190 pays.

Contact chez Croesus : Frédéric Le Bouar, Directeur, Marketing de produits et rayonnement des affaires, [email protected], +1-855-243-6101; Contact chez Indigita SA : Laura Vermeulen, Cheffe des stratégies et du développement des affaires, [email protected], + 41 44 552 59 40

