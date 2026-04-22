Dandelion Civilization lanciert „Human Intelligence Platform", um Risiken bei Personalentscheidungen frühzeitig zu erkennen

Die neue Human Intelligence Platform hilft Arbeitgebern bei der Bewertung der Eignung für eine Rolle, der Teamdynamik und der frühzeitigen Einschätzung von Verhaltensrisiken, um kostspielige Fehlentscheidungen bei der Einstellung zu vermeiden.

AMSTERDAM, 22. April 2026 /PRNewswire/ -- Dandelion Civilization hat heute auf der HR Tech Europe 2026 die Einführung seiner Human Intelligence Platform bekanntgegeben und stellt damit einen neuen Ansatz für das Talentmanagement und die Entscheidungsfindung in der Personalverwaltung vor, der auf Verhaltensinformationen und nicht nur auf Instinkt und Erfahrung basiert.

Die Markteinführung befasst sich mit einem Problem, das viele Unternehmen bereits kennen, aber immer noch nicht lösen können. Fehlbesetzungen sind kostspielig, frühe Fehlabstimmungen lassen sich nur schwer korrigieren, und die Qualität von Einstellungen ist schwer zu verbessern, da die tatsächlichen Auswirkungen häufig erst Monate nach der Entscheidung zutage treten. Branchenschätzungen zufolge belaufen sich die Gesamtkosten für eine Neueinstellung häufig auf ein Vielfaches des Gehalts der Stelle, vor allem, wenn die schlechte Eignung zu einem erneuten Einstellungsprozess, Produktivitätsverlusten und Unterbrechungen führt.

Während sich ein Großteil des HR-Technologiemarktes auf die Einstellungsphase selbst konzentriert, geht Dandelion Civilization einen anderen Weg. Die Plattform soll Arbeitgebern helfen, zu verstehen, wie Menschen unter realen Bedingungen arbeiten werden, indem sie aufzeigt, wie sie denken, handeln und interagieren, wenn es um Einstellungen, Teamentwicklung und Personalrisiken geht.

Das Herzstück der Plattform ist eine Verhaltensintelligenzschicht, die kontinuierliche, sich entwickelnde Profile von Einzelpersonen und Teams erstellt. Anstatt sich nur auf Lebensläufe, Interviews oder statische Fragebögen zu verlassen, verwendet Dandelion Civilization Verhaltenssimulationen, um Signale in Bezug auf Entscheidungsfindung, Zusammenarbeit, Reaktion auf Druck und Ausrichtung zu erkennen. In den Unterlagen zur Markteinführung heißt es, dass sich das Produkt auf drei Kernbereiche stützt: Intelligenz bei der Einstellung, Teamdynamik und Verhaltensrisiken. Die Plattform wurde entwickelt, um Entscheidungen vor dem ersten Arbeitstag zu unterstützen, die Transparenz darüber zu verbessern, wie Einzelpersonen die Teamleistung beeinflussen, und Muster zu erkennen, die auf Konflikte, Unzufriedenheit oder eine falsche Ausrichtung hinweisen, bevor diese Probleme die Geschäftsergebnisse beeinträchtigen.

„Wir erstellen kein weiteres Bewertungsinstrument", sagt Dmitry Zaytsev, Gründer und CEO von Dandelion Civilization. „Wir bauen die Infrastruktur für bessere Einstellungsentscheidungen auf. Unternehmen entdecken die wahren Kosten einer falschen Ausrichtung oft zu spät, wenn das Vertrauen schwindet, die Leistung nachlässt oder der Einstellungsprozess neu beginnen muss. Wir wollen diese Signale früher sichtbar machen, wenn die Unternehmen noch darauf reagieren können."

Nach Angaben des Unternehmens ist die Plattform so konzipiert, dass sie sich ohne technische Reibungsverluste in bestehende Arbeitsabläufe einfügt. Arbeitgeber senden einen Link, Kandidatinnen und Kandidaten absolvieren eine Online-Simulation, und die Talentteams erhalten einen entscheidungsreifen Bericht. Dem Launch Deck zufolge dauert die Simulation etwa 20 bis 40 Minuten, erfordert keine Integration und funktioniert in jedem Browser.

Während die Plattform mit der Einstellung von Mitarbeitenden beginnt, positioniert Dandelion Civilization die Markteinführung als den ersten Schritt zu einer breiteren Schicht von Humankapital-Intelligenz, die Teamdesign, Talententwicklung und frühere Sichtbarkeit von personalbezogenen Risiken im Laufe der Zeit unterstützen kann.

Informationen zu Dandelion Civilization

Dandelion Civilization baut eine Human-Intelligence-Plattform auf, die Unternehmen dabei hilft zu verstehen, wie Menschen denken, handeln und über den gesamten Lebenszyklus einer Beschäftigung hinweg interagieren. Mithilfe von Verhaltenssimulationen und digitaler Profilerstellung unterstützt die Plattform die Einstellung von Mitarbeitenden, die Teamentwicklung und die frühzeitige Erkennung von Personalrisiken. In den Unterlagen zur Markteinführung wird das Produkt als ein System beschrieben, das die blinden Flecken von Talenten beseitigt und Verhalten jenseits von Profilen aufdeckt.